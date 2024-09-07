轮椅羽毛球选手万施奈德（Thomas Wandschneider）全力伸展，突破极限——不仅是在这次击球时，而且在更广泛的意义上也是如此。经过在世界锦标赛和欧洲锦标赛上的多次胜利与奖牌收获后，他终于在巴黎残奥会上赢得了自己的首枚奥运奖牌：铜牌——在他60岁的时候。