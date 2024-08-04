在8月4日举行的奥运会羽毛球女子单打半决赛中，西班牙名将卡洛琳娜·马林在与中国选手何冰娇激战至第二局中段时意外扭伤膝盖。无法继续比赛的马林跪在地上痛哭。马林的退赛将中国选手何冰娇直接送入决赛。何冰娇赛后接受采访时说：“马林最后还给我加油，让我决赛好好打。”何冰娇在决赛中不敌韩国选手安洗莹，获得银牌。在颁奖仪式上，何冰娇右手捏着一枚西班牙徽章向半决赛中的西班牙选手马林致敬。