巴赫：d小调第2小提琴独奏帕蒂塔之恰空舞曲  

帕蒂塔（Partita)在意大利语中本是变奏曲之意，十七世纪有组曲之意。十七世纪、十八世纪间，意大利风格的组曲在德国发展，由巴赫推向高潮。巴赫一共留下7首为键盘创作的组曲， 6首无伴奏小提琴曲（BWV1001－1006），其中包括三首奏鸣曲和三首帕蒂塔（BWV1002、BWV1004、BWV1006）。《第二帕蒂塔》由五首乐曲组成，第五首为恰空舞曲。

《恰空》（法文Chaconne的音译）原为西班牙的一个古老的舞曲，后传遍欧洲各国。恰空舞曲常为中速，情绪庄重。巴赫所作的恰空舞曲规模较大，演奏难度也较高，是小提琴演奏家的重要保留曲目之一。请听小提琴家坚本大进（Daishin Kashimoto）的演奏。

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