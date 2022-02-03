巴赫何时会彭帅？IOC守口如瓶

（德国之声中文网）国际奥委会（IOC）周日（2月6日）表示，该机构主席托马斯·巴赫与中国网球运动员彭帅在北京会面后，将不会向外界透露两人谈话的细节内容。IOC将按照彭帅本人的意愿，对外公开有关信息。

国际奥委会发言人马克·亚当斯（Mark Adams）周日在北京表示："她（彭帅）将决定自己说什么、什么时候说，我们将尊重这一权利。这是一件很敏感的事。"

彭帅的境况数月来受到国际舆论的关注。去年11月，这位36岁的女子网球双打世界冠军在社交媒体上发文指自己受到前副总理张高丽的性侵后，一度从公众视野中消失数周。她的微博贴文立即被删除。

此后有不少国家的运动员、人权活动者和政界人士纷纷对彭帅的人身安全表达担忧。为平息舆情，国际奥委会成员--包括主席巴赫--多次与彭帅通话，彭帅本人后来则公开否认自己提出过性侵指责。

巴赫在奥运开幕式致辞

巴赫早就表示要在北京冬奥期间与彭帅会面。有消息称，彭帅已进入奥运"闭环"系统，对此IOC发言人未予证实。对有关巴赫是否将与彭帅一同亮相观看比赛的问题，发言人亚当斯也不置可否，他说："会面肯定会举行，我们将同她交谈，然后由她来决定，哪些内容公开发布。"

巴赫此前曾表示，他很高兴能面见彭帅，对彭帅答应赴约十分"感谢"。巴赫强调，必须尊重彭帅，了解她本人对情况的看法，至于是否应就这一事件展开调查，应由彭帅自己决定。

（德新社）

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