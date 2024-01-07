巴黎酒店防治臭虫迎奥运 出动嗅探犬

（德国之声中文网）据《巴黎人报》（Le Parisien）报道，巴黎的许多灭虫工已经开始接到使用嗅探犬对酒店房间进行检查的预订。酒店经营者正竭尽全力确保其客房内没有臭虫。

嗅探犬检测臭虫专业人士联合会主席塞巴斯蒂安·皮佐卡罗（Sébastien Pizzocaro）告诉该报，酒店不希望预订平台上出现房间里有臭虫的照片作为负面广告，因此酒店方已开始组织对客房进行预防性检查。

"要赶在大批游客到来之前，检测出早期臭虫感染。"他说道。

每个房间的受检费用大约为30欧元（33美元）。如果发现臭虫，灭虫工可以通过蒸汽处理法将其消灭。

夏季奥运会计划于2024年7月26日至8月11日举行，残奥会将于2024年8月28日至9月8日举行。

去年夏天，法国爆发了一场臭虫恐慌。越来越多的人声称在火车、电影院等地方发现了臭虫--通常还附有照片为证。

法国当局最近公开表示，近年来，臭虫在法国成上升趋势。据估计，2017年至2022年间，法国约有11%的家庭受到臭虫影响。

臭虫主要生活在有人居住的封闭空间内，以吸食人血为生。它们藏在床上、家具接头或缝隙中。臭虫现在几乎对所有非处方类杀虫剂都有抗药性，因此专业灭虫通常是根除它们的唯一途径。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 一次决定两届主办方 法国首都巴黎2024年将成为奥运东道主，这离它上一次举办奥运会整整一个世纪。汉堡、布达佩斯、罗马和洛杉矶一开始都加入了申办2024奥运之列，但由于缺乏当地民众支持，三个城市先后放弃申奥。而洛杉矶则被授予2028年奥运会举办权。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 现代奥林匹克运动之父 举办奥运对巴黎来说不是什么新鲜事，尽管上一次举办的日子已经非常久远。作为现代奥林匹克运动之父皮埃尔·德·顾拜旦（Le baron Pierre De Coubertin，1863～1937）的家乡，巴黎于1900年和1924举办了两届奥运会。1992年、2008年和2012年，巴黎三次申奥未获成功。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 强有力的支持者 当选总统后不久，马克龙就率团为巴黎申奥作陈述。奥申委主席帕特里克·鲍曼（Patrick Baumann）显然受到巴黎申奥热情的感染。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 有益于环保 让奥申委印象深刻的是，按照巴黎的方案，所有场馆相距非常近。此外，巴黎方面还承诺尽量有利于环保。该市的预估的主办资金也很低，为63亿美元。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 绝大多数场馆业已存在 环保、预算低的重要原因是95%的场馆业已存在，只需要新建水上竞技场。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 安全第一 63亿美元预算中一半多来自私人投资，三分之一将用于安保。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 ”为分享而生“ 巴黎奥申委表示要重建人们对奥运的信任，弘扬奥运精神。巴黎申奥口号就是“巴黎2024——为分享而生（Made for Sharing）。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 “追随太阳” 洛杉矶市长贾西提（Eric Garcetti）形容该市是奥林匹克运动中最伟大的都会之一。洛杉矶2028奥运会的口号是：“追随太阳”（Follow the Sun）

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 历史性场馆 洛杉矶纪念体育馆曾是1932和1984年奥运举办场馆，2028年将再次投入使用。届时，洛杉矶将成为继伦敦之后，三次举办奥运的城市。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 学生宿舍变奥运村 和巴黎一样，洛杉矶已经有了绝大部分场馆（97%）。加利福利亚大学的学生宿舍将在举办奥运前进行修缮，用作奥运村。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 支持度高 洛杉矶市民支持举办奥运。洛约拉马利蒙特大学（Loyola Marymount University）的一项调查显示，88%接受民意调查的洛杉矶人支持举办2024年奥运会。之后的调查显示，83%支持举办2028年奥运会。

好事成双：巴黎、洛杉矶成为奥运东道主 风景宜人 温和的气候、阳光、山丘、太平洋：洛杉矶地理位置优越，可以在圣莫尼卡海滩举行沙滩排球比赛。 作者: Sarah Wiertz



(德新社等)

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