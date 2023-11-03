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2015年11月13日夜间，巴黎发生一系列血腥恐怖袭击，造成上百人死亡，在全球引起震惊和愤怒。
2015年1月查理周刊袭击事件后，巴黎再一次成为恐怖分子的目标。这一悲剧事件是否会成为法国的“9·11”？
韩国偶像女团BLACKPINK成员Lisa在社交平台微博上的账号被封。粉丝们猜测，这和她日前曾在巴黎参加“疯马秀”有关。
国际能源署表示，清洁能源转型“势不可挡”，但只有降低对化石燃料的需求才能实现目标。如果全球政策不发生实质性变化，本世纪全球平均气温可能会上升约2.4摄氏度。
巴黎不仅是爱情之都，夏季也是火炉。政府投资数千万欧元旨在改变这一现象。最新的手段有哪些？
法国暴力抗议引发的骚乱似乎已经平息，但愤怒持续存在。与该国殖民历史有关的种族主义问题总是被忽视。
法國民眾因不滿一名17歲少年遭警察槍殺，暴力抗議已達數日。被害少年的祖母出面敦促騷亂者停止暴力；與此同時，德國總理肖爾茨也表示正謹慎觀察局勢。以下是DW整理的最新資訊。
近日，一辆载有中国游客的巴士在法国马赛被砸车窗，有人受轻伤。对此，中国驻马赛总领事馆向法国当局表示不满，要求确保中国公民及其财产安全。目前，少年致死事件引发的骚乱已持续五天，马克龙也因此推迟了本周日的访德之旅。
一名17岁的北非裔少年在巴黎郊区遭到警察枪杀，引发大规模抗议和骚乱。法国总统马克龙称枪杀少年事件“无法解释且不可原谅”，同时表示暴力抗议“不具正当性”。
在拜登称习近平为“独裁者”引发中国政府谴责后，美国财长耶伦周四表示，美中维系关系至关重要，这样两个才能共同应对全球挑战。耶伦、中国总理李强等诸多政要目前正在巴黎参加“新全球融资契约峰会”。
在2023年巴黎国际航空航天展上，来自世界各地的将近2500家展商拿出了各自最新的机型和最尖端的技术。预计展会访客总流量将达到32万人。
乌克兰政府不希望本国运动员与俄罗斯人同台竞技。但是一些人认为，这是发出错误的信息，可能将国际体育赛场拱手让给俄罗斯的宣传机器。乌克兰奥运冠军谴责奥委会主席“允许恐怖分子参加国际活动”。
曾经欧洲度假胜地满是中国游客的盛景不复，尽管新冠疫情已经结束，欧洲仍然鲜有中国游客。为什么中国人的欧洲出境游尚未恢复？这给巴黎这样的旅游城市带来怎样的影响？
塞纳河边的书摊是巴黎一道特殊的风景线。而这些书商是怎样的一群人？
2019年4月，巴黎圣母院发生大火，这个巴黎著名地标严重受损。重建工作预计在2024年完成。科隆大教堂的修缮团队也来搭把手，帮助修复部分教堂窗户。
据乌克兰官方统计，俄乌战争至今已有超过200名乌克兰运动员和教练在战斗中丧生。乌克兰总统泽连斯基表示，若国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯参加2024巴黎奥运，乌克兰将抵制比赛。
豪华版巴黎观光：这辆两栖巴士不仅能带你参观香榭丽舍大街，还能行走在塞纳河上！要开这辆车可不容易，需要六种驾照才能载着游客在陆地和水面交通中穿行。
法国讽刺杂志《查理周刊》以土耳其强烈地震为题材发表的一幅漫画引发了广泛争议。批评者认为，这幅漫画既没有品味，也涉嫌种族主义。
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