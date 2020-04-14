巴黎圣母院重建第一步：百年古木意义非凡

（德国之声中文网）马克龙政府去年夏天拍板定案此巴黎象征性建筑依原样重建， 而重现96公尺高的尖塔需要至少1000颗橡树。虽然疫情间接影响了圣母院修建计划的进度，马克龙承诺在2024年奥运前完成重建工程。第一批符合条件的橡树也都在三月初被一一挑选出来。

此塔非比旧塔

十三世纪的巴黎圣母院曾有著世界最强壮的屋宇，也为此砍伐超过1300棵橡木。 2019年倒塌的尖塔其实并不是十三世纪原来的那一座，最原始的尖塔在法国大革命后就被破坏殆尽。

19世纪著名的法国建筑师维奥莱·勒·杜（Viollet-le-Duc）比照巴黎圣母院中世纪的模板建成了我们现在印象中的尖塔。当时的尖塔也是由来自香槟区的橡木做成，高96公尺--比中世纪的高了18公尺。据说，塔尖上象徵法兰西共和国的高卢雄鸡铜像是由维奥莱·勒·杜亲自镶上去的，也是大火中奇蹟"生还"的高塔碎片之一。

2019年火灾过后来自世界各地的建筑师都倾囊献出了圣母院尖塔各种各样重建的想像与设计，而在2020年7月，马克龙政府终于定案恢复19世纪尖塔的原型。不过，他也同意了将在计画中加入一些"现代元素"。

曾经从事木材设计约五年时间的克雷蒙（Clement.C)对于马克龙希望加入一些现代元素的想法抱持怀疑。他认为圣母院重建的方向，应该建立在重新翻修成原来一样的教堂尖塔， "因为这是一个历史建筑，代表法国的历史意义和记忆，所以不应该有过大的新现代设计。"当然，最终的设计不在最后时刻是不会公诸于世的。

橡树"选美"

目前重建团队正在法国各地寻找适合的「橡树」。要成为如此具代表性建筑的一部分并不容易，能够中选的橡树需要是树龄在150-200岁之间，高度8-14公尺，树干笔直，直径达50至90公分的百年橡树。

这些古老的橡树，其中大部分来自法国国家森林，东临瑞士勃艮第的汝拉省（ Jura）和法国中部卢瓦尔河谷区的厄尔（Eure）都是首要地区。君主时期的统治者们都曾下令大规模植树，为了制造船舰和日后各项建设提供足够的木材。

法国是欧洲橡木的主要产区之一，会选择橡木不仅仅和历史有关，木材本身也是大型建筑工程的好选择。 比起松及桧木，硬度高的橡木加上它平滑的纹路以及清澈的原木色使他在木材界内被认定是"优雅的木材"。

从最合时宜的三月底开始原木挑选-裁切木板-乾燥木材-再次裁切-设计的一系列流程到送达圣母院需要约一年以上的时间。像这样的大直径木材本身就稀缺，照这样的速度来寻找最顶级A++级别的橡木，要在2024年完工，时间上是有些吃紧的，在巴黎从事木材採购的田乃尹说。

刚迈入三十的田乃尹自台湾森林系毕业后又辗转来到法国高等木材学院（ESB）读研究所，对法国的木材业也有接触几年。她认为2021年是不易取得木材的年份。"撇去疫情带来的人力短缺不说，2020年的寒冬造成的霜冻以及因结冰无法从森林里拖出来的问题会直接造成原木料稀缺。"

为何选择经过一二个世纪年华的橡木？值得一提的是，这些百年橡木经历过二次世界大战的风霜，树干内都极有可能包裹著当年的在林间混战时射出的子弹。因此在砍伐的时候需要极为谨慎，不然树体内残留的子弹可能会破坏钜片。

虽有环保人士反对以重建圣母院之名而去砍伐古木，认为破坏生态是不合时宜的选择，一些木材专家们认为一颗百年橡木能够重生为巴黎圣母院的一部分，也是意义非凡的新生。

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