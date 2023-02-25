巴赫穆特争夺战会怎样结束？

（德国之声）伦敦国王学院军事伦理学中心研究员米隆(Marina Miron)认为，巴赫穆特（Bachmut）对于乌克兰和俄罗斯军队来说都具有重大战略意义。俄军若攻下这座城市将意味着在顿巴斯地区的进一步推进——应该是向克拉马托尔斯克（Kramatorsk）的方向。

“他们将控制重要道路，切断乌克兰军队补给，令其更难自卫”，米隆说。此外，这也会削弱乌克兰军队的战斗士气，并使其西方盟友对乌克兰军队战斗能力产生怀疑。

德国联邦国防军前上校蒂勒（Ralph Thiele）也指出了这一点。“基本上乌克兰方面被逼着必须得拿出成绩，压力也来自其西方伙伴，因为西方在一定程度上要不断向公众解释，为什么要为乌克兰提供这么大的支持”，这位军事专家解释道。

蒂勒还强调了巴赫穆特保卫战与之相连的心理层面的因素。“人们必须在某种程度上得到激励，被鼓舞着坚持下去。这当然也会成为向整个乌克兰发出的一个信号——向其平民和在其他地区坚守的士兵，”他补充说，双方为夺取或保卫这座城市而付出的巨大努力并非可取。

伦敦国王学院研究员马丁（Mike Martin）认为，俄罗斯如此坚决地试图夺取巴赫穆特，是因为这符合普京所宣布的战争目标，即“解放顿巴斯”。

马丁表示：“去看一下公路和铁路线的走向，就会发现巴赫穆特以西还有两座大城市仍处于顿巴斯地区，即斯洛维扬斯克（Slowjansk）和克拉玛托尔斯克（Kramatorsk）。占领这两座城市——作为实现其战略目标的必要条件，他（普金）必须拿下领巴赫穆特。”

谁的胜算更大？

蒂勒（Ralph Thiele）认为，乌克兰在巴赫穆特争夺战中的胜算较小。根据他的说法，俄罗斯军队几乎包围了该城市。“有一小块四公里宽的狭长地带仍可以自由通行，供逃离、增援或补给。但四公里根本不算什么，俄罗斯人就像马蹄铁一样把城市包围着，而且还在试着不断将马蹄铁的两端并拢起来。”

除此之外，蒂勒认为，就军事力量而言，俄罗斯在巴赫穆特也比乌克兰更胜一筹。他表示：“如果看下整体情况，就会发现俄罗斯各方面军事装备的数量要多得多，不管是装甲车、坦克、火炮还是飞机。”相比之下，乌克兰还需要等待西方军事援助的到来。

说到援助问题，蒂勒的看法并不太乐观：“如果我们看到整个欧洲一个月生产的弹药还不如俄罗斯一天发射的多，就会对是否真正能够给予足够的军事援助打一个问号。光是坦克的问题就极其困难。我们总是说：坦克可以给，不过得把它们开过去，但许多桥梁无法承受它们的重量。也就是说光把坦克运到目的地就很困难。如果坦克损坏或需要维修，也无法在现场进行，而是可能需要再开900公里返回波兰或斯洛伐克进行处理。”

乌克兰进攻的可能性

关于未来战况走向，奥地利联邦军上校雷斯纳（Markus Reisner）表示：“虽然在巴赫穆特取得胜利将意味着俄罗斯人再度占领一块领土，但并不意味着是对深入该地区的一种突破，因为下一道防线紧随其后。”

奥地利联邦军上校雷斯纳看到乌克兰做反攻准备

在哈尔科夫(Charkiw)和切尔松(Cherson)附近获得胜利后，乌克兰决定相对迅速地发起第三次攻势，从扎波罗热(Saporischschja)出发朝向梅利托波尔(Melitopol)。由于乌克兰军队在巴赫穆特附近受到的压力，基辅被迫不断向那里调兵。

据雷斯纳介绍，乌克兰军队目前正在集结8个旅，并在寻找一个合适的进攻地点，有可能是梅利托波尔以北地区。若能成功，那么克里米亚、扎波罗热以及切尔松地区的俄罗斯部队将被切断后勤补给线。

"这样一来，相比于思考怎么在顿巴斯进一步发动攻击，俄罗斯人更应该愁的是怎么解决部队补给的问题”，雷斯纳说。

但来自欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations）的东欧问题、国防专家格雷塞尔（Gustav Gressel）认为，乌克兰反攻的时机尚未到来。格雷塞尔解释说：“如果要发起反攻，必须组织和集中资源，在战线和战斗之外以取得突破。在现阶段，这样做是有风险的。即使乌克兰人突破了俄罗斯防线并扩大其控制范围，俄罗斯仍然拥有强大的后备军以及大量部队可以投入战斗。俄军可以同时从多个方向向乌克兰人发起进攻。”

格雷塞尔建议乌克兰人等待进攻时机

“如果我们再等几个月，等到俄罗斯的进攻潜力耗尽，并开始消耗其后备军以维持当前进攻，那么一旦乌克兰军队突破了俄罗斯防线，就会有更多的回旋余地来扩大控制范围。这样乌克兰就可以以同等的伤亡人数和战力部署解放更多的领土。”格雷瑟尔说。

今年还有可能实现停火吗？

德国联邦国防军前上校蒂勒表示：“现在结束这场战争符合所有人的利益，各方自然都在施加压力，特别是对乌克兰方面，现在也可能通过印度和中国向俄罗斯方面施压。”

同时，蒂勒也警告说，俄罗斯仍然拥有让战争大幅升级的潜力，不仅仅是通过核武器，“还包括根本没引起我们注意的超音速武器，这些武器让普京可以瞄准世界任何角落精准打击，我们却很难抵御。”

在蒂勒看来，现在西方的任务是防止局势升级：“我们现在必须看看如何能说服普京让步，这基本上得由那些支持他的人来完成，包括中国、印度、沙特阿拉伯、巴西和南非。这是一个真正可以对俄罗斯施加压力的群体。”

蒂勒同时认为，对乌克兰而言，任何军事上的成功都将有助于在停火前巩固其谈判地位。

谈到未来战争的走向，蒂勒认为，缺乏士兵可能不会成为乌克兰停止抵抗的理由：“我认为，对于乌克兰人而言，这场战争的终点是要么他们赢了，要么是西方停止向他们提供武器。”

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