巴黎疫情亮红灯 警告级别升至最高

（德国之声中文网）法国总理办公室称，尽管警告升至最高级，但是如果遵守更加严格的卫生规则，餐馆仍可继续营业。在巴黎和一些郊区实施的更严格措施暂定为期两周。进一步的细节将由巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）和警察局长拉勒蒙（Didier Lallement）在本周一宣布。

当局的这一决定并不令人感到意外。上周日（10月4日），法国卫生部长维兰（Olivier Véran）已经表示，巴黎和郊区的情况最近迅速恶化。只有感染人数减少，才能重新开放首都的酒吧和咖啡馆。

法国新增感染人数创新高

在抵制新冠疫情的斗争中，迄今只在法国海外属地瓜德罗普岛和马赛宣布进入最高级别警戒。当时，法国南部港口城市马赛的餐馆和酒吧被迫关闭，并曾引发大规模的抗议。

马赛的酒吧和餐馆已经关闭了一个多星期

迄今巴黎的酒吧必须在晚上10点钟关门，餐馆的营业时间可以更长一些，但是只允许用餐时饮酒。

上周六（10月3日）法国公布的统计数字显示，该国在24小时内新感染案例达到16972例，创下新高。与感染新冠病毒有关的死亡人数已上升至大约32200人。法国因此成为欧洲受疫情影响最严重的国家之一。

李京慧/苗子 (法新社、德新社)

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