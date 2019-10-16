 巴黎阻止巴尔干两国启动入盟谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2019

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时政风云

巴黎阻止巴尔干两国启动入盟谈判

欧盟已答应北马其顿和阿尔巴尼亚举行入盟谈判，但是法国认为2国没有满足入盟谈判的先决条件。德国和其他支持两国入盟的欧盟国家受到指责。

Nordmazedonien und EU (picture-alliance/dpa/I. Bänsch)

欧盟旗帜旁的北马其顿国旗

（德国之声中文网）现在北马其顿和阿尔巴尼亚只能继续等待入盟谈判的开始，因为法国、荷兰和丹麦在一次部长级会议上否决了有利于两个巴尔干国家开始入盟谈判的决定，理由是对两国的改革进展持怀疑态度。

此外，巴黎政府还要求对入盟程序进行彻底改革作为批准的条件。与荷兰和丹麦不同的是，法国根本不同意启动与北马其顿的入盟谈判。法国政府再次强调了其反对启动入盟谈判的立场:"这些国家早晚有一天将成为欧盟成员国，但是现在就走法律途径为时过早。"

法国会改变看法吗？

现任芬兰部长理事会主席图普布兰宁（Tytti Tuppurainen）在卢森堡举行了数小时的磋商之后表示："不幸的是，今天未能达成一致的决定。"欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）希望将这一议题问题列入周四欧盟峰会的议事日程。

北马其顿--新的欧盟候选国

德国和许多其他欧盟国家对这一事态发展感到不解。他们指出，根据欧洲委员会的鉴定，阿尔巴尼亚和北马其顿已满足欧盟要求的入盟条件。而且，欧盟已经向两国承诺启动入盟谈判。德国欧洲事务部长罗斯（Michael Roth）说，联邦政府对公然违背多次的承诺"非常失望"。据联邦政府的一位代表说，默克尔总理（Angela Merkel）希望周三（10月16日）的法德部长级会议上与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）谈论这个话题。如果会谈失败，默克尔还将在欧盟峰会上提出这个问题。

灾难性信号

许多欧盟国家担心，由于再次失望，阿尔巴尼亚和北马其顿会更加靠拢俄罗斯，中国或土耳其等国家。而两国在欧洲中部所处的重要战略位置，令这些国家对巴尔干地区产生了极大的兴趣。因此有可能危及争取更多民主和法治的改革。罗斯警告说，如果欧盟未能增加其在西巴尔干地区的存在，将有其他大国填补那里政治空白的危险。

负责欧盟扩大事务的专员哈恩（Johannes Hahn）也一再指出，如果不承认"客观上取得的进步"，可能会令其他欧盟候选国也感到沮丧和泄气。塞尔维亚就可能丧失解决与科索沃冲突的积极性。自2014年以来塞尔维亚就一直在与欧盟举行入盟谈判。但是，与科索沃的和解被视为是成功结束谈判的关键。

  • Greeks protest the use of the name Macedonia (Reuters/A. Avramidis)

    国名、岛名之争背后的故事

    北马其顿共和国

    围绕马其顿共和国的国名，希腊和这个前南斯拉夫国家几十年来一直争议不断。南斯拉夫瓦解时，南斯拉夫马其顿共和国宣布独立，并取名马其顿共和国。希腊对此表示反对，因为该国北部地区也叫马其顿。2018年，两国终于达成一致，马其顿共和国改名为北马其顿共和国。

  • Welcome to One Ireland sign (picture-alliance/empics/N. Carson)

    国名、岛名之争背后的故事

    爱尔兰共和国和北爱尔兰

    爱尔兰与英国的恩恩怨怨贯穿几个世纪。几百年间，爱尔兰一直属于联合王国。1921年，随着英爱条约的签署，爱尔兰32个郡中的南部26郡宣布独立，成立自由邦，北部6郡则留在英国。

  • Welcome to the Falkland Islands sign (picture-alliance/dpa)

    国名、岛名之争背后的故事

    福岛还是马岛？

    南大西洋群岛上曾有法国、英国、西班牙和阿根廷的定居点。英国称之为福克兰群岛，1833年在那里重申其殖民统治。阿根廷宣称拥有这些岛屿的主权并称之为马尔维纳斯群岛。1982年，阿根廷进攻马岛（福岛），随后英国派兵登陆，并收复马岛（福岛）。

  • Senkaku Islands Japan (picture-alliance/Kyodo/MAXPPP)

    国名、岛名之争背后的故事

    尖阁诸岛？钓鱼岛?

    日本控制下的东中国海数岛长期以来一直是日中两国争夺的焦点。日本称之为尖阁诸岛，中国宣称在14世纪就发现了这些岛屿，并称其为钓鱼岛及附属岛屿。二战后，美国政府于1972年将这些岛屿的施政权归还日本。1968年发现石油后，这些岛屿的归属再次引发争议。


几十年的名称争议终于排除

现在启动谈判的希望再次落空，尤其对北马其顿来说，这是一个难以接受的现实。为了能够尽快加入欧盟，这个约有210万居民的国家甚至在不久前，将自己的国名马其顿改为北马其顿。希腊政府之所以提出这样的要求，是因为希腊担心其北部马其顿省引发领土争端。

在要求马其顿更改国名问题上，希腊之所以能够如愿以偿，原因是因为有关入盟谈判的所有决定都必须一致获得通过。希腊将其赞成票与马其顿同意更改国名挂钩。欧盟专员哈恩在卢森堡会谈后表示，希望法国、荷兰和丹麦在周四（10月17日）举行的欧盟峰会上能够做出让步。他说，这关系到重新赢得信誉的问题。北马其顿和阿尔巴尼亚均已完成其任务。

李京慧/洪沙（德新社、路透社）

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