 巴赫：B小调第一小提琴与大键琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 28.12.2022

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巴赫：B小调第一小提琴与大键琴奏鸣曲

1717–1723年间，巴赫创作了六首小提琴与大键琴的奏鸣曲。无论对奏鸣曲的发展历还是小提琴发展史，这套奏鸣曲都具有重要的意义。其中第一首为B小调奏鸣曲，采用教会奏鸣曲的四乐章形式。

巴赫：B小调第一小提琴与大键琴奏鸣曲

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach，1685年3月31日－1750年7月28日）是巴洛克音乐集大成者，也是音乐史上最重要的作曲家之一。除作曲外，他还是管风琴、大键琴、小提琴演奏家。

巴赫一生极其多产，他的音乐主题清晰，旋律精致、擅长通过赋格形式将主题加以变化、堆叠，形成严密复杂的结构。

1717–1723年间，巴赫创作了六首小提琴与大键琴的奏鸣曲（BWV 1014-1019）。这套作品里，巴赫为大键琴提供了标准的曲谱，通过限制大键琴的自由发挥来达到自己追求的理想的复调效果。无论对奏鸣曲的发展历还是小提琴发展史，这套奏鸣曲都具有重要的意义。第一首为B小调第一小提琴与大键琴奏鸣曲，采用教会奏鸣曲的四乐章形式，分别为慢板、快板、行板和快板。全曲弥漫着忧伤的气氛。请听摩尔多瓦小提琴家亚历山德拉·科诺诺娃（Alexandra Conunova-Dumortier）和德国钢琴家卡斯珀·弗朗兹（Caspar Frantz）的合奏。

 

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