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法国的首都及最大都市，为法国的政治与文化中心。截至2011年为止，巴黎市内人口超过225万，巴黎都会区的人口则逾1229万，是欧洲最大的都会区之一。
巴黎与法兰西岛大区大约贡献法国四分之一的国内生产总值，在2009年为5,521亿欧元。根据估计，巴黎是欧洲第一大城市经济体，也是世界上第六大城市经济体。
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。
为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。
法国总统马克龙5日与美国国务卿布林肯在巴黎会面，并预告将会在G20与拜登直接讨论潜舰争议。随着风波渐平，欧盟领导人重申「战略自主」的重要性。
上個周末，巴黎上演了令人嘆爲觀止的奇觀：27岁的高空雜技演員Nathan Paulin從艾菲爾鐵塔出發，在70米高空的鋼絲上行走600米，到達塞納河對岸。更令人震驚的是，這位小哥哥幼時還曾有恐高症！
法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。
中美政府各自宣布，美国气候特使克里将於8月31日至9月3日出访中国，并预计在天津与中国气候变化事务特使解振华会晤。各方都聚焦，克里将如何在气候变化议题上，同时向中国施压，又与中国合作。
全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？
法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。
一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体周一发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。
在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。
乘船游历厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛游客惊报，亲见著名的地质奇迹“达尔文拱门”（ Darwin's Arch）坍塌于大洋之中。这个奇特岩石构造以英国博物学家查尔斯·达尔文命名。后人常将其媲美于巴黎凯旋门。
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