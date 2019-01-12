 巴黎市中心发生爆炸多人受伤 | 在线报导 | DW | 12.01.2019

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在线报导

巴黎市中心发生爆炸多人受伤

在巴黎“黄背心”抗议活动开始前不久，安全力量也已经进入戒备状态。就在此时这个大都市的市中心发生爆炸，也有人说是发生意外事故。

Frankreich, Paris: Explosion im 9. Arrondissement (Reuters/D. Bangura)

周六巴黎市中心一家面包店发生爆炸

 

(德国之声中文网) 周六上午，就在"黄背心"运动所宣布的抗议活动开始之前，巴黎市中心传来剧烈的爆炸声。不久之后法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）便向BFMTV电视台表示，爆炸导致多人受伤，但是他没有透露具体的受伤人数，只是说情况"严重"。据BFMTV电视台报道，伤者中也包括多名消防队员。

据巴黎警方一位发言人称, 9点左右爆炸发生在市区的一家面包店，之后引发火灾。据称，最初消防队接到该面包店煤气泄漏的报警。法国内政部公布的消息称，大约100名警察和将近200名消防队员赶到爆炸现场救援，上午局势就已经得到控制。

电视画面显示, 爆炸地点的建筑内冒出浓烟。强烈的爆炸冲击波震碎了周边的玻璃窗。据现场的电视记者报道，感觉是遭到炸弹袭击。事发地周边的广大区域被戒严。

Frankreich, Paris: Explosion im 9. Arrondissement (Getty Images/AFP/T. Samson)

爆炸现场一片狼藉

附近一栋公寓的一位居民向BFMTV电视台的记者表示："我感觉到我住的房子晃动了1、2秒钟。我在想是否发生了袭击，感到有些害怕。"

就在"黄背心"示威活动开始之前, 爆炸声震撼了巴黎第九区。当局担心抗议活动再度升级为暴力行动，因此动用了大约5000人的安全部队。最近几周的抗议活动一再引发暴力和骚乱，尤其是巴黎局势严重。

一个月前发生在斯特拉斯堡的恐怖袭击也在法国引起高度紧张。去年的12月11日，一名袭击者在斯特拉斯堡市内胡乱开枪射击，造成5人死亡，多人受伤。

李京慧/任琛  （德新社）

 

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