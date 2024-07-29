巴黎奥运：十年前性侵女童 荷兰选手赛场遭嘘

荷兰沙滩排球选手范德维尔德在奥运会的出场没有受到热烈欢迎。因2016年强奸一名女童的罪行，他此次参赛引起很大争议。

（德国之声中文网）范德维尔德（Steven van de Velde）在巴黎奥运会沙滩排球的首场比赛中，与队友伊默斯（Matthew Immers）热身。通常热身环节不会引起什么注意，但范德维尔德参加此次奥运却并不寻常。

2016年，这名荷兰人被判性侵一名12岁的英国女孩，当时范德维尔德19岁，在脸书结识这个女孩。他被判四年监禁，在英国服刑12个月后被遣返荷兰，而荷兰对该罪的量刑较轻，他在那里仅又服刑了一个月。

而如今，29岁的范德维尔德在赛前受到一些观众响亮的嘘声。

声援受害者组织：“完全的淡漠”

看来，范德维尔德在巴黎参赛，仍引发愤怒和关切之情。一项要求取消他的参赛资格的请愿征集到近10万个签名。

对性暴力受害者提供支持的组织Women for Women France的负责人麦克格拉斯（Sarah McGrath）表示，尽管声援团体发出呼吁，范德维尔德仍获准参赛，显示出对于受害者二次伤害的完全淡漠。

不过，荷兰体育机构对范德维尔德表示支持。当时他从监狱获释后不久，就重返国际赛场。

荷兰奥委会在赛前的一份声明中称，这名选手重返赛场要归功于“专业的治疗项目”，表示范德维尔德通过了所有严格的风险评估、检查和预防性措施。

范德维尔德不与其他运动员一起住在奥运村，同时也获准免除接受媒体采访的义务。

范德维尔德23岁的队友伊默斯则在赛后向记者表示，此事引发的关注令他们感到“失望”。

伊默斯说：“过去的事已经过去了。他受到了惩罚，现在他真的人很好。对我来说，这是他成长、吸取教训的一个很好的例子。当然，过去发生的事情并不好。”

范德维尔德参赛引发很大争议 图像来源: Pro Shots/IMAGO

奥委会不予干预

国际奥委会迄今未予干预。在新闻简报会上被问及，一名曾被判有罪的强奸犯参加奥运会，国际奥组委是否感到舒服和高兴时，奥组委发言人亚当斯（Mark Adams）表示：“称之为舒服和高兴，是不对的。”

亚当斯同时表示：“这起犯罪是10年前发生的。有很多的治疗，也有很强的防范措施。我们觉得荷兰奥委会给我们的声明是正确的。”

但麦克格拉斯表示，体育当局未能完全理解对儿童的性侵是多么严重的一种犯罪。

“受害者一生的创痛”

有些人认为，范德维尔德在服刑和接受专业治疗后，应获得第二次机会。在2018年接受荷兰公共广播NOS采访时，他说，那一事件是他一生中“最大的错误”。

荷兰奥委会表示，他没有重犯的风险。发言人范弗利特（John van Vliet）表示：“性犯罪整体上…绝对是比体育更大的一件事。但在他的案例中，这个人受到了审判，服了刑，为了能再度参赛做了所有必须做的。”

但麦克格拉斯说，强奸儿童不是一般的罪名。遭受性侵的儿童受到的伤害如此巨大，以至于会自残。

在被问及范德维尔德当时罪行的受害者如果看到他比赛感受如何时，范德维尔德的队友伊默斯表示，那当然不好。

范德维尔德现已与德国女子沙滩排球运动员Kim Behrens结婚，并有一个孩子。

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