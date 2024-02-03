 巴黎里昂火车站发生持刀砍人事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2024

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新闻广角

巴黎里昂火车站发生持刀砍人事件

法国警方表示，巴黎里昂火车站周六发生持刀伤人事件，三人受伤。警方称，该起袭击案似乎与恐怖袭击无关。

巴黎里昂火车站2月3日发生持刀伤人事件

巴黎里昂火车站2月3日发生持刀伤人事件

（德国之声中文网）巴黎警方表示，巴黎里昂火车站周六（2月3日）发生持刀砍人的事件，造成三人受伤。袭击者不久后被警方逮捕，犯案动机暂时不明。

已知的袭击案细节

袭击者在当地时间上午8时左右在巴黎里昂车站疯狂攻击人群。该车站是法国国内交通及转乘国际列车前往瑞士和法国的重要枢纽。

根据目前已知的信息，袭击者应为马里人，据信无家可归并罹患精神疾病。受害者是在车站地下一层的候车室被刺伤。据报道，三名伤者中有两人受到轻伤，一人伤势较严重，但警方表示没有生命危险。

一名警方人士透露：“嫌疑人在袭击过程中没有喊出任何（宗教）口号。他向警方出示了意大利驾照。”

巴黎警察局长努涅斯（Laurent Nunez）也透露，此次袭击似乎与恐怖袭击无关。

铁路运营商法国国家铁路公司（SNCF）表示，巴黎里昂火车站部分将暂停使用。

奥运举行在即 法国加强安保

自一名年轻伊斯兰教徒在法国北部刺死一名教师后，法国去年10月将恐怖主义警戒提升至最高级别，但1月中旬又下调了警戒级别。

巴黎将举办2024夏季奥运会

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与此同时，巴黎正加强安保，为百年来首次举办奥运会做准备。

2024年巴黎奥运会给这个城市带来巨大安全挑战。巴黎曾多次遭到恐怖袭击，其中最著名的是2015年巴塔克兰剧院袭击事件，造成约130人死亡，数百人受伤。

2023年12月，一名男子在巴黎著名地标埃菲尔铁塔附近持刀攻击路人，导致一名德国游客丧生，另有两人受伤。
 

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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