巴黎2024——残奥会带来的感动
在残奥会上，不仅仅是关于比赛结果、奖牌和纪录。巴黎的每个比赛日也会带来非凡且触动人心的各种瞬间。
科幻风格
巴西的世界纪录保持者、义肢短跑运动员维尼修斯·贡萨尔维斯·罗德里格斯的太阳镜非常时尚，堪称科幻风格。然而，尽管他戴着这副“速跑镜片”，却没能赢得比赛。他在100米赛跑中比冠军慢了0.04秒，最终获得铜牌。如果他不戴这副眼镜，是否会跑得更快呢？
什么？？？？？？！！！！！！
这简直不可能！”德国坐式排球队员的表情无不流露出这样的心声。然而，所有的抗议都无济于事，他们在半决赛中输给了波黑队。而且，比赛的结果比这些激烈的反应所表现的还要更加令人震惊。德国队以0:3的比分惨败。
当巴黎入夜……
……对于盲人足球比赛来说，一切远未结束。这些在残奥会上展示他们与铃铛球技巧的运动员，继承了奥运会沙滩排球运动员使用的、或许是最美丽的体育场——埃菲尔铁塔下的“埃菲尔铁塔体育场”。
突破极限
轮椅羽毛球选手万施奈德（Thomas Wandschneider）全力伸展，突破极限——不仅是在这次击球时，而且在更广泛的意义上也是如此。经过在世界锦标赛和欧洲锦标赛上的多次胜利与奖牌收获后，他终于在巴黎残奥会上赢得了自己的首枚奥运奖牌：铜牌——在他60岁的时候。
高兴的吐水
巴西选手阿劳若（Gabriel Geraldo dos Santos Araujo）刚刚在100米仰泳中赢得了残奥会金牌。这位22岁的选手几乎可以说是奥运会上马尚（Leon Marchand）的对等人物。他还在50米仰泳和200米自由泳中夺得金牌，并且与巴西的混合接力队一起在巴黎创造了新的世界纪录。
精致入坑
如果更宽的翅膀能让跳远选手德达伊（Arjola Dedaj）跳得更远一些吗？她仅以一厘米之差错过了铜牌。在巴黎，许多盲人或视力受损的运动员在比赛中都戴着眼罩，但这位意大利选手凭借她色彩斑斓的蝴蝶图案格外引人注目。
艰难但充满激情
在轮椅橄榄球比赛中，选手的动作就没那么讲究了。虽然规则不允许身体接触，但轮椅之间的碰撞是被允许的。过去这项运动甚至被称为“杀人球”。男女选手混合组队参赛，尽管选手之间的互动非常礼让，但像德国队和美国队之间的这种翻车事故时有发生，也成为了比赛的一部分。
奔跑求婚
对于100米短跑选手奥索拉（Alessandro Ossola）来说，残奥会的赛场结局并不算成功。他在预赛中排名最后，遗憾出局。或许在跑道上他并未全神贯注，因为赛后更重要的时刻到来了：奥索拉向女友求婚，而她答应了！
听声辩位铲
盲人足球的球比普通足球更小更重，场地也没有普通足球场那么大，但比赛依然紧张激烈且速度很快。选手们通过听觉来定位，球内装有一个响铃，场外的引导员发出指令，场上的球员也会互相呼喊，以避免不必要的碰撞。
牛！牛！牛！
德国残疾人乒乓球选手格雷贝（Stephanie Grebe）难以抑制内心的喜悦。她和双打搭档沃尔夫（Juliane Wolf）刚刚成功晋级决赛，保住了一枚奖牌。最终，两人赢得了银牌，因为她们的中国对手实力稍微强了一些。
情感充沛的残奥老将
多么大的荣耀！在协和广场举行的开幕式上，德国残疾人跳远选手雷姆（Markus Rehm）是最后几位火炬手之一。“我当时简直全身起鸡皮疙瘩，情绪非常激动，”这位四届残奥会冠军说道，他早在2012年伦敦残奥会上就曾参赛。“那真的是一个非常、非常重要的时刻。”