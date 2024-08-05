巴黎奥运性别争议延烧 女拳手：停止霸凌

围绕巴黎奥运女子拳击赛事的性别争议延烧，台湾选手林郁婷、阿尔及利亚的哈利夫成为质疑与攻击的对象。国际奥委会和国际拳击协会的政治恩怨也再度掀起讨论。

（德国之声中文网）阿尔及利亚拳击手哈利夫（Imane Khelif）因性别检测争议而面臨质疑，週日（8月4日）接受体育媒体SNTV访问。她形容自己因性别遭受的误解和仇恨言论“伤害了人类尊严”，并呼吁大众停止网络霸凌运动员。

“我要向世界上所有人传达一个信息，那就是要维护奥运的原则与宪章，不要霸凌任何运动选手，因为这会造成影响，很巨大的影响……这会击溃一个人，会扼杀人们的想法、精神和心灵，会制造对立。”

现年25岁的哈利夫强调，她不会让外界的闲言闲语和指控，阻止她替阿尔及利亚拿下巴黎奥运金牌。“我每週有两天会跟我的家人联络，希望他们不会太受影响……他们很担心我。老天保佑，让这场危机最后以一面金牌告终，那就会是最好的结果。”

週六（3日）的女子拳击66公斤级赛事，哈利夫以5比0击败匈牙利的夏莫里（Luca Anna Hamori），取得准决赛资格，同时也“保底”一面铜牌。

哈利夫上週四（1日）曾对上意大利选手卡里尼（Angela Carini），对方在比赛开始46秒内便宣布弃赛，哈利夫直接获得胜利。当时卡里尼的头部与鼻子遭受重击，说她“撑不下去”；她在赛场上跪地哭泣，且拒绝与哈利夫握手。

意大利的卡里尼（左）曾拒绝与哈利夫握手，但她后来表示希望能向哈利夫道歉。 图像来源: John Locher/dpa/picture alliance

不过，卡里尼赛后接受意大利媒体《米兰体育报》访问，称这一连串争议让她难过；她也对自己没跟哈利夫握手表达了歉意，希望能跟她道歉并“拥抱她”。

“我生气是因为我的奥运（梦想）化为乌有了。”卡里尼说：“如果国际奥委会（IOC）认为她可以上场比赛，我尊重这个决定。”

与哈利夫同样面臨性别质疑的还有来自台湾的林郁婷。她参与女子拳击57公斤级赛事，2日和4日分别打败乌兹别克和保加利亚选手，晋级4强，至少一面铜牌入袋。

林郁婷4日表示：“很感谢全台湾愿意成为我的后盾，给我最大的支持和力量，那我也会带著这份力量，完成我的目标。”

根据国际奥委会，哈利夫和林郁婷都符合巴黎奥运参赛资格，而且奥运是依据护照来定义选手的性别与年纪。奥委会1日发布的声明写道：“每个人都有不受歧视从事运动的权利……这两位运动员是国际拳击协会（IBA）突然、武断决定下的受害者。”

国际奥会发言人亚当斯（Mark Adams）回应DW询问时说：“这些运动员是不是女人？答案是肯定的，根据她们的资格条件，根据她们的护照，根据她们过往的经历。”

图为台湾选手林郁婷（左）2日与乌兹别克选手图尔迪别柯娃（Sitora Turdibekova）比赛。 图像来源: Jan Woitas/dpa/picture alliance

为什么拳击赛成为焦点？

这波围绕女子拳击赛的争议，可以追溯到《卫报》上週的报道。该文指出，哈利夫和林郁婷去年因性别检测结果不合格，而遭国际拳击协会取消世界锦标赛资格；后来《哈里波特》作者J.K.罗琳（J.K. Rowling）在社群平台X上转发此文章，随后更把哈利夫与卡里尼的比赛形容为“男人在公共场合打女人”。

爱尔兰前拳王（Barry McGuigan）称国际奥委会的决定“错误”。意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）认为比赛不公平：“有男性基因特征者不该获准参加女子赛事……这不是因为要歧视任何人，而是要保障女性运动员有权在公平条件下竞争。”

事实上，虽然哈里夫、林郁婷确实曾遭国际拳击协会取消参赛资格，理由是“有XY染色体”，但也有专家指出这样的判定有争议。

人权团体“体育权利联盟”（Sports & Rights Alliance）主任佛罗伦萨（Andrea Florence）则向DW表示，哈利夫和林郁婷都是霸凌与虚假指控的受害者，“让人无法接受”。

佛罗伦萨认为，“打著‘公平竞争’的幌子、对女性身体过分的怀疑揣测，这根源来自于有害的性别和种族的刻板印象”。

政治风波

这场性别争议也让国际奥会和国际拳击协会之间的恩怨浮上台面。前者是世界体坛最有权力的机构；后者是业余拳击运动的全球管理组织，有俄罗斯背景，且已不再获国际奥会正式承认。国际奥会批评国际拳击协会的检测標准不透明，且内部管理不善，甚至传出贪污问题。

2016年的里约奥运，国际业余拳击协会（AIBA，IBA的前身）卷入裁判操控比赛、舞弊的丑聞；2021年的东京奥运和今年的巴黎奥运，拳击赛事都不再由国际拳击协会主办，而是由国际奥会接手。

然而，国际奥会认为国际拳击协会并未积极改善内部管理问题，2022年甚至再度推选跟克里姆林宫有关联的俄国商人克列姆列夫（Umar Kremlev）为主席，此举让国际奥会不满。克列姆列夫曾多次批评国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）。

图为国际拳击协会主席克列姆列夫2023年在印度出席一场记者会。（资料照） 图像来源: Sondeep Shankar/Pacific Press/picture alliance

虽然国际拳击协会不再主导奥运，但仍控制著世界锦标赛，而这正是哈利夫与林郁婷的性别检测争议爆发之处。

著有《体育性别》（Sporting Gender）一书、从事跨性别运动员研究的学者哈波（Joanna Harper）告诉DW：“在拳击领域，我认为这些组织没有一个是值得参考的典范。”

哈波认为，有些“居心不良者”试图从中获取政治资本。“有些人想以政治的方式证明，只要是无法以男女之别清楚划分的人都是男人、是在假扮成女人、想要毁掉女性运动。”

这场拳击性别争议将如何收场，一般认为哈利夫和林郁婷不太可能在巴黎奥运被解除资格，应可以继续参与比赛。至于长期而言，国际奥会可能会重新审视性别资格的政策，但哈波也指出，“没有什么单一的解决方法能让所有人都满意”。

（DW记者Jonathan Crane对此文有贡献）

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