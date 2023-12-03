巴黎发生持刀袭击事件 一名德国游客遇难

（德国之声中文网）周六晚的这一袭击事件发生在塞纳河畔距离埃菲尔铁塔只有几百米的格勒内尔码头（Quai de Grenelle）。据法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）当夜在事发地接受媒体采访时表示，袭击者先是在码头持刀袭击了一对德国夫妇，导致一死一伤。

紧接着袭击者又穿过塞纳河上的比尔哈凯姆桥（Bir-Hakeim）到了对岸，此时警察赶到事发现场。

达尔马宁表示，在被警察追击过程中，嫌疑人又试图用锤子去袭击另外两人，造成一人受伤，另一人出现了休克症状。

“在被捕之后，他宣称自己无法再忍受穆斯林在阿富汗和巴勒斯坦土地上死亡”，这位法国内政部长讲述道。他还透露，此人人曾在2016年被判入狱四年，当时他也是策划了一起袭击行动，但遭到警方挫败。

法新社援引不具名的法国警方来源称，袭击者是一名20多岁的男子，出生在法国并拥有法国国籍。

还有未经证实的消息称，袭击者行凶时还曾用阿拉伯语高喊“真主伟大”。

达尔马宁表示，法国的反恐机构此前已经在对此人的案例进行评估，但尚未启动正式的恐怖主义调查。

德法政要谴责恐怖主义袭击

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）对遇难者的家属和朋友表示慰问，祝愿受伤者早日康复。她还强调“仇恨和恐怖主义在欧洲没有立足之地”。

在此之前，法国总统马克龙也在社交媒体X（以前的推特）发帖向在“恐怖袭击”中遇难的德国公民家属表示慰问。

自从中东冲突升级以来，包括法国和德国在内的多个欧洲国家都发出了有关伊斯兰背景恐袭威胁加剧的警告。

在10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，法国也提高了其国内的反恐警戒级别。10月13日，法国北部一所高中发生持刀袭击事件，造成1名教师死亡、2人重伤。此后，凡尔赛宫也多次因为炸弹袭击威胁而紧急疏散游客。背景阅读：中东多国出现反以色列集会 欧洲反犹情绪升温

（法新社、路透社等）

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