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2015年11月13日夜间，巴黎发生一系列血腥恐怖袭击，造成上百人死亡，在全球引起震惊和愤怒。
2015年1月查理周刊袭击事件后，巴黎再一次成为恐怖分子的目标。这一悲剧事件是否会成为法国的“9·11”？
美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。
一群跑酷愛好者為了節約能源「上竄下跳」。在夜晚的巴黎街頭，他們爬上建築物牆面，關掉商店櫥窗和招牌的燈光。你贊成這樣的做法嗎?
巴黎生闷气，柏林很不满。德国之声评论员Bernd Riegert指出，德国和法国之间的气氛不和是恼人的，不过将之称为危机言过其实。欧洲引擎还会继续运转。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
CDP全球环境信息研究中心和管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）本周二公布一项研究报告，指出七国集团成员国的企业没有达到《巴黎气候协定》的减排目标。
法國北部一名32歲、在中國餐廳工作的西藏員工，日前疑遭中國雇主砍殺致死，引發當地藏族社團抗中情緒。據法國媒體報導，當地藏族團體於上週日舉行和平抗議，上千人相應，不少藏人呼籲司法能彰顯正義、還原真相。
中國正忙著為本週登場的非洲之角和平峰會做最後準備。與此同時，非洲聯盟主席薩爾人正在巴黎向法國總統馬克龍施壓，要求放寬對俄制裁。路透社指出，當烏克蘭獲世界關注之際，中俄正持續深入非洲提高影響力，引發歐美擔憂。
德国有媒体报道，德国总理肖尔茨将与法国总统马克龙、意大利总理德拉吉一同访问乌克兰。但柏林和巴黎官方未予证实。周一，俄军已攻入乌克兰东部激战城市北顿涅茨克的中心。
去年9月，澳大利亚决定不再购买法国潜艇，转而使用英美制造的核潜艇，引发了巴黎的震怒。现在，澳方公布了与法国潜艇制造商的实质性赔偿方案，化解了两国之间的纠纷。与此同时，澳方也在寻求缓和对华关系。
5月28日晚在巴黎举行的欧洲冠军联赛决赛上，皇家马德里战胜利物浦，再获金杯。不过，当天的球场组织工作出现了很大的混乱，球迷们危险地挤在狭窄的通道里，到处都弥漫着催泪瓦斯的烟雾。
巴黎大学生抗议法国新总统将在马克龙、勒庞二人中产生。由于他们的理想左派人物梅朗雄出局，青年学子们占领了巴黎索邦大学部分校舍。
2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院塔尖在大火中被毁，塔楼和钟楼幸存。三年过后，马克龙立下的“5年内修复”的军令状有望实现吗？
巴黎圣母院在三年前的大火中被毁。如今，3D扫描正在帮助其重建。这要归功于热爱历史建筑测绘的历史学家塔伦（Andrew Tallon）。很可惜，塔伦并不知道这一切。
IPCC最新气候报告发布后，联合国秘书长古特雷斯指责多国政府说一套，做一套，"这份文件记录了可耻行为"以及"空洞承诺"，而地球正在接近不可逆转的临界点。
扩大法国地中海岛屿科西嘉自治权已成法国总统选战议题。根据周三（3月16日）访问该岛的法国内政部长达尔马宁（ Gérald Darmanin ）的一项表示, 巴黎有可能作出影响深远的让步。
巴黎和北京已经同意在非洲、东南亚和东欧建设基础设施项目。然而这是否有助于让中国一直以来不透明的外国投资更加公开，或者仅仅是表面文章？
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