币圈首富跌落神坛 赵长鹏涉洗钱遭判监禁

币圈首富跌落神坛 赵长鹏涉洗钱遭判监禁2024年5月1日
（德国之声中文网）美国西雅图地区法官琼斯（Richard Jones）週二（4月30日）宣布量刑，法官认为，没有证据表明赵长鹏事前就获知平台上的非法活动，因此检察官求处的3年徒刑“不恰当”，裁定4个月监禁，同样也低于联邦司法指导方针所建议的18个月刑期。
赵长鹏在法官宣布量刑前表示：“我很抱歉，我相信承担责任的第一步是充分认识到错误。我未能实施适当的反洗钱计划……我现在意识到这个错误的严重性。”他在听到判决结果后并未表现出明显反应，他的母亲和其他几名家人也现身法庭。
其辩护律师主张赵长鹏应获得缓刑并免于监禁，指过去曾犯下类似不当行为的人也未曾有过入狱服刑的前例，如BitMEX创办人海斯（Arthur Hayes）当时也获法院裁定缓刑2年。
主要研究白领犯罪的律师弗兰奇曼（Robert Frenchman）则指出，考虑到币安违规的规模和巨额罚款，“他（赵长鹏）不应该期待会被缓刑或居家监禁。”
根据路透社报道，赵很可能在西雅图-塔科马国际机场（Seattle-Tacoma International Airport）附近的拘留中心服刑。
CCData数据显示，币安如今仍是全球最大的加密或币交易平台，但市占率已从2023年初的 60％下滑至42％。
昔日币圈交易龙头双双跌落神坛
2022年，加密货币价格暴跌暴露了整个行业内的欺诈和不当行为，多名“币圈大亨”都成为美国当局调查目标。
继“币圈金童”、FTX创办人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）因从投资者窃取80亿美元，被美国法院判刑25年后，币安也卷入争议。
去年3月，美国商品期货交易委员会对币安（Binance）和赵长鹏提起诉讼，指控币安及赵长鹏故意绕过美国法律，为谋取商业利益实施有计划的监管套利策略。6月，美国证券交易委员会（SEC）也对币安以及赵长鹏提起了欺诈等十多项指控。
美国司法部指，币安允许近9亿美元的交易绕过美国对伊朗的制裁，并让价值数百万美元的加密货币在交易所和俄罗斯暗网市场Hydra之间转移，交易与毒品贸易和儿童性虐待等犯罪行为有关联。
赵长鹏则是在去年11月向西雅图法院承认违反《反洗钱法》，除了辞去币安执行长职位外，个人被裁罚5000万美元的罚金，公司则遭没收、罚款共43亿美元。
现年47岁的赵长鹏在中国出生，随后与家人移居加拿大，直到2005年返回上海创立“富讯信息技术有限公司”，并于2013年开始投入加密货币交易，4年后创立币安。不过因中国政府下令禁止加密货币在境内交易，币安便将服务器以及总部迁往国外。
2022年，同为全球最大加密货币交易平台之一的FTX爆发危机后，币安一度有意扮演“白衣骑士”，收购该公司在美国以外的业务，协助化解流动性危机，但消息公布隔天火速宣布放弃，导致FTX的原生代币“FTT”价格崩盘，大跌超过80％。
（综合报道）
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