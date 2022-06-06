巴黎发生枪击案，3死多伤

（德国之声中文网）当地检察官发布的通告证实了以上案件。法国内政部长达曼宁（Gerald Darmanin）告知，肇事嫌疑人已被逮捕，而他本人会立即赶往事发现场。

法国检察官称，对凶手嫌疑人有关谋杀、误杀以及严重暴力罪的调查已经启动。他补充说嫌疑犯的年龄大约60多岁。直至发稿，法国警方尚未公布作案嫌疑人更多的信息。不过有媒体爆料，该人拥有法国籍并有过袭击难民机构的前科。

枪击案发生在巴黎第10大区一条特色小型商店及咖啡店林立的街道，那里人气兴隆。据法国BFM电视报道，作案人向库尔德人文化中心、对面的一家餐馆以及一个美发厅开枪。法新社援引目击者报道，凶手一共发射了7至8粒枪弹。除3名死者外，两名伤者伤势严重。

圣诞节前的周五，巴黎闹市区购物者很多，街上充满节前忙碌的景象。事发后，巴黎警方在出事现场以及附近的巴黎东站展开调查，并呼吁居民尽量避免靠近。

这不是节日烟花，而是有人冲击警局

（法新社、路透社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。