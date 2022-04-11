巴黎大学生抗议：不要马克龙！不要勒庞！

（德国之声中文网）法国总统选举第一轮投票结束后，巴黎索邦大学以及其它大学分别举行了示威活动，数百人参加。竞选连任的现任自由派总统马克龙和右翼的国民联盟党主席勒庞首轮投票中领先，获得4月24日举行的第二轮对决资格。

第一轮投票中，包括大学生在内的年轻人基本上支持左派候选人梅朗雄（ Jean-Luc Mélenchon），但他得票率居马克龙和勒庞之后排在第三，因此出局，而巴黎的青年学子们为此大感失望。梅朗雄最重要的政治主张包括投资绿色能源和加征富人税。

巴黎索邦大学一发言人周四（4月14日）对德新社表示，出于安全考虑，这所著名大学关闭了两个校区，推迟了课程或采用在线方式举行。自周三下午起，学生们就已发动占领校区的活动。

著名的巴黎政治大学学生也加入到抗议选举结果的行列。该校发推文表示，学院的一个入口处已被关闭。根据该校学生网传的一条信息，他们拒绝总统选举的第二轮投票 "在新自由主义和专制主义的马克龙和已证实为法西斯的勒庞二人之间"进行。

根据法国选举法，在首轮投票中居前两位的候选人获第二轮即最后一轮竞选资格。第一轮选举结果一揭晓，梅朗雄便发表讲话，公开呼吁支持者绝不能把票投给勒庞。由于第一轮的结果显示马克龙同勒庞的支持率只相差4个百分点，而梅朗雄得到22%的支持率，因此他的支持者的决定在很大程度上决定法国下一届总统的人选。

大学生同警方一度发生冲突

尽管不同意他们所认为的马克龙越来越极端的自由保守主义政策，但为不让勒庞当上总统，很多人感到只能把票投给马克龙。不过民调还显示，将会有很多人宁可让选票作废，不参加决定性的最后一轮投票。

（综合报道）

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