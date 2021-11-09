法国的首都及最大都市，为法国的政治与文化中心。截至2011年为止，巴黎市内人口超过225万，巴黎都会区的人口则逾1229万，是欧洲最大的都会区之一。

巴黎与法兰西岛大区大约贡献法国四分之一的国内生产总值，在2009年为5,521亿欧元。根据估计，巴黎是欧洲第一大城市经济体，也是世界上第六大城市经济体。