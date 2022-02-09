 巴黎警方禁止“自由车队”进入首都抗议示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2022

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巴黎警方禁止“自由车队”进入首都抗议示威

法国巴黎警方表示，旨在抗议新冠疫苗接种义务的“自由车队”参与车辆将被禁止进入巴黎。随着奥密克戎变种病毒在多国的疫情开始缓解，澳大利亚、新西兰和法国纷纷出现效仿加拿大的抗议活动。

许多抗议者对法国政府执行的健康通行证政策感到不满，因为这项疫苗接种要求将未接种疫苗的人拒之于公共生活之外。

许多抗议者对法国政府执行的健康通行证政策感到不满，因为这项疫苗接种要求将未接种疫苗的人拒之于公共生活之外。

（德国之声中文网）路透社报道称，法国要求政府结束新冠疫情限制措施的抗议者们周三（2月9日）从法国南部出发。他们效仿加拿大抗议者组成了“自由车队”，目标是向巴黎和布鲁塞尔进发举行示威活动。

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世卫组织称奥密克戎主要感染上呼吸道，症状相对温和。美国医界认为，新冠病毒最终将流感化，人们应该与病毒共处，但与此同时法国又发现新的变种病毒——2022年有可能看见疫情的终点吗？

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。

法国目前被德国列为高风险地区，这也是有充分理由的：那里一天之内登记的新冠病毒感染者数量现在首次超过了10万的门槛。

加拿大卡车司机针对新冠大流行强制令和其他限制措施的“自由车队”抗议活动已经持续了近两周。

预计周四会有更多的参与者从法国其它城市出发加入“自由车队”。

许多抗议者对法国政府执行的健康通行证政策感到不满，因为这项疫苗接种要求将未接种疫苗的人拒之于公共生活之外。在法国，人们需要出示接种过新冠疫苗的健康通行证才能进入餐馆就餐、乘坐火车或者参与其它公共活动。

巴黎方面表示，因为“自由车队”可能造成公共秩序混乱，所以禁止抗议者在2月11日至14日期间进入首都。

大约两周以来，法国疫情出现趋缓的趋势。今年4月法国将举行新一届总统大选。

加拿大卡车司机针对新冠大流行强制令和其他限制措施的“自由车队”抗议活动已经持续了近两周。

加拿大卡车司机针对新冠大流行强制令和其他限制措施的“自由车队”抗议活动已经持续了近两周。

许多国家已经实施了近两年的防疫限制措施，随着奥密克戎变种病毒在多国的疫情开始缓解，澳大利亚、新西兰和法国纷纷出现效仿加拿大的抗议活动。

今年1月下旬以来，加拿大卡车司机发起的大声鸣笛抗议活动已经导致首都渥太华交通堵塞。从周一晚上开始，卡车司机封堵了连接美国密西根州底特律和加拿大安大略省温莎的大使桥(Ambassador Bridge)入境加拿大的交通。路透社报道指出，这座大桥是美国底特律汽车制造商以及农产品的运输大动脉，约占美加两国贸易规模的25%。

加拿大央行行长说：“如果进入加拿大的关键入境点长期受阻，可能会开始对经济活动产生明显影响。”

（路透社、法新社）

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