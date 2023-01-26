 巴黎时装周亮点有哪些？ | 文化经纬 | DW | 26.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

巴黎时装周亮点有哪些？

夏帕瑞丽的兽头系列，豆荚猫（Doja Cat）全身镶满水晶的造型，迪奥向约瑟芬·贝克致敬的经典款式——巴黎时装周再次成功吸睛。

金小妹的礼服胸前伸出一个狮子头

金小妹的礼服胸前伸出一个狮子头

（德国之声中文网）被中国网民称为金小妹的凯莉·詹娜（Kylie Jenner）一出场就引起了轰动。这位美国企业家、真人秀明星作为嘉宾出现在夏帕瑞丽（Schiaparelli）的秀场上。她穿的礼服胸前伸出一个逼真得令人难以置信的狮子头。

这件礼服是丹尼尔·罗斯伯里（Daniel Roseberry）的手笔。该品牌在Instagram上写道，礼服用"泡沫、羊毛和丝质人造毛皮制成，并且采用手工绘制，令其尽可能栩栩如生"。

为了避免引起反感，该品牌还在帖子中加入了以下免责声明："在制作这个造型时没有伤害任何动物。"

猎取战利品？

尽管如此，一些动物爱好者却仍然感到愤怒。一位Instagram用户在一条热门评论中写道，"整个设计令人厌恶。不管这些动物的头是真的还是复制品，它们都在宣传猎取战利品，这显然是令人厌恶的、暴力的，也不是进步的。"

不过，善待动物组织（PETA）主席英格丽·纽克格（Ingrid E. Newkirk) 则对TMZ网站表示，该品牌的三维动物头像系列是"神奇的创新"，"可能是反对猎取战利品的声明"。

除了詹娜的造型外，夏帕瑞丽的系列还包括一个由娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）展示的黑色狼头，以及一件白色无肩带礼服，胸前是一个逼真的咆哮的雪豹头。

夏帕瑞丽秀系列

夏帕瑞丽秀系列

说唱歌手豆荚猫（Doja Cat）在夏帕瑞丽秀的造型也让人难忘。她2022年出的专辑"Planet Her"是Spotify上全球流传最广的五张专辑之一。

密集恐惧症

豆荚猫（Doja Cat）身穿红色礼服，全身覆盖着红色水晶。一些粉丝说，这身装扮引起了他们的密集恐惧。

化妆师麦克格拉斯（Pat McGrath）花了5个多小时才将这位说唱歌手的脸和身体涂成红色，并在她身上镶嵌了3万颗施华洛世奇水晶。

推特上许多人对豆荚猫（Doja Cat）的造型做出负面评价。有人写道："任何在我的时间线上转发Doja造型的人都会被封杀。太密集恐惧了！"还有人答复道，"这让我觉得皮肤上像有东西在爬。"

镶满红色水晶的豆荚猫（Doja Cat）

镶满红色水晶的豆荚猫（Doja Cat）

超现实动物园

同样受到动物界的启发，香奈儿的T台上也出现了木头、纸板等制成的大型动物雕塑。这是当代艺术家夏维尔·威尔汉（Xavier Veilhan）的作品，灵感来自于香奈儿创始人可可·香奈儿公寓里的一本兽皮书。他表示，希望以此唤起我们的社会更多意识到人与动物的密切关系。

香奈儿的T台上

香奈儿的T台上

灵感来自约瑟芬·贝克

迪奥的时装秀背景是米卡琳·托马斯（Mickalene Thomas）创作的13幅非裔美国妇女吹塑画，如艾萨·凯特（Eartha Kitt）、妮娜·西蒙（Nina Simone）和约瑟芬·贝克（Josephine Baker）。

迪奥创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiuri）的这一春夏时装系列灵感就来自约瑟芬·贝克，色彩柔和，式样经典，反映了贝克定义的20世纪20年代到50年代的风格。

反对伊朗政权的声明

除了时尚造型外，巴黎时装周期间，路易斯·加布里埃尔·努奇（Louis Gabriel Nouchi）的秀场上，一位模特发出了明确的政治声明。

时装周上的反伊朗声明：停止伊朗的死刑

时装周上的反伊朗声明："停止伊朗的死刑"

在展示该设计师的秋冬成衣系列时，这名模特举着一个白色的小牌子，上面写着："停止伊朗的死刑"。

努奇的灵感来自布莱特·伊斯顿·埃利斯（Bret Easton Ellis）1991年出版的《美国杀人狂》（American Psycho）。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

巴黎高级定制时装周迎来“稀客”

从古铜色礼服到垃圾袋长袍，周日启动的巴黎高级定制时装周让人们再次了解到时尚界的最新动向。而时装成衣品牌的亮相，也意味着这一高级展会正在拓宽自己的视野。

巴黎时装周首秀：新生代设计师“撒野”

数以千计的时尚达人汇聚巴黎，参加每年两次的巴黎时装周。9天的时间里，全球超过90个知名时装品牌将登台亮相。
广告
为制止BBC《莫迪》影片播放防爆警察堵在伊斯兰大学门前

纪录片《印度：莫迪问题》被禁 警察大学抓人

逮捕学生、关闭电闸、切断互联网：印度为禁止一部对总理莫迪不利的纪录片，不惜葬送言论自由这一民主制度最重要的标志之一。
金小妹的礼服胸前伸出一个狮子头

巴黎时装周亮点有哪些？

夏帕瑞丽的兽头系列，豆荚猫（Doja Cat）全身镶满水晶的造型，迪奥向约瑟芬·贝克致敬的经典款式——巴黎时装周再次成功吸睛。