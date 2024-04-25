巴黎红磨坊风车叶片掉落

（德国之声中文网）据法国媒体报道，巴黎著名地标红磨坊（Moulin Rouge）的风车叶片周四（4月25日）凌晨坠落地面。

红磨坊是巴黎的旅游打卡圣地，其红色风车曾出现在同名电影《红磨坊》中（或译《梦断花都》）。叶片掉落意味着红磨坊少了最标志性的特征。

根据法国BMF电视台报道，风车叶片倒塌发生在凌晨2时至3时之间。法国TF1频道的一名记者在X上分享了叶片在地面上的画面。



叶片掉落原因不明

消防人员表示，叶片掉落的原因暂时不明，没有人在这起意外中受伤，也不存在进一步损害的风险。

一名红磨坊的相关人士对法新社表示：“幸好这是在红磨坊打烊后发生的。”该名消息人士称：“歌舞表演的技术团队每周都会检查风车装置，没有发现任何问题。”“自这家歌舞团1889年10月6日开幕以来，这是首次发生这样的意外。”

该建筑上一次遭受重大损失是1915年翻修时发生的火灾，这场火灾迫使该歌舞厅关闭了9年之久。

红磨坊的重要标志是红色风车 图像来源: picture alliance / Goldmann

康康舞之家

红磨坊是法国首都人气最高的景点之一，与埃菲尔铁塔和巴黎圣母院同为世界著名地标。这里被称为康康舞的发源地，多数造访此处的都是游客而非当地人。

这起事件发生在巴黎举办夏季奥运会的几个月前。巴黎预计将迎来成千上万游客，而周四发生的事件可能更令人们担忧，巴黎会因为更多游客的涌入陷入困境。

（法新社、路透社）

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