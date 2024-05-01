币圈首富跌落神坛 赵长鹏涉洗钱遭判监禁

曾被视为加密或币行业最有权势人物的币安前执行长赵长鹏因违反美国《反洗钱法》，遭美国法院判处4个月监禁，成为继FTX创办人班克曼-弗里德之后，第二为被判入狱的主要加密货币平台创办人。

（德国之声中文网）美国西雅图地区法官琼斯（Richard Jones）週二（4月30日）宣布量刑，法官认为，没有证据表明赵长鹏事前就获知平台上的非法活动，因此检察官求处的3年徒刑“不恰当”，裁定4个月监禁，同样也低于联邦司法指导方针所建议的18个月刑期。

赵长鹏在法官宣布量刑前表示：“我很抱歉，我相信承担责任的第一步是充分认识到错误。我未能实施适当的反洗钱计划……我现在意识到这个错误的严重性。”他在听到判决结果后并未表现出明显反应，他的母亲和其他几名家人也现身法庭。

其辩护律师主张赵长鹏应获得缓刑并免于监禁，指过去曾犯下类似不当行为的人也未曾有过入狱服刑的前例，如BitMEX创办人海斯（Arthur Hayes）当时也获法院裁定缓刑2年。

赵长鹏出席2022年里斯本网络高峰会发表演说 图像来源: Hugo Amaral/SOPA /picture alliance

主要研究白领犯罪的律师弗兰奇曼（Robert Frenchman）则指出，考虑到币安违规的规模和巨额罚款，“他（赵长鹏）不应该期待会被缓刑或居家监禁。”

根据路透社报道，赵很可能在西雅图-塔科马国际机场（Seattle-Tacoma International Airport）附近的拘留中心服刑。

CCData数据显示，币安如今仍是全球最大的加密或币交易平台，但市占率已从2023年初的 60％下滑至42％。

昔日币圈交易龙头双双跌落神坛

2022年，加密货币价格暴跌暴露了整个行业内的欺诈和不当行为，多名“币圈大亨”都成为美国当局调查目标。

币安及FTX曾是全球两大加密货币交易所 图像来源: Andre M. Chang/Zumapress/picture alliance

继“币圈金童”、FTX创办人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）因从投资者窃取80亿美元，被美国法院判刑25年后，币安也卷入争议。

去年3月，美国商品期货交易委员会对币安（Binance）和赵长鹏提起诉讼，指控币安及赵长鹏故意绕过美国法律，为谋取商业利益实施有计划的监管套利策略。6月，美国证券交易委员会（SEC）也对币安以及赵长鹏提起了欺诈等十多项指控。

美国司法部指，币安允许近9亿美元的交易绕过美国对伊朗的制裁，并让价值数百万美元的加密货币在交易所和俄罗斯暗网市场Hydra之间转移，交易与毒品贸易和儿童性虐待等犯罪行为有关联。

赵长鹏则是在去年11月向西雅图法院承认违反《反洗钱法》，除了辞去币安执行长职位外，个人被裁罚5000万美元的罚金，公司则遭没收、罚款共43亿美元。

现年47岁的赵长鹏在中国出生，随后与家人移居加拿大，直到2005年返回上海创立“富讯信息技术有限公司”，并于2013年开始投入加密货币交易，4年后创立币安。不过因中国政府下令禁止加密货币在境内交易，币安便将服务器以及总部迁往国外。

2022年，同为全球最大加密货币交易平台之一的FTX爆发危机后，币安一度有意扮演“白衣骑士”，收购该公司在美国以外的业务，协助化解流动性危机，但消息公布隔天火速宣布放弃，导致FTX的原生代币“FTT”价格崩盘，大跌超过80％。

（综合报道）

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