巴黎奥运：频繁药检导致中国泳队成绩不佳？

中国游泳队在巴黎奥运表现不如预期，截至目前仍未在该项目夺金。前跳水选手高敏认为，频繁药检“干扰”了中国队。另一方面，美媒30日报道称，早在2022年就有中国游泳选手被检出禁药阳性，但仍获准在奥运参赛。

（德国之声中文网）游泳一向被中国视为奥运夺金的热门项目，不过截至週三（7月31日）为止，中国在本届巴黎奥运的游泳项目上获得2银2铜，与东京奥运的3金2银1铜纪录似乎有所落差。

中国游泳队的表现也在中国社群媒体上引发讨论。前知名跳水选手高敏週一（29日）在微博上发文：“昨天张雨霏第三，覃海洋第七，特别是覃海洋的成绩，是这两年所有比赛中最差的一次。运动员的赛前训练肯定出了问题，我个人认为一天七次的兴奋剂检测成功干扰了我们中国游泳队。”

有中国网友则称：“这次中国游泳队真是有苦说不出，太憋屈了！”有人表示：“为什么在如今中国已变得强大的情况下，我们的运动员依旧要遭受著不公平的对待​？”

世界反兴奋剂组织近期因中国游泳选手涉禁药事件卷进舆论风波（示意照） 图像来源: picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

美媒再揭中国游泳队禁药历史

《纽约时报》週二（30日）报道引述2名知情人士说法指，有2名中国游泳运动员2022年检测违禁类固醇呈阳性，遭到临时禁赛处分，但中方将检验结果归咎于运动员食用了“受污染的食品”，禁赛处分也被解除。报道称，其中一名涉案选手为巴黎奥运中国游泳队的一员。

《纽时》在报道中指出，中国反兴奋剂中心（CHINADA）在经过长时间调查后表示，“无法确定”选手是何时摄入违禁药物，但最终得出的结论是，他们可能是在北京一间餐厅吃汉堡时，意外摄入了“合成代谢类固醇美雄酮”（Metandienone）。

世界反兴奋剂组织（WADA）30日透过声明表示，在接获中国游泳选手药检呈阳性的报告后，立即对2人实施临时禁赛处置，且临时禁赛令一直持续到2023年年底，调查有结果后才结束。

WADA称，该机构于今年初以“充分怀疑态度”，彻底调查了这些药检呈阳性的个案后认定，没有证据能挑战受污染肉类是药检阳性根源的结论，并决定不向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。

值得注意的是，WADA也批评美国媒体近期企图暗示该机构和其他反兴奋剂组织存在不当行为，并称“世界反兴奋剂组织不公平地陷入了超级大国之间的地缘政治紧张局势”。

此外，WADA声明提及，在这些案例的背景下，该机构希望评估中国和其他国家的肉类受美雄酮污染的情况、规模和风险，并于2024年初启动了一项调查，“从病例数来看，世界上多个国家显然都存在污染问题……特别是除了中国之外，仅在过去几个月里，美国就发生了几起此类案件”。

据路透社报道，美国世锦赛男子200公尺短跑银牌得主奈顿（Erriyon Knighton）今年3月在一次赛外药检中，被查出体内有高雄性化激素群勃龙（Trenbolone）。一个独立的仲裁小组今年6月判定，有鉴于美国生产和进口的牛肉中，可以合法地使用群勃龙，评估奈顿可能是食用了遭污染的牛肉。

美议员威胁削减WADA赞助

《纽时》在巴黎奥运期间披露的消息，将加剧世界反兴奋剂组织与美国反兴奋剂组织之间的紧张关系；此前，双方因23名中国游泳运动员在东京奥运前药检呈阳性一案，而产生矛盾。

美国众议员和参议院的跨党派议员30日提出了《2024年世界反兴奋剂机构恢复信心法案》，表示除非世界体育反兴奋剂制度进行彻底改革，否则将削减美国未来对相关计画的资助。

据悉，WADA每年从美国获得370万美元的资助。

若该项法案成功立法，将赋予白宫国家药物管制政策办公室（ONDCP）永久权力，减少或撤销美国为世界反兴奋剂机构提供资金。

该法案共同发起人、共和党参议员布莱克本（Marsha Blackburn）表示，国际奥委会（IOC）和WADA曾威胁取消美国盐湖城举办2034年冬季奥运的资格，试图“强硬”要求美国放弃联邦调查局（FBI）的调查。

布莱克本对媒体表示：“我们不会因为试图促进公平竞争而保持沉默。如果WADA不能确保其管理机构的公平代表性，这项立法将允许美国扣留向世界反兴奋剂机构提供资金。”

揭中国体坛兴奋剂丑闻的女队医在德国避难 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、《纽约时报》等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。