为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
2015年11月13日夜间，巴黎发生一系列血腥恐怖袭击，造成上百人死亡，在全球引起震惊和愤怒。
2015年1月查理周刊袭击事件后，巴黎再一次成为恐怖分子的目标。这一悲剧事件是否会成为法国的“9·11”？
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。
上個周末，巴黎上演了令人嘆爲觀止的奇觀：27岁的高空雜技演員Nathan Paulin從艾菲爾鐵塔出發，在70米高空的鋼絲上行走600米，到達塞納河對岸。更令人震驚的是，這位小哥哥幼時還曾有恐高症！
法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。
中美政府各自宣布，美国气候特使克里将於8月31日至9月3日出访中国，并预计在天津与中国气候变化事务特使解振华会晤。各方都聚焦，克里将如何在气候变化议题上，同时向中国施压，又与中国合作。
全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？
法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。
一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体周一发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。
在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。
随着天气转暖，一些法国民众按耐不住，在巴黎一公园内聚会狂欢，违反防疫禁令。安保人员赶到现场驱散人群。
2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院塔尖在大火中被毁，塔楼和钟楼幸存。巴黎圣母院博物馆长Patrick Chauvet估计，重修时间将持续15至20年。
美国气候特使克里已抵上海，与中国同行解振华举行为期两天会谈。 同时中国外交部通报，习近平周五将同法德首脑就气候议题举行视讯磋商。
美国气候特使克里(John Kerry)本周将出访中国与韩国展开气候变迁的相关游说。他向印度媒体表示，美国希望在气候变迁的议题上与中国合作，他称中国的气候变化事务代表为有能力的倡导者。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式