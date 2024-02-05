巴黎公投：SUV停车费上调三倍

（德国之声中文网）巴黎民众周日举行表决，赞成大幅提升大型SUV的市内停车费，此举是为了进一步推动将巴黎建设成自行车化城市的长期计划。

表决结果显示，54.5%的投票者主张提升停车费 ，而45.5%的市民则投票反对。不过，周日投票活动的参选率非常之低，巴黎39九个选区的130万合法选民中，只有78000人参加了投票。

巴黎对汽车说"不"

一年前，巴黎民众通过公投禁止了在市内使用电动滑板，而此次就SUV停车费的公投是市民参与市内交通政策的又一次重要举措。

提升后的停车费将适用于自重1.6吨或以上的燃油及混合动力车型，以及自重在两吨或以上的电动车。表决结果公布后，巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）表示："在环保被视为万恶之源的今天，我们却迈出了有利环保的重要一步，对此我们感到非常自豪。这也是巴黎对反环保运动的一种抵制。"

社会党人伊达尔戈出任市长后，巴黎的大街小巷出现了明显的变化。来自巴黎市政厅的数据显示，自2020年以来，巴黎市内新增自行车专用道路84公里，从疫情结束到2023年，骑车出行人数暴增了71%。

欧洲的十大骑行路线 北海沿岸线 北海沿岸线路从设得兰群岛一直到挪威的比尔根，全长近6000公里，也是欧洲自行车联盟中的EuroVelo 12线路。其中，德国境内部分主要是在防波堤顶部骑行。

欧洲的十大骑行路线 易北河线 这条线路开始于捷克首都布拉格，穿过克尔科诺谢国家公园、易北河砂岩山地、艺术之都德累斯顿、马格德堡和汉堡，最后到达北海之滨的库克斯港，全长1220公里。

欧洲的十大骑行路线 德拉瓦线 该线路从意大利南蒂洛尔的德拉瓦河源头开始，最后到达斯洛维尼亚，全长366公里，把部分路段是沿河骑行。在接下来的几年里，该路线将延长到克罗地亚多瑙河与德拉瓦河的交汇处。

欧洲的十大骑行路线 克劳迪娅奥古斯塔线 从德国的多瑙沃特出发，一直到意大利威尼斯的克劳迪娅奥古斯塔线路全长700公里。这条古罗马贸易路线横穿南蒂洛尔的阿尔卑斯山麓和雷申湖畔。被淹没的格劳恩小村的钟楼仍然伫立在湖面

欧洲的十大骑行路线 因河线 这是一条从瑞士马洛亚出发的阿尔卑斯高山线路，需要强健的腿部肌肉。穿过因河河畔的巴伐利亚缪尔多夫小镇广场 ，最后到达德国帕绍。

欧洲的十大骑行路线 大西洋—黑海线 这是一条从卢瓦河谷到黑海沿岸城堡的超常路线，全长4500公里。它犹如一条珍珠项链，将欧洲的文化历史名城串连在了一起，如奥尔良、巴塞尔、林茨、八大佩斯、贝尔格莱德和布加勒斯特等。

欧洲的十大骑行路线 埃提奇河线 全长300公里的埃提奇河线路从雷申湖到维罗纳，一路沿南蒂洛尔最长的埃提奇河行进，直至它注入亚得里亚海。这条路线路况良好，大部分与克劳迪娅奥古斯塔线路平行。

欧洲的十大骑行路线 康斯坦茨湖线 康斯坦茨湖线是三条最受欢迎的线路之一，这条地跨德国、奥地利和瑞士边界的环湖线路全长260公里。康斯坦茨老城的名胜古迹与乡村的自然美景令人流连忘返

欧洲的十大骑行路线 莱茵河线 官方名称“EuroVelo 15”的这条线路沿着世界上最繁忙的航运河道，从莱茵河瑞士发源地一直延伸到荷兰鹿特丹附近的北海三角洲，全长1230公里。图片上看到的是德国科隆的莱茵河河港。

欧洲的十大骑行路线 多瑙河线 这是一条在德国最知名的骑行线路，从德国的布雷根河与布里加赫河交汇处，顺多瑙河而下一直到罗马尼亚的亚图尔恰三角洲，全长2850公里，经过奥地利首都维也纳以及八个沿河国家。



不过，周日的表决也遭致驾车者团体的批评。SUV在法国受欢迎的程度有增无减，这款车型特别受到家庭的青睐。

（路透社，法新社，德新社）

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