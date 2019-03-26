巴黎圣母院大火 标志尖塔倒塌

(德国之声中文网) 法国巴黎圣母院大教堂周一 (4月15日) 晚间遭祝融，火势也迅速蔓延，不仅使尖塔与屋顶崩塌，这个世界闻名的历史建筑也受到严重破坏。 据法国当地媒体报导，圣母院正在进行翻修工程，这也是他们认为导致大火的可能原因之一。

目前已知:

圣母院93公尺高的尖塔及部分屋顶崩塌。 另外，部分内部结构也受到破坏。

巴黎消防局表示，他们成功抢救了圣母院的主要结构以及许多珍贵的艺术品跟文物。

目前已知无人伤亡。

巴黎当局派出400名消防员到现场与大火搏鬥。

调查人员排除蓄意纵火或恐怖攻击的可能性，朝意外火警的方向展开调查。

警方已疏散在圣母院所在地西岱岛附近的民众。

圣母院将再起

法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 得知消息后取消一场演说，并第一时间在推特发文表示圣母院大火触及全法国人的情绪。 他说他挂念所有的天主教徒与法国人民，并提醒民众该为圣母院超过800年的历史感到骄傲。 他誓言向国际寻求协助来重建圣母院。 他说: 「我们在过去几个世纪透过不断翻修来强化圣母院，而我今晚也将郑重在此宣布，我们将重建圣母院。 」

其他国际领袖也纷纷对圣母院大火感到不可置信。 德国首相梅克尔 (Angela Merkel) 形容圣母院是法国与欧洲文化的象征，表示她的心此刻与法国人同在。 欧盟理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 则在推特发文，强调: 「巴黎的女神是全欧洲的女神。 」

巴黎市长伊达尔戈 (Anne Hidalgo) 则表示，今晚所有巴黎人跟法国人都将哀悼这个法国历史的象征。 梵蒂冈也说: 「圣座对圣母院大火的消息感到震惊且伤心。 它是法国与全世界天主教的象征。 」

美国总统特朗普则在推特发文表示圣母院大火的景象令人难以观看，并建议巴黎消防局透过消防水罐车来灭火。 法国国民保护局表示，已有上百名消防人员投入救灾，声明他们目前暂时没有考虑使用消防水罐车来灭火。 它们说: 「目前除了消防飞机外，我们能使用的救灾资源都用上了。 如果出动消防飞机，可能导致整个教堂的结构崩塌。 」

此前，圣母院因结构上的恶化而进行翻修工程。 2012年，巴黎大主教与教区设立了圣母院之友基金会来替翻修工程募款，并同时展开修复的动作。 基金会的执行长皮考 (Michel Picaud) 2017年接受法国24电视台访问时表示，圣母院翻修工程的预估花费大约是1亿欧元。 他当时说: 「整个教堂没有一处的雕塑或装饰是完好的，而教堂整体的结构也面临严重崩坏。 」

杨威廉/夏立民 (法新社/德新社)