巴黎奥运：塞纳河仍未达安全标准

巴黎奥运开幕在即，但一份报告指出，塞纳河水质仍不足以作为奥运会游泳比赛场地。此次巴黎奥运的开幕式也将在塞纳河上举行。

（德国之声中文网）巴黎市政府周五（6月28日）发布的水质报告显示，塞纳河的污染水平仍远超允许的游泳标准。

距离奥运会不到一个月，世界各国的运动员将在这条法国首都的标志性河道上参加游泳比赛。但报告指出：“由于降雨、高流速、低太阳辐射、水温低于季节标准、河流上游污染等种种不利的水质条件，水质继续受到损害。”

污染程度有多高？

数据显示，上周日沿河所有四个监测点的肠球菌和大肠杆菌等细菌含量仍远高于规定的标准。

在铁人三项比赛场地之一的亚历山大三世桥，上周日的肠球菌浓度超过了1000菌落总数 (cfu) /100 ml，比欧洲法律规定的400 cfu/100ml限值高出一倍多。大肠杆菌也比允许值高出近四倍。

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法国当局已经为大巴黎地区的污水处理厂和下水道系统投资14亿欧元。巴黎正努力清理塞纳河，让人们可以像1900年巴黎奥运会期间在塞纳河中游泳。

期盼天气好转

巴黎市长办公室在其网站上表示，水污染水平在暴雨期间会激增，正如最近几周的情况。

据市政官员称，在温度较高和水位较低的情况下，致病病毒和细菌可以更快被分解，因此他们期盼天气能好转。

巴黎市负责体育和奥运事务的副市长拉巴丹（Pierre Rabadan）对路透社表示：“5月份我们经历了一段历史性的降雨期，6月份降雨量也很大。但我们并不因此感到担忧，因为我们知道只要天气条件显著改善，就能恢复到夏季般的水平。”



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（德新社、路透社）

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