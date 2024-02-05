 巴黎公投：SUV停车费上调三倍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

巴黎公投：SUV停车费上调三倍

巴黎周日举行的一次投票中，多数民众赞成将自重1.6吨以上SUV的停车费涨至每小时18欧元。这是巴黎建设自行车化城市计划的又一重大举措。

巴黎市民就SUV停车费举行全民公投

巴黎市民就SUV停车费举行全民公投

（德国之声中文网）巴黎民众周日举行表决，赞成大幅提升大型SUV的市内停车费，此举是为了进一步推动将巴黎建设成自行车化城市的长期计划。

表决结果显示，54.5%的投票者主张提升停车费 ，而45.5%的市民则投票反对。不过，周日投票活动的参选率非常之低，巴黎39九个选区的130万合法选民中，只有78000人参加了投票。

巴黎对汽车说"不"

一年前，巴黎民众通过公投禁止了在市内使用电动滑板，而此次就SUV停车费的公投是市民参与市内交通政策的又一次重要举措。

巴黎市内SUV的停车费将上调三倍。

巴黎市内SUV的停车费将上调三倍。

提升后的停车费将适用于自重1.6吨或以上的燃油及混合动力车型，以及自重在两吨或以上的电动车。表决结果公布后，巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）表示："在环保被视为万恶之源的今天，我们却迈出了有利环保的重要一步，对此我们感到非常自豪。这也是巴黎对反环保运动的一种抵制。"

社会党人伊达尔戈出任市长后，巴黎的大街小巷出现了明显的变化。来自巴黎市政厅的数据显示，自2020年以来，巴黎市内新增自行车专用道路84公里，从疫情结束到2023年，骑车出行人数暴增了71%。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Nordseeküste

    欧洲的十大骑行路线

    北海沿岸线

    北海沿岸线路从设得兰群岛一直到挪威的比尔根，全长近6000公里，也是欧洲自行车联盟中的EuroVelo 12线路。其中，德国境内部分主要是在防波堤顶部骑行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Elbe Dresden

    欧洲的十大骑行路线

    易北河线

    这条线路开始于捷克首都布拉格，穿过克尔科诺谢国家公园、易北河砂岩山地、艺术之都德累斯顿、马格德堡和汉堡，最后到达北海之滨的库克斯港，全长1220公里。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Drauradweg bei Kärnten

    欧洲的十大骑行路线

    德拉瓦线

    该线路从意大利南蒂洛尔的德拉瓦河源头开始，最后到达斯洛维尼亚，全长366公里，把部分路段是沿河骑行。在接下来的几年里，该路线将延长到克罗地亚多瑙河与德拉瓦河的交汇处。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Via Claudia Augusta

    欧洲的十大骑行路线

    克劳迪娅奥古斯塔线

    从德国的多瑙沃特出发，一直到意大利威尼斯的克劳迪娅奥古斯塔线路全长700公里。这条古罗马贸易路线横穿南蒂洛尔的阿尔卑斯山麓和雷申湖畔。被淹没的格劳恩小村的钟楼仍然伫立在湖面

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Innradweg

    欧洲的十大骑行路线

    因河线

    这是一条从瑞士马洛亚出发的阿尔卑斯高山线路，需要强健的腿部肌肉。穿过因河河畔的巴伐利亚缪尔多夫小镇广场 ，最后到达德国帕绍。

  • Bildergalerie Schlösser in Europa Chenonceau

    欧洲的十大骑行路线

    大西洋—黑海线

    这是一条从卢瓦河谷到黑海沿岸城堡的超常路线，全长4500公里。它犹如一条珍珠项链，将欧洲的文化历史名城串连在了一起，如奥尔良、巴塞尔、林茨、八大佩斯、贝尔格莱德和布加勒斯特等。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Etschtal

    欧洲的十大骑行路线

    埃提奇河线

    全长300公里的埃提奇河线路从雷申湖到维罗纳，一路沿南蒂洛尔最长的埃提奇河行进，直至它注入亚得里亚海。这条路线路况良好，大部分与克劳迪娅奥古斯塔线路平行。

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Bodensee

    欧洲的十大骑行路线

    康斯坦茨湖线

    康斯坦茨湖线是三条最受欢迎的线路之一，这条地跨德国、奥地利和瑞士边界的环湖线路全长260公里。康斯坦茨老城的名胜古迹与乡村的自然美景令人流连忘返

  • Bildergalerie der beliebtesten Radfernwege Rhein

    欧洲的十大骑行路线

    莱茵河线

    官方名称“EuroVelo 15”的这条线路沿着世界上最繁忙的航运河道，从莱茵河瑞士发源地一直延伸到荷兰鹿特丹附近的北海三角洲，全长1230公里。图片上看到的是德国科隆的莱茵河河港。

  • Österreich, Blick auf die Donau

    欧洲的十大骑行路线

    多瑙河线

    这是一条在德国最知名的骑行线路，从德国的布雷根河与布里加赫河交汇处，顺多瑙河而下一直到罗马尼亚的亚图尔恰三角洲，全长2850公里，经过奥地利首都维也纳以及八个沿河国家。


不过，周日的表决也遭致驾车者团体的批评。SUV在法国受欢迎的程度有增无减，这款车型特别受到家庭的青睐。

 

（路透社，法新社，德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

16.4.2023*** News Bilder des Tages Heatwave In Dhaka, Bangladesh A thirsty rickshaw puller drinks water to get relief during a heatwave in Dhaka, Bangladesh on April 16, 2023. According to the Met Office, Dhaka s temperature climbed to 40.5 degrees Celsius, the highest temperature recorded in decades. Dhaka Bangladesh PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xRehmanxAsadx originalFilename: asad-notitle230416_npD87.jpg

“2023年或为10万年来地球最热” 14.01.2024

欧盟哥白尼气候变化服务机构（C3S）表示，去年是地球有记录以来最热的一年，而且很可能是过去10万年来地球最热的一年。科学家认为，“全球气温比较中的微小变化对人类和生态系统都会产生巨大影响。”

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe Sendedatum: 13. Juli 2023 Beschreibung: In den letzten 30 Jahren sind die CO2-Emissionen weltweit um 60 Prozent gestiegen. Lösungen für das drängendste Problem unserer Zivilisation, die Erwärmung des Klimas, werden gesucht. Die Doku begleitet Aktivisten beim Einsatz gegen den Klimawandel. Fotograf: © SWR (Stills aus einer SWR-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Klimawandel, Ökostrom, Kohlendioxid, Sudan, Indonesien, Europa

专家：全球碳排总量再创新高 中印两国碳排量继续攀升 06.12.2023

英国一所大学最新发布的碳排统计显示，今年全球范围内，二氧化碳排放总量仍在继续攀升。这一趋势如果不能逆转，巴黎气候协定所制定的宏伟气候目标就将无法实现。

A person walks past a #COP28 sign during The Changemaker Majlis, a one-day CEO-level thought leadership workshop focused on climate action, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 1, 2023. REUTERS/Amr Alfiky

联合国气候变化大会有哪些值得期待的内容？ 30.11.2023

石油巨头阿联酋作为东道主的联合国年度气候峰会今天在迪拜开幕，预计有7万代表与会，各国政府准备进行马拉松式的谈判，希望就建立“损失与损害”基金达成协议，并讨论是否首次同意逐步淘汰煤炭、石油和天然气这样的争议议题。

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。