 巴黎发生枪击案，3死多伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

巴黎发生枪击案，3死多伤

巴黎市中心本周五（12月23日）发生枪击案，3人死亡，多人受伤。嫌疑凶手已被警方控制。

Paris Schießerei in Innenstadt

（德国之声中文网）当地检察官发布的通告证实了以上案件。法国内政部长达曼宁（Gerald Darmanin）告知，肇事嫌疑人已被逮捕，而他本人会立即赶往事发现场。

法国检察官称，对凶手嫌疑人有关谋杀、误杀以及严重暴力罪的调查已经启动。他补充说嫌疑犯的年龄大约60多岁。直至发稿，法国警方尚未公布作案嫌疑人更多的信息。不过有媒体爆料，该人拥有法国籍并有过袭击难民机构的前科。

枪击案发生在巴黎第10大区一条特色小型商店及咖啡店林立的街道，那里人气兴隆。据法国BFM电视报道，作案人向库尔德人文化中心、对面的一家餐馆以及一个美发厅开枪。法新社援引目击者报道，凶手一共发射了7至8粒枪弹。除3名死者外，两名伤者伤势严重。

圣诞节前的周五，巴黎闹市区购物者很多，街上充满节前忙碌的景象。事发后，巴黎警方在出事现场以及附近的巴黎东站展开调查，并呼吁居民尽量避免靠近。

这不是节日烟花，而是有人冲击警局

（法新社、路透社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Philadelphia Police officers and detectives look over evidence at the scene of a shooting in Philadelphia, Sunday, June 5, 2022. (Charles Fox/The Philadelphia Inquirer via AP)

美国连续发生恶性枪击事件，多人死亡 06.06.2022

在刚刚过去的周末，美国3个城市分别发生枪击事件，共导致9人死亡、20多人受伤。

Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), nimmt Teil an der Sondersitzung des Menschrechtsrates der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran.

联合国人权理事会通过谴责伊朗决议 中国投反对票 25.11.2022

联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。

French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。