克里出访中韩 力求与北京共抗气候变迁

美国气候特使克里(John Kerry)本周将出访中国与韩国展开气候变迁的相关游说。他向印度媒体表示，美国希望在气候变迁的议题上与中国合作，他称中国的气候变化事务代表为有能力的倡导者。