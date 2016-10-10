巴黎办同志运动会 「台湾队」举国旗参赛

(德国之声中文网) 四年一度的「同志运动会」(Gay Games)8月4日将在巴黎举行，虽然法国政府一度发出关切，不过最后台湾代表队仍将以「台湾」之名参赛，并将举国旗进场。

台湾同志运动發展协会理事长杨智群向德国之声表示，「我们是台湾人，从台湾出發......争取的是自己国家和人民都可以接受的识别。」他认为不用扣上政治的大帽子，并补充说：「我们希望获得公平的待遇。」

杨智群同时指出，「中国不承认同志，无法公开向法国谴责或施压。不然就等于是承认中国接受同志。跟他们目前的政策违背。」

他表示无论无何，台湾都不会退赛，也强调「体育归体育，政治归政治」，面对中国的打压或者法国政府的妥协感到遗憾。他也希望台湾政府不会再捲入国际纷争。

台湾同志运动發展协会7月23日在立法院召开记者会，包括前奥运选手纪政、监察委员张武修和立法委员黄国昌也到场支持。

台湾推动同志运动先锋的祁家威将担任荣誉团长，他在记者会上表示，过去几届同志运动会台湾方面都是个人选手的参与，这届是首次以「台湾队」名义，并能够用青天白日满地红国旗参赛。

德国之声问杨智群如何回应法国政府关切，他说外国人不一定了解台湾的政治处境，于是写信给主办单位「同志运动会联合会」（The Federation of Gay Games，FGG）表示，「大会规章上规定不得有国族、种族和性别等歧视。希望台湾保有跟其他国家一样进场的规则。」他说信中还提及法国国家格言「自由、平等、博爱」。

杨智群提到，中国、香港和台湾同志运动發展组织互相认识。2017年11月，中国代表曾表示友好，希望组中港澳台团体共同参赛。不过杨智群认为这种方式「政治不正确」，因此婉拒邀约。

2022年同志运动会将在香港举办。届时台湾队是否能像这次以「台湾队」、举国旗参赛，还是未知数。台湾则争取在2026年举办这个活动。

世界同志运动会由「同志运动会联合会」主办，每年由不同城市会员团体承办，希望透过举办国际运动和文化活动，强化全球同志族群尊严，并获得非同志对同志族群的尊重和理解。今年的国际「同志运动会」预计有超过90个国家、超过1万名选手参赛。

包容与参与——世界同志运动会 主旨鲜明 1982年开始，每四年举办一次的同志运动会（Gay Games）旨在发扬包容和参与的精神，以及把个人最好的追求带入到运动中。图为1994年在纽约举行的第四届同志奥运会。

包容与参与——世界同志运动会 欢乐大派对 每年的同志运动会不仅是运动选手的盛会，也是来自世界各地的同志欢聚一堂的大派对。图为1998年在荷兰阿姆斯特丹举行的第五届同志奥运会的精彩瞬间。

包容与参与——世界同志运动会 同一片崭新的天空下 2002年，第六届世界同志运动会在澳大利亚悉尼举行，当年的运动会口号是“同一片崭新的天空下”。

包容与参与——世界同志运动会 欢迎所有人 同性恋运动会由同性恋者国际体育组织举办。主办方称，基于大会的参与、包容、个人最佳表现原则，大会欢迎所有人，不论性倾向、性别、种族、宗教、国籍、政治信仰、运动美术能力、年龄、生理障碍或健康状况。

包容与参与——世界同志运动会 项目丰富 目前的同志运动会有30多个比赛项目。图为2006年在美国芝加哥举行的第七届同志运动会上的舞蹈比赛。有媒体于今年7月报道称，香港正在申办2022年同性恋运动会，或将成为举办同性恋运动会的首座亚洲城市。 除了篮球、游泳等常见的项目，香港申办计划书中还加入了本地特色的龙舟、太极拳、麻将等项目。

包容与参与——世界同志运动会 第八届同性恋运动会 2010年，世界同性恋者运动会在科隆举行。迄今为止，该运动会共举行过九届，其中五届在美国举行，其它五届分别在加拿大、澳大利亚、荷兰和德国举行。2018年的第十届同志运动将会在法国巴黎举行。

包容与参与——世界同志运动会 科隆开幕式 在科隆举行的同志运动会中，共有来自70多个国家的上万名运动员参加了30多个项目的比赛。在莱茵能源体育场举办的开幕式吸引了来自全球各地的两万多名观众。运动会持续一周。

包容与参与——世界同志运动会 “同志亦凡人”前来报道 2010年，中国“同志亦凡人”网创办人魏建刚和涂建平（Stijn Deklerck）带领自己的团队来到科隆进行现场报道。魏建刚接触了很多其他国家的同性恋者，他发现与欧美相比，由于缺乏宗教的强大影响，中国民间社会中"反同性恋"的因素相对非常少。

包容与参与——世界同志运动会 第九届同志运动会上的中国身影 2014年8月13日，第九届世界同性恋运动会9日在美国克利夫兰开幕。中国媒体报道称，微博名为“主持-流逝”的选手是中国队此次参赛的唯一代表，在18-24岁年龄组男子50米蛙泳比赛中，他获得了亚军。 作者: 安静



夏立民/罗法 (發自台北)