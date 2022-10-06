 巴黎市长明确反对俄罗斯及白俄罗斯参加奥运 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2023

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新闻广角

巴黎市长明确反对俄罗斯及白俄罗斯参加奥运

乌克兰遭受狂轰滥炸之际，是否应准许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加2024年巴黎夏季奥运会？相关的争论愈演愈烈。主办方巴黎市长安妮·伊达尔戈日前也已明确表示，她反对俄罗斯和白俄罗斯参加奥运会。

Frankreich Paris 2017 | Olympische Ringe

（德国之声中文网）在接受法国信息台（France Info ）采访时巴黎市长表示，只要乌克兰战争仍在继续，即使持中立旗帜，也不应允许俄罗斯及白俄罗斯参加奥运会。现年63岁的伊达尔戈(Anne Hidalgo)表示，当一个国家正在对另一个国家发动侵略时，当乌克兰遭到狂轰滥炸时，让这样一个国家的代表团若无其事地来到巴黎参加奥运会"完全是无法想象的"。

至此，伊达尔戈在俄罗斯及白俄罗斯参赛问题上的立场显然已经发生了变化。今年一月底，伊达尔戈曾在一次采访中表示，她可以想象让俄罗斯和白俄罗斯"在中立旗帜下参加奥运会，以便保障运动员的参赛机会。"但她现在认为，这样的妥协方案已经"不合时宜了"。

巴黎市长：无法想象在乌克兰遭受狂轰滥炸之际，让俄罗斯和白俄罗斯参加奥运。图为遭受空袭后的乌克兰城市第聂伯罗。

巴黎市长：无法想象在乌克兰遭受狂轰滥炸之际，让俄罗斯和白俄罗斯参加奥运。图为遭受空袭后的乌克兰城市第聂伯罗。

此前，挪威、芬兰、瑞典、丹麦以及冰岛等五个北欧国家奥委会已经明确表达了反对俄罗斯和白俄罗斯参加奥运会的立场。上述五国奥委会周二在一份联合声明中称："我们坚持我们的既定立场，即我们反对让俄罗斯和白俄罗斯运动员以及官员参加国际体育活动。"声明中称："乌克兰战争的情况并没有发生变化，因此我们认为，现在并不是讨论让俄罗斯及白俄罗斯重返奥运赛场的恰当时机。"

一月底，国际奥委会提出的一项方案建议俄罗斯及白俄罗斯运动员在没有旗帜和国歌的前提下，以"中立身份"参加奥运会，并称该方案听取了联合国专家的意见，也得到了国际体育界的支持。
 

但一些主要来自欧洲的政界人士和运动员则出于对乌克兰的声援，反对让俄罗斯以及白俄罗斯运动员以中立身份参加奥运会，他们的理由是2022年2月，俄罗斯在其盟友白俄罗斯的支持下，对乌克兰发动了侵略战争。

（综合报道）

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