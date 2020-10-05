 巴黎疫情亮红灯 警告级别升至最高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2020

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时政风云

巴黎疫情亮红灯 警告级别升至最高

由于巴黎的感染人数继续上升，法国首都本周进入疫情最高警告级别。酒吧和咖啡馆等未来两周内将关闭。

Frankreich Corona Maßnahmen ARCHIV (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

在巴黎，室外也须戴口罩

DW.COM

在柏林，特别是在市中心，新冠病毒的感染案例呈上升趋势。联邦总理默克尔对首都的防疫政策感到恼火和担忧。

1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在新冠疫情首次爆发9个月后，全球死亡病例即将突破一百万大关。而世卫组织还对病亡人数继续大幅上升提出警告。

欧洲新冠染疫人数近期大增，迫使多国再度强化保护措施。法国新增染疫病例和死亡人数甚至创下新纪录。

（德国之声中文网）法国总理办公室称，尽管警告升至最高级，但是如果遵守更加严格的卫生规则，餐馆仍可继续营业。在巴黎和一些郊区实施的更严格措施暂定为期两周。进一步的细节将由巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）和警察局长拉勒蒙（Didier Lallement）在本周一宣布。

当局的这一决定并不令人感到意外。上周日（10月4日），法国卫生部长维兰（Olivier Véran）已经表示，巴黎和郊区的情况最近迅速恶化。只有感染人数减少，才能重新开放首都的酒吧和咖啡馆。

法国新增感染人数创新高

在抵制新冠疫情的斗争中，迄今只在法国海外属地瓜德罗普岛和马赛宣布进入最高级别警戒。当时，法国南部港口城市马赛的餐馆和酒吧被迫关闭，并曾引发大规模的抗议。

Marseille Coronakrise Proteste gegen Gastronomie Schließungen (Yannick Neve/Zuma/picture-alliance)

马赛的酒吧和餐馆已经关闭了一个多星期

迄今巴黎的酒吧必须在晚上10点钟关门，餐馆的营业时间可以更长一些，但是只允许用餐时饮酒。

上周六（10月3日）法国公布的统计数字显示，该国在24小时内新感染案例达到16972例，创下新高。与感染新冠病毒有关的死亡人数已上升至大约32200人。法国因此成为欧洲受疫情影响最严重的国家之一。

 

李京慧/苗子 (法新社、德新社)

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