 巴黎圣母院重建第一步：百年古木意义非凡 | 文化经纬 | DW | 20.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

巴黎圣母院重建第一步：百年古木意义非凡

步入春天的巴黎是那么宜人，圣母院两旁的樱花树正值盛放，而巴黎圣母院尖塔的重建终于在火灾两周年前迎来了初步消息。

Paris Ein Jahr nach Brand Notre-Dame

（德国之声中文网）马克龙政府去年夏天拍板定案此巴黎象征性建筑依原样重建， 而重现96公尺高的尖塔需要至少1000颗橡树。虽然疫情间接影响了圣母院修建计划的进度，马克龙承诺在2024年奥运前完成重建工程。第一批符合条件的橡树也都在三月初被一一挑选出来。

此塔非比旧塔

十三世纪的巴黎圣母院曾有著世界最强壮的屋宇，也为此砍伐超过1300棵橡木。 2019年倒塌的尖塔其实并不是十三世纪原来的那一座，最原始的尖塔在法国大革命后就被破坏殆尽。

19世纪著名的法国建筑师维奥莱·勒·杜（Viollet-le-Duc）比照巴黎圣母院中世纪的模板建成了我们现在印象中的尖塔。当时的尖塔也是由来自香槟区的橡木做成，高96公尺--比中世纪的高了18公尺。据说，塔尖上象徵法兰西共和国的高卢雄鸡铜像是由维奥莱·勒·杜亲自镶上去的，也是大火中奇蹟"生还"的高塔碎片之一。

观看视频 00:56

从上帝视角看大火前后巴黎圣母院

2019年火灾过后来自世界各地的建筑师都倾囊献出了圣母院尖塔各种各样重建的想像与设计，而在2020年7月，马克龙政府终于定案恢复19世纪尖塔的原型。不过，他也同意了将在计画中加入一些"现代元素"。

曾经从事木材设计约五年时间的克雷蒙（Clement.C)对于马克龙希望加入一些现代元素的想法抱持怀疑。他认为圣母院重建的方向，应该建立在重新翻修成原来一样的教堂尖塔， "因为这是一个历史建筑，代表法国的历史意义和记忆，所以不应该有过大的新现代设计。"当然，最终的设计不在最后时刻是不会公诸于世的。

橡树"选美"

目前重建团队正在法国各地寻找适合的「橡树」。要成为如此具代表性建筑的一部分并不容易，能够中选的橡树需要是树龄在150-200岁之间，高度8-14公尺，树干笔直，直径达50至90公分的百年橡树。

这些古老的橡树，其中大部分来自法国国家森林，东临瑞士勃艮第的汝拉省（ Jura）和法国中部卢瓦尔河谷区的厄尔（Eure）都是首要地区。君主时期的统治者们都曾下令大规模植树，为了制造船舰和日后各项建设提供足够的木材。

DW.COM

失火之后两天，巴黎圣母院就筹集到了足够的重建款。欧洲大教堂建筑工匠协会主席Wolfgang Zehetner在接受德国之声采访时指出，重建能否成功的关键是能否找到足够的专业人手。

巴黎圣母院火灾一周年之际，法国总统马克龙发表视频讲话，表示尽管目前因为疫情而暂停修复工程，但是之前提出的五年内完成修复的目标不变。2019年4月15日晚，一场大火给这座世界闻名的历史建筑造成严重损毁。

2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院被烧毁。从那时起，专家们一直在忙于重建的准备工作。但何时开始仍不清楚。

法国是欧洲橡木的主要产区之一，会选择橡木不仅仅和历史有关，木材本身也是大型建筑工程的好选择。 比起松及桧木，硬度高的橡木加上它平滑的纹路以及清澈的原木色使他在木材界内被认定是"优雅的木材"。

从最合时宜的三月底开始原木挑选-裁切木板-乾燥木材-再次裁切-设计的一系列流程到送达圣母院需要约一年以上的时间。像这样的大直径木材本身就稀缺，照这样的速度来寻找最顶级A++级别的橡木，要在2024年完工，时间上是有些吃紧的，在巴黎从事木材採购的田乃尹说。

刚迈入三十的田乃尹自台湾森林系毕业后又辗转来到法国高等木材学院（ESB）读研究所，对法国的木材业也有接触几年。她认为2021年是不易取得木材的年份。"撇去疫情带来的人力短缺不说，2020年的寒冬造成的霜冻以及因结冰无法从森林里拖出来的问题会直接造成原木料稀缺。"

为何选择经过一二个世纪年华的橡木？值得一提的是，这些百年橡木经历过二次世界大战的风霜，树干内都极有可能包裹著当年的在林间混战时射出的子弹。因此在砍伐的时候需要极为谨慎，不然树体内残留的子弹可能会破坏钜片。

虽有环保人士反对以重建圣母院之名而去砍伐古木，认为破坏生态是不合时宜的选择，一些木材专家们认为一颗百年橡木能够重生为巴黎圣母院的一部分，也是意义非凡的新生。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Notre Dame Cathedral in Paris, 1880 (Getty Images/Hulton Archive)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    超越时代的地标

    圣母院俯瞰巴黎市中心。直到1889年世界博览会为埃菲尔铁塔揭幕前，巴黎圣母院都是法国首都的最高建筑。

  • Statues on the roof of Notre Dame Cathedral in Paris (Getty Images/AFP/M. Bureau)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    俯瞰巴黎

    巴黎圣母院屋顶的这些雕塑，在大火中几乎完全被毁。

  • Bildergalerie zum 100. Geburtstag Anthony Quinn Der Glöckner von Notre-Dame (picture alliance/kpa)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    钟楼怪人卡西莫多

    雨果1831年的小说《钟楼怪人》让巴黎圣母院更加声名远播。这本书被多次拍成电影。此图是1956年法意合拍本。

  • Notre Dame in Paris on fire (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    消防人员全力扑救

    安全力量封锁了圣母院周边。约400名消防员使用高压水枪努力控制火势。大火发生时，圣母院正在被整修。调查人员认为，火灾是一起事故，排除了纵火或恐怖主义的可能性。

  • Notre Dame steeple falling down (Getty Images/AFP/G. van der Hasselt)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    塔尖就这样坍塌

    大火使塔尖坍塌，支撑塔尖的木结构在火中被焚毁。历史上，巴黎圣母院曾一度破败不堪，法国大革命期间便多年处于无人问津状态。19世纪起，在大规模的修复工程下，圣母院得以重现昔日荣光。

  • Paris, Notre Dame fire (Reuters/B. Tessier)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    塞纳河畔的火光

    燃烧近8个小时后，火势才得到控制。

  • Fire in Notre Dame (Reuters/P. Wojazer)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    大火危及塔楼和钟楼

    消防员得以阻止大火向圣母院的塔楼和钟楼扩散。有关官员称，经过数小时的全力扑救，圣母院的基本结构得到“挽救和保护”。

  • Onlookers watching the Notre Dame fire in Paris (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    巴黎市民惊怵叹息

    巴黎民众不敢相信自己的眼睛。当大火吞噬圣母院的更多部分时，他们开始祷告和唱圣诗。一位男子向法新社说：“巴黎变形了。这座城市再也无法回归往日的容颜。这是一个悲剧。如果你祷告，那现在是时候了。”

  • Nightime blaze in Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    抢救艺术品

    人们紧急抢救圣母院内的艺术品，许多无价的文物转移到安全地点。上周，工人碰巧将16座铜像从圣母院内移出进行清理，这是100年来头一次对它们进行清理。

  • Fire raging at Notre Dame Cathedral in Paris (Getty Images/AFP/Stringer)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    俯视图

    这是消防员扑救大火的俯视图。穹顶部分坍塌，不过圣母院内部仅部分被毁。

  • Interior of Notre Dame Cathedral in Paris after fire (Getty Images/AFP/P. Wojazer)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    完好无损的圣坛

    大火后圣母院内部的照片首次公开。巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）、法国总统马克龙进入圣母院。伊达戈说：“屋顶没有了。”不过，圣母院内部的情形比她和其他人的预期要好得多。

  • Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris (Getty Images/AFP/Z. Abdelkafi)

    塞纳河畔的浓烟：巴黎圣母院部分焚毁

    15小时后大火被扑灭

    起火约15小时后，火势被扑灭。消防人员表示，由于木制屋顶结构起火，火势散播得很快。消防人员的一个重点是确保塔楼和钟楼完好无损。目前仍有约100名消防员在现场，排查有无零星火情。


相关音频视频

巴黎圣母院修复：拆除大火中烧熔的脚手架  

相关内容

Paris Ein Jahr nach Brand Notre-Dame

巴黎圣母院发生火灾已一年 重建何时开始？ 14.04.2020

2019年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院被烧毁。从那时起，专家们一直在忙于重建的准备工作。但何时开始仍不清楚。

Paris Architektur Vorschlag zur Neugestaltung von Notre Dame

空中花园？巴黎圣母院重建问号多 30.06.2019

火灾两个月后，巴黎圣母院如何重建问题依旧未能澄清。与此同时，一些有志于标新立异的建筑师提出了脑洞大开的设想构思。

Frankreich, Paris: Architektur der Kathedrale Notre Dame

从上帝视角看大火前后巴黎圣母院 18.04.2019

曾经的巴黎圣母院已经成为历史。幸运的是一场大火并没有摧毁它的主体。借助无人机视角，我们更能全方位的窥悉它的过去、现在和未来。

广告
Paris Ein Jahr nach Brand Notre-Dame

巴黎圣母院重建第一步：百年古木意义非凡

步入春天的巴黎是那么宜人，圣母院两旁的樱花树正值盛放，而巴黎圣母院尖塔的重建终于在火灾两周年前迎来了初步消息。  

Junge Frau genießt das Leben

"世界最幸福国家"：芬兰四连冠

当今世界上哪个国家的民众幸福感最高？是的，你没有猜错，依旧是芬兰。此外名列前茅多是北欧国家。在同一榜单上，中国排在第85位。  