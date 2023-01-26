巴黎时装周亮点有哪些？

（德国之声中文网）被中国网民称为金小妹的凯莉·詹娜（Kylie Jenner）一出场就引起了轰动。这位美国企业家、真人秀明星作为嘉宾出现在夏帕瑞丽（Schiaparelli）的秀场上。她穿的礼服胸前伸出一个逼真得令人难以置信的狮子头。

这件礼服是丹尼尔·罗斯伯里（Daniel Roseberry）的手笔。该品牌在Instagram上写道，礼服用"泡沫、羊毛和丝质人造毛皮制成，并且采用手工绘制，令其尽可能栩栩如生"。

为了避免引起反感，该品牌还在帖子中加入了以下免责声明："在制作这个造型时没有伤害任何动物。"

猎取战利品？

尽管如此，一些动物爱好者却仍然感到愤怒。一位Instagram用户在一条热门评论中写道，"整个设计令人厌恶。不管这些动物的头是真的还是复制品，它们都在宣传猎取战利品，这显然是令人厌恶的、暴力的，也不是进步的。"

不过，善待动物组织（PETA）主席英格丽·纽克格（Ingrid E. Newkirk) 则对TMZ网站表示，该品牌的三维动物头像系列是"神奇的创新"，"可能是反对猎取战利品的声明"。

除了詹娜的造型外，夏帕瑞丽的系列还包括一个由娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）展示的黑色狼头，以及一件白色无肩带礼服，胸前是一个逼真的咆哮的雪豹头。

夏帕瑞丽秀系列

说唱歌手豆荚猫（Doja Cat）在夏帕瑞丽秀的造型也让人难忘。她2022年出的专辑"Planet Her"是Spotify上全球流传最广的五张专辑之一。

密集恐惧症

豆荚猫（Doja Cat）身穿红色礼服，全身覆盖着红色水晶。一些粉丝说，这身装扮引起了他们的密集恐惧。

化妆师麦克格拉斯（Pat McGrath）花了5个多小时才将这位说唱歌手的脸和身体涂成红色，并在她身上镶嵌了3万颗施华洛世奇水晶。

推特上许多人对豆荚猫（Doja Cat）的造型做出负面评价。有人写道："任何在我的时间线上转发Doja造型的人都会被封杀。太密集恐惧了！"还有人答复道，"这让我觉得皮肤上像有东西在爬。"

超现实动物园

同样受到动物界的启发，香奈儿的T台上也出现了木头、纸板等制成的大型动物雕塑。这是当代艺术家夏维尔·威尔汉（Xavier Veilhan）的作品，灵感来自于香奈儿创始人可可·香奈儿公寓里的一本兽皮书。他表示，希望以此唤起我们的社会更多意识到人与动物的密切关系。

香奈儿的T台上

灵感来自约瑟芬·贝克

迪奥的时装秀背景是米卡琳·托马斯（Mickalene Thomas）创作的13幅非裔美国妇女吹塑画，如艾萨·凯特（Eartha Kitt）、妮娜·西蒙（Nina Simone）和约瑟芬·贝克（Josephine Baker）。

迪奥创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiuri）的这一春夏时装系列灵感就来自约瑟芬·贝克，色彩柔和，式样经典，反映了贝克定义的20世纪20年代到50年代的风格。

反对伊朗政权的声明

除了时尚造型外，巴黎时装周期间，路易斯·加布里埃尔·努奇（Louis Gabriel Nouchi）的秀场上，一位模特发出了明确的政治声明。

在展示该设计师的秋冬成衣系列时，这名模特举着一个白色的小牌子，上面写着："停止伊朗的死刑"。

努奇的灵感来自布莱特·伊斯顿·埃利斯（Bret Easton Ellis）1991年出版的《美国杀人狂》（American Psycho）。

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