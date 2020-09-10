 巴赫奥运会政治中立言论遭到狠批 | 足坛体坛 | DW | 27.10.2020

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巴赫奥运会政治中立言论遭到狠批

国际奥委会主席巴赫维护奥运政治中立性的立场，指出抵制毫无意义。德国受迫害者协会则批评巴赫，认为奥运不可能在政治真空中举行。

IOC-Präsident Thomas Bach (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/J.C. Bott)

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英国与澳大利亚近日因中国侵犯人权的情况，开始讨论是否该退出2022的北京冬奥。然而，澳大利亚奥会却拒绝配合，认为奥会的职责是举办奥运精神的赛事，而非对主权国家的事务下指导棋。

（德国之声中文网）德国受迫害民族协会（GfbV）对国际奥委会主席、德国人巴赫（Thomas Bach）提出严厉批评，指责他对中国议题拒不表态。上周，巴赫在《卫报》发表文章警告不要将国际奥运会演变成“各类示威的集市场所”。

巴赫在文中写道，奥运会应该保持其政治中立性。这一观点在受迫害民族协会看来，“是要我们默然接受最严重的侵犯人权行为”，巴赫的沉默并非表明其中立行，恰恰相反，他以此保护受到批评的中共，“支持还在进行当中的民族屠杀”。

该协会周二（10月27日）还批评巴赫在中国新疆再教育营曝光数年之后，从未在其公开发言中提起过“新疆”二字，“巴赫先生仿佛让人领会奥运会可以在一个同政治无关的真空里举行，中国政府正是对此由衷地高兴”。

巴赫在10月24日发表在《卫报》文章里主要以自己当年运动员的亲身经历，阐述奥运会的多样性和团结精神，他在标题里即声明奥运既不是政治性的，也不为赚钱，因此抵制毫无意义。

英澳考虑抵制北京冬奥会

本月早些时候，英国外相拉布 (Dominic Raab)表示，如果越来越多证据显示中国确实在新疆迫害维吾尔人的话，英国可能不会参加2022年在北京举行的冬季奥运。他说，“通常来说，我的直觉是把体育跟外交、政治分开，但有时实际情况不允许我们采取这样的思考方式。我们必须考虑在现实情况下，英国应该采取什麽样的行动。”

Ministers - Thursday 2 July 2020 - Downing Street, London (picture-alliance/Photoshot/UPPA/Avalon/J. Ng)

英国外相拉布

与此同时，澳大利亚议会也计划11月讨论一项关于澳大利亚是否抵制北京冬奥的议案。该议案是由塔斯马尼亚州议员兰比 (Jacqui Lambie) 与南澳参议员帕特里克（Rex Patrick）共同提出，但目前澳大利亚国家奥委会拒绝呼吁运动员抵制北京冬奥会。

怎样在奥运期间自由表达意见？

有关奥运会的话题，除了是否抵制之外，包括运动员在内，人们还探讨能否在奥运期间做出支持“黑人的生命也是命”等政治色彩极强的举动，比如单腿跪地。

为此，德国国家奥委会于今年8月12日至31日在运动员中举行了一次问讯调查，有44个项目的335名运动员参加。9月份公布的调查结果显示，90%的人认为言论自由非常重要。58%的人认为应该有机会如在发奖时表达其政治、宗教、对待歧视和种族主义等议题的观点；超过半数的人说，应该放松或修改国际奥委会宪章有关言论自由的第50.2条款。

根据这一条款，奥运期间运动员可以随时在新闻会、团队会议以及个人社媒自由表达意见和观点，但禁止在比赛场地、领奖台或者在正式仪式期间举行抗议或声援活动。

 

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