巴黎奥运会：缺席者应该是乌克兰还是俄罗斯？

（德国之声中文网）一位参加过两届奥运会的乌克兰议员发出呼声，支持乌克兰运动员要求乌克兰政府重新考虑其抵制国际体育赛事的立场。

萨拉杜哈 (Olga Saladukha) 是 2012 年伦敦奥运会三级跳远的铜牌得主，她将目前局势描述为“艰难”，但表示乌克兰议会将“竭尽所能”让乌克兰运动员参加明年的巴黎奥运会。

“我认为乌克兰运动员应该而且必须参加奥运会，”萨拉杜哈上个周末在爱沙尼亚首都塔林举行的和平与自由运动员集会上说，“他们需要比赛，他们需要展示我们的力量。”

上个月，乌克兰政府通过了一项法令，禁止本国运动员参加有俄罗斯和白俄罗斯人参加的赛事。该项法令事实上取消了乌克兰运动员参加巴黎奥运会部分比赛项目的资格。

萨拉杜哈表示，乌克兰议会正在呼吁其欧洲同行“争取实现让俄罗斯运动员被禁止参加国际赛事”，并表示也在继续游说国际奥委会（IOC）。

“我们的体育组织的领导人表示，他们正在国际层面努力教育（国际奥委会主席）巴赫这样的人。”她说， “但正如我们所看到的，巴赫的决定和说法一天一个变化。”

乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

萨拉杜哈的意见与乌克兰钢架雪车选手赫拉斯克维奇（Vladyslav Heraskevych）的观点相呼应。在去年的北京冬奥会上，赫拉斯克维奇打出海报“乌克兰不要战争（No War in Ukraine）”。他说抵制不是目标。

“奥运会和国际体育（提供）了一个非常大的媒体平台。”赫拉斯克维奇在接受德国之声电视采访时说，“我们不应该把这个平台拱手让位给俄罗斯和白俄罗斯的宣传叙事。那样的话，他们将增加软实力，越来越多的俄罗斯人将走上前线。”

国际奥委员批评乌克兰：以政治干预体育

乌克兰政府的法令是为了回应国际奥委会的建议，即在不出现国旗、国歌或其他标志的情况下，一些俄罗斯和白俄罗斯运动员应该作为所谓的中立个人运动员重返国际赛场。

国际奥委会援引了一些联合国人权专家的话来自我辩护，认为基于国籍的全面禁令是歧视性的。它还批评乌克兰的政治干预，重申其观点“决定哪些运动员可以参加哪些国际比赛不能由政府决定”。

不过，乌克兰议员萨拉杜哈认为，体育超越政治的说法是错误的。

“这场战争如此可怕，成千上万的人正在死去。我们谈论的是一个用核武器威胁世界的战争罪犯。”她说，“我们知道，在俄罗斯，任何运动员本质上都是宣传议程的一部分。俄罗斯运动员仍在谈论俄罗斯和俄罗斯帝国的伟大。”

躲避戰禍 烏克蘭運動員逃到柏林

流亡中的白俄罗斯奥委会前秘书长科陶 （Anatol Kotau）认为，国际奥委会的虚伪程度令人震惊。

他在由异议运动员组织白俄罗斯体育团结基金会召集的会议上说：“国际奥委会指责乌克兰干预体育运动是不可接受的，因为俄罗斯和白俄罗斯的体育运动的整个基础都是国家机构。”

国际奥委会的章程禁止对体育进行政治干预，并呼吁各国奥委会“保持自主权，抵制任何形式的压力，包括但不限于政治、法律、宗教或经济压力”。

当被问及是否会根据其章程暂停乌克兰奥委会的职权时，国际奥委会只是让德国之声参考其之前的声明，并表示：“目前没有什么可以补充的。”

“巴赫允许恐怖分子参加国际活动”

虽然一些运动项目保留了对俄罗斯人和白俄罗斯人的禁令，但另外一些项目——例如击剑、柔道和举重——已决定遵循国际奥委会的建议。

其结果是，因为有来自俄罗斯和白俄罗斯的柔道运动员出席，乌克兰柔道联合会抵制了本月在卡塔尔多哈举行的世界柔道锦标赛，声称参加比赛的“大多数”俄罗斯人是“现役军人”。

俄罗斯的许多体育组织都与俄国防部有关联，包括莫斯科中央陆军俱乐部（ CSKA Moscow）。经美联社查证，多哈的入境名单上的 18 名俄罗斯人中有 5 人是该俱乐部的成员。这项运动的知名乌克兰运动员、两届世界冠军比洛迪德（Daria Bilodid）对此提出质疑。

“这是胡搞，不是吗？” 她在社交媒体上写道。“我认为，允许一个每天都在杀害乌克兰人的恐怖主义国家的军事人员参加国际比赛是不可接受的。这根本不符合体育价值观。”

国际柔道联合会表示，在经过“独立背景调查”之后，它已经禁止俄罗斯代表团的8名成员出席比赛，但这些人都不是运动员。它表示，被允许进入名单上的人员“受雇于（俄罗斯）联邦训练体育中心”，属于国营，而非军事企业。

国际奥委会已将巴黎奥运会的资格决定权交给每个运动项目，并强调尚未就赛事本身做出任何决定。然而，另一位乌克兰奥运选手多布林斯卡（Nataliya Dobrynska）在塔林会议上表示，巴赫的这个组织未能坚持自己的原则。

“奥运会的设定目标是确保世界团结。”2008 年北京奥运会七项全能金牌得主多布林斯卡说，“但是，看看俄罗斯的侵略战争，团结从何谈起？”

她说：“巴赫允许恐怖分子参加国际活动。我们需要继续向他施加压力，让他收回成命。”

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