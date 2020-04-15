巴黎召见中国大使 北京希望消除误解

(德国之声中文网) 法国外交部周二(4月14日)表示，已召见中国大使，抗议北京驻巴黎大使馆就新冠状病毒疫情发表的一系列争议言论。

外交部长勒德里安 (Jean-Yves Le Drian)在一份部内声明中说:「我在今天上午召见这位大使，明确表示不赞成最近的某些言论。」他补充说，这些言论不符合法中双边关系的 "质量"。

中国外交部发言人赵立坚周三在例行新闻会上回答了法新社记者提出的相关问题。他说，“近期，西方国家一些媒体和所谓专家和政客，散布虚假信息，利用疫情对中国污名化，对中法抗疫合作说三道四。面对有关不实指责，中国驻外使领馆及时作出回应，为的是澄清事实真相，为的是阐明原则立场，为的是维护好国际抗疫合作大局。希望法方消除这样的误解，中方无意也从来没有作出法方应对疫情不力的评论。”

中国驻法大使馆近几周来一直在进行高调的的公关宣传，吹捧中国抗疫成功，同时批评西方国家对危机的处理方式。

中国大使馆4月12日在其网站上发表了一篇长文，题为《还原被歪曲的事实:一名中国驻巴黎外交官的观察》。

一未不具名的中国外交官尖锐批评西方国家对新冠病毒疫情反应迟缓，甚至指责法国养老院的工作人员 「一夜之间抛弃了自己的工作...........让病友们在饥饿和疾病中死去」。

这番话引发法国不分党派人士的愤怒，纷纷为养老院员工辩护。

外交部长勒德里安说:「不容与在此时论战。法国正在努力整合、团结和尽全力与国际合作。」他强调:「中法两国之间的对等声援行动证明了我们希望以合作的方式面对疫情。」

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社)