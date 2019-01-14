巴黎街头：“红围巾”挑战“黄背心”

（德国之声中文网）法国警方称，上周日（1月27日），大约10500名"红围巾"成员相应网络号召，在巴黎上街抗议。

在游行队伍前列的示威者高喊口号："要民主，不要革命"。一些活动人士还穿着写有"我爱我的共和国"或"停止暴力"字样的T恤衫。除了法国国旗之外，还有部分游行人士打出了欧盟旗帜。

"红围巾"运动的发起者苏利（Laurent Soulié）与法国总统马克龙领导的"共和前进党"关系密切。这位来自图卢兹的工程师去年12月中旬在脸书上提出了"自由的共和游行"理念。

应者寥寥

而在对立阵营一边，反对马克龙备受争议改革路线的"黄背心"运动连续第11个周六组织游行活动。法国内政部称，全国范围内共有69000人参加。这一数字显示"黄背心"似乎出现退潮趋势。此前一周的活动还有84000人参与。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）此前严厉抨击了反政府示威活动中近来出现的暴力现象。他表示，有些闹事者混入"黄背心"的队伍。与此同时，卡斯塔纳还表示，法国国家警察总监署将对巴黎巴士底广场上的警民冲突事件进行调查。这一机构负责监管警察，被称为"警中之警"。

"黄背心"运动发言人之一罗德里格斯（Jérôme Rodrigues）的律师表示，他的代理人被警方发射的橡皮子弹打中眼睛，导致重伤。"他将终身残疾"，该名律师称。而橡皮弹头已经被其他示威者保存起来，以作为证据。法国内政部副部长努内斯（Laurent Nunez）周日晚间驳斥了这名律师的说法。没有任何证据证明罗德里格斯是被警方橡皮子弹击中。

石涛/叶宣 （法新社，德新社）