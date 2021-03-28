 巴黎卢浮宫开通网上博物馆 | 文化经纬 | DW | 28.03.2021

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文化经纬

巴黎卢浮宫开通网上博物馆

 巴黎的卢浮宫宣布约50万件珍藏的艺术品免费网上展出。与此同时，卢浮宫正在加强鉴定藏品的来源，尤其是纳粹时期入馆的艺术品。

Film | Eine Nacht im Louvre | Leonardo da Vinci

卢浮宫透明金字塔外景

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博物馆藏品的数字化以及新推出的网上虚拟之旅，让世界上最受欢迎的一些文化机构能够在疫情期间充实人们的精神生活。这里提供六家博物馆的链接。

为纪念文艺复兴著名艺术家达·芬奇逝世500年，法国卢浮宫正举办大型展览。原本展出大量达·芬奇真迹的计划却因遭遇来自各方的阻力而未果，甚至引发法意政治纠纷。

阿布扎比将出现一个世界最大文化区，经过十年的建设它的招牌项目终于打造完成：卢浮宫分馆在阿联酋落成开放，仅仅获取名称权就花费了4亿5000万欧元。

（德国之声中文网）卢浮宫，这个世界上最受欢迎的艺术博物馆新上线了一个展览数据库，网址为https://collection.louvre.fr，包括482,000件物品，目前超过四分之三的卢浮宫藏品已经可以在线上欣赏。卢浮宫表示，这是该博物馆进行数字化改革的一个重要组成部分。

因疫情闭馆的一年中，卢浮宫主网（louvre.fr）的访问量急剧上升，本次改革过程中，louvre.fr也经历了重大更新。

卢浮宫馆长让-吕克•马蒂内兹（Jean-Luc Martinez）对法新社表示，“线上展示的筹备工作早在几年前就已开始，旨在更好地为大众和研究者提供服务。我们的中心使命是让通向艺术的渠道畅通无阻。”

新数据库纳入的艺术品不仅包括卢浮宫公开展示给观众的藏品，同时也有该馆的库存艺术品，比如位于法国北部Lievin的展馆展出的物件。除此之外，人们还能在该网站看到卢浮宫接受委托管理的艺术品，以及第二次大战后从德国追回的艺术品，它们还有待归还其主人。

本月早些时候，卢浮宫宣布加强研究纳粹时期遭掠夺的犹太人艺术品，并及早将之物归原主。

Frankreich Museum Louvre

卢浮宫雕塑

据悉，卢浮宫正在鉴定1933年至1945年间入馆的所有13943件艺术品的来源，希望在5年内结束这项浩瀚工程。卢浮宫馆长马蒂内兹估计，大约1%的艺术品可能是掠夺而来的。

他说，“卢浮宫不会隐藏任何东西，因为声誉风险太大。”他表示，下一代人会问卢浮宫的这些收藏来自何处，“届时我们将怎样回应？只能拿出历史文献，让事实说话。”

 

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