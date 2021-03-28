巴黎卢浮宫开通网上博物馆

（德国之声中文网）卢浮宫，这个世界上最受欢迎的艺术博物馆新上线了一个展览数据库，网址为https://collection.louvre.fr，包括482,000件物品，目前超过四分之三的卢浮宫藏品已经可以在线上欣赏。卢浮宫表示，这是该博物馆进行数字化改革的一个重要组成部分。

因疫情闭馆的一年中，卢浮宫主网（louvre.fr）的访问量急剧上升，本次改革过程中，louvre.fr也经历了重大更新。

卢浮宫馆长让-吕克•马蒂内兹（Jean-Luc Martinez）对法新社表示，“线上展示的筹备工作早在几年前就已开始，旨在更好地为大众和研究者提供服务。我们的中心使命是让通向艺术的渠道畅通无阻。”

新数据库纳入的艺术品不仅包括卢浮宫公开展示给观众的藏品，同时也有该馆的库存艺术品，比如位于法国北部Lievin的展馆展出的物件。除此之外，人们还能在该网站看到卢浮宫接受委托管理的艺术品，以及第二次大战后从德国追回的艺术品，它们还有待归还其主人。

本月早些时候，卢浮宫宣布加强研究纳粹时期遭掠夺的犹太人艺术品，并及早将之物归原主。

卢浮宫雕塑

据悉，卢浮宫正在鉴定1933年至1945年间入馆的所有13943件艺术品的来源，希望在5年内结束这项浩瀚工程。卢浮宫馆长马蒂内兹估计，大约1%的艺术品可能是掠夺而来的。

他说，“卢浮宫不会隐藏任何东西，因为声誉风险太大。”他表示，下一代人会问卢浮宫的这些收藏来自何处，“届时我们将怎样回应？只能拿出历史文献，让事实说话。”

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