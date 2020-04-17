巴西10岁女孩遭性侵 堕胎案引发风波

（德国之身中文网）巴西东南部埃斯皮里图州一起堕胎事件引发了福音教派和其他基督教团体的强烈抗议。据《圣保罗日报》报道，这些教会的信徒聚集在医院门前，试图阻止医院为一名被强奸的十岁女孩进行堕胎。此前，圣埃斯皮里图州法院已经允许实施此次堕胎，因为女孩的生命处于危险之中。

根据巴西法律，只有被强奸或者生命处于危险之中的怀孕妇女才可以终止妊娠。此类案件通常被悄悄处理。但是，一名来自贫困家庭，与祖母生活在一起的女孩被强奸怀孕的消息却不胫而走。从女孩6岁起就对其性侵的叔叔现年33岁，事情曝光后逃亡，目前正在受到警方的通缉。

女孩被辱骂为"杀人犯"

社交媒体上的许多视频显示，反对堕胎者是如何封锁医院入口，并阻止主治医生进入。直至警察介入才打破了封锁。女孩在警察保护下被送入巴西东北部伯南布哥州累西腓的医院。此前，尽管法院下令，附近的一所医院仍拒绝为女孩进行堕胎手术。一些福音教派的信徒对着女孩高喊"杀人犯" 。但是在社交网络上，许多用户对女孩表示声援。

在信奉福音教的巴西家庭部长达玛斯·阿尔维斯（Damares Alves）在社交网站上对法院的相关决定表示遗憾后，此案被曝光。之后，其他福音派政客和博尔索纳罗（Jair Bolsonaro ）总统的支持者纷纷表态，对司法机构和女孩的家庭施加压力。右翼活动人士萨拉·温特（ Sara Winter）甚至公开了这个女孩的名字和她堕胎的医院。

这场辩论涉及巴西的一个禁忌话题。非法堕胎的数量揭示了许多妇女的悲惨遭遇。专家们估计在巴西非法堕胎的数量每年超过一百万。其中大约90％是在极其糟糕的卫生条件下进行的。根据世界卫生组织（WHO）的数据，在巴西每2天就有一名妇女因堕胎死亡。

镜头下的禁忌：堕胎 为了自由 “我的身体属于我自己”——该自由宣言并非放之四海皆准，至少不在阿根廷。在这个国度，堕胎被明令禁止，同时也受人唾弃。尽管如此，每年仍有50万阿根廷女性选择堕胎，比如图中27岁的卡米拉：“自由”——她用背颈的纹身来表达自己的态度。

镜头下的禁忌：堕胎 除夕夜的人流手术 玛丽娅在21岁时怀孕了，男友家庭威胁她：“如果你敢堕胎，我们就举报你。”时间一分钟一分钟地流逝，男友离她而去。过了近12周后，她终于鼓起勇气将真相告诉了母亲，并于2002年除夕夜在一家非法医院进行了堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 受折磨的不仅仅是女性 女摄影师弗朗兹（Lisa Franz）和她的同事希望用照片传达出这个信息：堕胎不仅仅是女人的事。当女友2012年作出堕胎决定时，24岁的佩德罗（Pedro）一直陪伴她、支持她。然而他没法和朋友们谈论此事，“我们觉得自己像是罪犯”。

镜头下的禁忌：堕胎 在家自行解决 衣架、棒针、用力击打腹部——由于缺乏相关信息、教育普及或者走投无路，总有女性自己动手结束妊娠——时常伴随着不幸的后果。

镜头下的禁忌：堕胎 上百人因非法堕胎死亡 根据阿根廷卫生部数据，每年有6万-8万女性因堕胎导致急性并发症和大出血，被送进医院休克病房。每年约100名妇女死于堕胎受伤和手术不当。在贫穷的省份中，这些状况尤为常见。

镜头下的禁忌：堕胎 1500欧元的人流手术 在阿根廷，非法堕胎行业生意很好。德国的外科医生卡多佐批评道，这里的医生开价至1万比索（折合1500欧元）。卡多佐是一家阿根廷医学协会的成员，该协会主张堕胎合法化。他本人也进行堕胎手术，手术费用依据患者收入而定。

镜头下的禁忌：堕胎 “姐妹们”的支持 “把你们的十字架念珠从我们的卵巢中拿出去！”——妇女团体“起义”（La Revuelta）这样要求道。该团体是这个天主教国家中致力于堕胎合法化的非政府组织之一。在内乌肯省，她们为那些打算用药物堕胎的女性提供咨询和帮助。

镜头下的禁忌：堕胎 没有说明书 来自内乌肯21岁的伊露娜在堕胎时接受了“起义”妇女团体的咨询帮助。她说：“我希望自己决定何时成为一名母亲。”如果药物流产不正确，存在很大风险。因而医生在出售药物时往往不附信息说明。

镜头下的禁忌：堕胎 在监狱里堕胎 曾经被迫为娼的索尼娅总共堕胎5次，次次都是在监狱中进行的——她总因为“非法卖淫”被捕。而皮条客们要求她不戴避孕套。“我不想把这个‘东西'留在我的身体里”，她说。索尼娅现在是一名妇女权利活动家。自2012年起，阿根廷允许被强奸后怀孕的妇女堕胎，也允许孕妇在危及生命的情况下堕胎。

镜头下的禁忌：堕胎 “这是我的身体” 莫尼卡说：“这是我的身体”。三名女摄影师丽莎·弗朗兹，瓜达卢佩·威尔第（Guadalupe Gómez Verdi）和利拉·莫里斯（Léa Meurice）希望用此次摄影展打破阿根廷对这一禁忌话题的沉默。这个名为“11周，23小时，59分钟——阿根廷的非法堕胎”的展览在阿根廷数个省份巡展。 作者: Anne Herrberg/万方



李京慧/叶宣 (德新社，基督教通讯社等)

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