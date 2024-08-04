巴黎奥运的特别时刻
奥运不单是关于得牌和创纪录。每场赛事都有独特之处。胜败乃兵家常事。最终存留的应是公平竞争与相互理解、友谊、团结的奥运精神。
致敬对手
在8月4日举行的奥运会羽毛球女子单打半决赛中，西班牙名将卡洛琳娜·马林在与中国选手何冰娇激战至第二局中段时意外扭伤膝盖。无法继续比赛的马林跪在地上痛哭。马林的退赛将中国选手何冰娇直接送入决赛。何冰娇赛后接受采访时说：“马林最后还给我加油，让我决赛好好打。”何冰娇在决赛中不敌韩国选手安洗莹，获得银牌。在颁奖仪式上，何冰娇右手捏着一枚西班牙徽章向半决赛中的西班牙选手马林致敬。
“金满贯”
塞尔维亚网球名将德约科维奇结束16年等待，在8月4日的男单决赛中，以7-6(3)、7-6(2)的比分击败2号种子、法网冠军阿尔卡拉斯，摘夺金牌。这一球，让他比肩阿加西、纳达尔，成为历史上第三位完成“金满贯”成就的男子网球选手。
中国奥运史上网球单打首金
21岁的中国选手郑钦文在巴黎奥运网球单打决赛中击败克罗地亚选手多娜·维基奇（Donna Vekic），成为首位在奥运网球单打项目夺下金牌的中国运动员。郑钦文在夺金前的比赛中战胜了德国名将安杰莉克·科贝尔（Angelique Kerber）和世界排名第一的波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。三次获胜后，郑钦文都兴奋地躺倒在球场上欢呼。
重返赛场
三年前的东京奥运会上，美国著名体操运动员拜尔斯（Simone Biles）仅摘得一枚铜牌。当时她因心理危机提前退赛，引发很大的关注。她表示，自己担心在空中无法对身体控制自主。如今，巴黎奥运，她决定重返奥运赛场。
友谊精神
韩国与朝鲜奥运选手在巴黎自拍的一幕在网上热传。乒乓球混双比赛结束后，韩国选手林钟勋 (Lim Jong-hoon)拿出手机与来自朝鲜和中国的竞争对手自拍合影。
塔西提的波浪
巴西冲浪选手梅迪纳（Gabriel Medina）显然在比赛中也享受运动的乐趣。
失误入水
凡尔赛宫花园举行的马术比赛中，厄瓜多尔选手扎巴拉-哥彻（Ronald Zabala-Goetschel）不小心与池塘亲密接触。
紧闭双眼：坚持一下就过去了
这幅图片中，德国艺术体操运动员敦克尔（Nils Dunkel）似乎在祝自己好运，而他也的确平稳落地。不过，他仍未能进入决赛。
世界级水平背后的代价
中国选手杨昊、练俊杰在男子双人10米跳台中摘金。同台竞技的德国选手巴特（Timo Barthel）在接受媒体采访时表示，在钦佩中国同行“绝对的世界级水平”的同时，知道他们许多人付出的是常年封闭训练、放弃个人生活甚至“三年无法见家人”的巨大代价。
塞纳河终于可以游了
因下雨导致水质变差，巴黎公开水域游泳的选手们赛前训练受到影响，并且周二男子铁人三项也被迫推迟。周三，终于可以按期举行女子铁人三项以及补办男子项目的比赛。