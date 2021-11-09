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巴黎恐怖袭击

2015年11月13日夜间，巴黎发生一系列血腥恐怖袭击，造成上百人死亡，在全球引起震惊和愤怒。

2015年1月查理周刊袭击事件后，巴黎再一次成为恐怖分子的目标。这一悲剧事件是否会成为法国的“9·11”？

An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

未获视频连结 习近平缺席气候峰会 03.11.2021

在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
Emissionen und globale Erwärmung. Emissions and Global Warming - A panoramic image of a coal-fired power plant.

聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标 24.10.2021

世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。

巴黎高空奇景！法國小哥哥赤脚走鋼絲 20.09.2021

上個周末，巴黎上演了令人嘆爲觀止的奇觀：27岁的高空雜技演員Nathan Paulin從艾菲爾鐵塔出發，在70米高空的鋼絲上行走600米，到達塞納河對岸。更令人震驚的是，這位小哥哥幼時還曾有恐高症！
The Arc de Triumph (Project for Paris, Place de l'Etoile – Charles de Gaulle) Wrapped Collage 2018 in two parts12 x 30 1/2 and 26 1/4 x 30 1/2 (30.5 x 77.5 cm and 66.7 x 77.5 cm) Pencil, charcoal, wax crayon, fabric, twine, enamel paint, photograph by Wolfgang Volz, hand-drawn map and tape

克里斯托银装素裹的凯旋门 20.09.2021

法国巴黎市凯旋门今年9月18日以银色盛装呈现在世人面前。包裹大师克里斯托夫妇先后离世后，他们包裹巴黎凯旋门的愿望终于实现。此外，它们的艺术杰作还有哪些？
French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
In this photo provided by the U.S. Department of State, U.S. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi via video link in Tianjin, China, Wednesday, Sept. 1, 2021. Wang warned Kerry on Wednesday that deteriorating U.S.-China relations could undermine cooperation between the two on climate change. (U.S. Department of State via AP)

消息人士：中美未就应对气候变迁达成协议 04.09.2021

香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。

18.05.2021 *** Berlin John Kerry im DW-Interview

美国气候特使将访中日 如何对中国施压并合作？ 31.08.2021

中美政府各自宣布，美国气候特使克里将於8月31日至9月3日出访中国，并预计在天津与中国气候变化事务特使解振华会晤。各方都聚焦，克里将如何在气候变化议题上，同时向中国施压，又与中国合作。
22.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Rommerskirchen: Greenpeace-Aktivisten haben vor dem Braunkohlekraftwerk Niederaußem brennbare Flüssigkeiten in Behältern entzündet, die ein Thermometer symbolisieren. Daneben steht die Zahl 1,5. Sie demonstrieren mit der Aktion gegen die Erderwärmung und fordern den Temperaturanstieg durch den Ausstieg aus der Kohleverbrennung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

气候变化迫在眉睫 与德国经济有何干？ 15.08.2021

全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？

Paris, 31/07/2021*** Police protect their line during a demonstration in Paris, France, Saturday, July 31, 2021. Demonstrators gathered in several cities in France on Saturday to protest against the COVID-19 pass, which grants vaccinated individuals greater ease of access to venues. (AP Photo/Adrienne Surprenant)

法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行 01.08.2021

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。

Security guard check at the gate of Wuhan Institute of Virology as a vehicle carrying the experts of World Health Organization (WHO) entered in Wuhan, Hubei Province, China on Feb. 3rd, 2021. WHO probe team members tackled to investigate into the origins of the Covid-19 pandemic. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

呼吁全面溯源调查 科学家给北京“下通牒” 29.06.2021

一个名为“巴黎小组”的非正式科学家团体周一发表公开信，呼吁对新冠病毒起源进行全面调查。公开信表示希望中国能够参与合作，但是如果北京政府拒绝配合，各国应该寻求“第二条道路”，在其它组织和机制的协调之下进行溯源调查。
25.06.21 *** Protesters gather in front of the China's embassy in Paris, on June 25, 2021, in support to the Hong Kong Apple Daily, a pro-democracy tabloid which was forced to close under Hong Kong's new national security law. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

无国界记者中使馆前悼"苹果" 新港警一哥痛斥假新闻 26.06.2021

在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。

受够防疫禁令 数百民众巴黎狂欢 27.04.2021

随着天气转暖，一些法国民众按耐不住，在巴黎一公园内聚会狂欢，违反防疫禁令。安保人员赶到现场驱散人群。
In this image made available on Tuesday April 16, 2019 flames and smoke rise from the blaze at Notre Dame cathedral in Paris, Monday, April 15, 2019. An inferno that raged through Notre Dame Cathedral for more than 12 hours destroyed its spire and its roof but spared its twin medieval bell towers, and a frantic rescue effort saved the monument's most precious treasures, including the Crown of Thorns purportedly worn by Jesus, officials said Tuesday. (AP Photo/Thierry Mallet) |

火灾两年后 寻找巴黎圣母院昔日容颜 15.04.2021

2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院塔尖在大火中被毁，塔楼和钟楼幸存。巴黎圣母院博物馆长Patrick Chauvet估计，重修时间将持续15至20年。
French Minister of the Economy, Finance and Recovery and US Special Presidential Envoy for Climate Change, John Kerry, give a joint press briefing after a working meeting at the Economy Ministry in Paris, on March 10, 2021. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

谈气候： 克里已抵华 中法德首脑周五通话 15.04.2021

美国气候特使克里已抵上海，与中国同行解振华举行为期两天会谈。 同时中国外交部通报，习近平周五将同法德首脑就气候议题举行视讯磋商。
French Minister of the Economy, Finance and Recovery and US Special Presidential Envoy for Climate Change, John Kerry, give a joint press briefing after a working meeting at the Economy Ministry in Paris, on March 10, 2021. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

克里出访中韩 力求与北京共抗气候变迁 14.04.2021

美国气候特使克里(John Kerry)本周将出访中国与韩国展开气候变迁的相关游说。他向印度媒体表示，美国希望在气候变迁的议题上与中国合作，他称中国的气候变化事务代表为有能力的倡导者。
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