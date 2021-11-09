为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

巴黎

法国的首都及最大都市，为法国的政治与文化中心。截至2011年为止，巴黎市内人口超过225万，巴黎都会区的人口则逾1229万，是欧洲最大的都会区之一。

巴黎与法兰西岛大区大约贡献法国四分之一的国内生产总值，在2009年为5,521亿欧元。根据估计，巴黎是欧洲第一大城市经济体，也是世界上第六大城市经济体。

An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

未获视频连结 习近平缺席气候峰会 03.11.2021

在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
IJMUIDEN - More than a thousand local residents filed a complaint against Tata Steel, saying the steel factory in IJmuiden wants to tackle the nuisance more quickly. The company announces measures to reduce stench, dust and noise nuisance from 2023. Tata Steel is the largest production company and the largest CO2 emitter in the Netherlands. ROBIN UTRECHT netherlands

G20公报草案：呼吁暖化限制1.5度以下 29.10.2021

气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
Emissionen und globale Erwärmung. Emissions and Global Warming - A panoramic image of a coal-fired power plant.

聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标 24.10.2021

世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。

“异议人士俱乐部”：巴黎的政治流亡者之家 17.10.2021

为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。

der französische Präsident Emmanuel Macron beim EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

马克龙会布林肯谈潜舰争议 欧盟讨论对外新策略 06.10.2021

法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。

巴黎高空奇景！法國小哥哥赤脚走鋼絲 20.09.2021

上個周末，巴黎上演了令人嘆爲觀止的奇觀：27岁的高空雜技演員Nathan Paulin從艾菲爾鐵塔出發，在70米高空的鋼絲上行走600米，到達塞納河對岸。更令人震驚的是，這位小哥哥幼時還曾有恐高症！
The Arc de Triumph (Project for Paris, Place de l'Etoile – Charles de Gaulle) Wrapped Collage 2018 in two parts12 x 30 1/2 and 26 1/4 x 30 1/2 (30.5 x 77.5 cm and 66.7 x 77.5 cm) Pencil, charcoal, wax crayon, fabric, twine, enamel paint, photograph by Wolfgang Volz, hand-drawn map and tape

克里斯托银装素裹的凯旋门 20.09.2021

法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
In this photo provided by the U.S. Department of State, U.S. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi via video link in Tianjin, China, Wednesday, Sept. 1, 2021. Wang warned Kerry on Wednesday that deteriorating U.S.-China relations could undermine cooperation between the two on climate change. (U.S. Department of State via AP)

消息人士：中美未就应对气候变迁达成协议 04.09.2021

香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。

18.05.2021 *** Berlin John Kerry im DW-Interview

美国气候特使将访中日 如何对中国施压并合作？ 31.08.2021

中美政府各自宣布，美国气候特使克里将於8月31日至9月3日出访中国，并预计在天津与中国气候变化事务特使解振华会晤。各方都聚焦，克里将如何在气候变化议题上，同时向中国施压，又与中国合作。
22.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Rommerskirchen: Greenpeace-Aktivisten haben vor dem Braunkohlekraftwerk Niederaußem brennbare Flüssigkeiten in Behältern entzündet, die ein Thermometer symbolisieren. Daneben steht die Zahl 1,5. Sie demonstrieren mit der Aktion gegen die Erderwärmung und fordern den Temperaturanstieg durch den Ausstieg aus der Kohleverbrennung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

气候变化迫在眉睫 与德国经济有何干？ 15.08.2021

全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？

Paris, 31/07/2021*** Police protect their line during a demonstration in Paris, France, Saturday, July 31, 2021. Demonstrators gathered in several cities in France on Saturday to protest against the COVID-19 pass, which grants vaccinated individuals greater ease of access to venues. (AP Photo/Adrienne Surprenant)

法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行 01.08.2021

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。

Security guard check at the gate of Wuhan Institute of Virology as a vehicle carrying the experts of World Health Organization (WHO) entered in Wuhan, Hubei Province, China on Feb. 3rd, 2021. WHO probe team members tackled to investigate into the origins of the Covid-19 pandemic. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

呼吁全面溯源调查 科学家给北京“下通牒” 29.06.2021

一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体周一发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。
25.06.21 *** Protesters gather in front of the China's embassy in Paris, on June 25, 2021, in support to the Hong Kong Apple Daily, a pro-democracy tabloid which was forced to close under Hong Kong's new national security law. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

无国界记者中使馆前悼"苹果" 新港警一哥痛斥假新闻 26.06.2021

在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。
Darwin s Arch, a dramatic 50-foot tall natural lava arch, offshore of Darwin Island, Galapagos Islands, East Pacific Ocean PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1526077 FrancoxBanfi

不敌岁月：厄瓜多尔奇迹达尔文拱门坍塌 18.05.2021

乘船游历厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛游客惊报，亲见著名的地质奇迹“达尔文拱门”（ Darwin's Arch）坍塌于大洋之中。这个奇特岩石构造以英国博物学家查尔斯·达尔文命名。后人常将其媲美于巴黎凯旋门。   
显示更多文章