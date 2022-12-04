巴黎枪击案后续: 库尔德人抗议 嫌犯被送精神病院

（德国之声中文网）周六晚间，巴黎检方援引医生的健康诊断意见表示，枪击案嫌疑人的状况“不适合在警察局加以拘留”，因此将其移送到警局下属的精神病院。一旦被告的身体状况允许，他将被带去会见调查法官。

当天早些时间，警方表示已经对这名69岁的嫌犯就“种族主义动机”袭击犯罪展开调查。如罪名成立，届时这名法国男子或面临终身监禁。

周五，该嫌疑人在巴黎一个库尔德文化中心以及附近的餐馆和理发店开枪射击，造成3人死亡，3人受伤。据悉死者都是库尔德人。

针对库尔德人的袭击？

据法国库尔德人民主委员会（CDK-F）提供的信息，死者都是库尔德活动人士。该协会还指责土耳其政府以及总统埃尔多安要为这种“恐怖主义袭击”负连带责任。多年来，土耳其一直在打击库尔德独立运动，被安卡拉当局禁止的“库尔德工人党”（PKK）在其中扮演主要角色。

示威的库尔德人手举遇害者照片和库尔德工人党旗帜

69岁的枪击嫌疑人在被捕之后表示，自己是种族主义者，是有目的地选择在库尔德人社区进行袭击的。据警方报告，此人一年前就曾因为在巴黎的一个移民营地持刀袭击而被羁押，不久之前刚刚获释。

抗议现场再爆冲突

周六，在库尔德人举行的反对暴力袭击的示威活动现场，局面再次失控。原本较为平和的游行集会逐渐演变成为暴力骚乱，沿街的汽车被砸甚至被烧。维持秩序的警察在遭到投掷袭击之后动用了催泪弹，有11人被警方拘留。据警方统计，有大约30人受了轻伤。

在24日的抗议现场 示威者和警方发生冲突

土耳其总统埃尔多安的外交政策顾问卡林（Ibrahim Kalin）周日发表推文称，周六在巴黎街头制造骚乱的是库尔德工人党的武装分子。



（法新社、德新社、路透社）

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