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全球人口第五大国，位于南美洲东部。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，为南美洲国家联盟的成员国。
由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。首都巴西利亚。
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
巴西30日舉行的總統大選面臨史上最膠著的選情。最後左派前總統盧拉以些微差距擊敗了素有「熱帶特朗普」之稱的現任總統博索納羅。自軍事獨裁統治結束以來最右翼的政府即將下台，老總統帶領的新政府能解決巴西困境嗎？
巴西前总统、左翼政治家卢拉在总统选举首轮投票中，战胜现任总统博索纳罗，得票第一多。他们二人将进入10月底举行的对决，胜者当选巴西总统。
在中印兩國持續針對邊境局勢進行談判時，印度外長蘇傑生21日在巴西表示，中國無視兩國間的邊界協議，導致雙邊關係蒙上一層陰影。與此同時，印度媒體認為印度總理莫迪極有可能下個月與中國領導人習近平於烏茲別克的會議見面。
全球猴痘疫情升溫，美國紐約市上週末宣布進入「公共衛生緊急狀態」，並警告該市有15萬人恐有染疫風險。與此同時，西班牙與巴西陸續傳出非洲之外的首批猴痘死亡病例。外界擔憂，猴痘疫情會否持續擴散，疫苗供給量又是否足以應付？
由中國主辦的第十四次金磚國家領導人峰會，邀請成員國巴西、印度、俄羅斯和南非領導人以視訊方式展開對話。此次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機，來看看各國元首在峰會上說了什麼。
英國記者在巴西的失蹤案出現最新突破發展，當地警方表示一名嫌犯已承認分屍殺害，並帶警方前往了「難以抵達」的藏屍地點。與此同時，巴西總統博索納羅稱遇害記者撰寫環保報導，不受當地歡迎還出行非常「莽撞」，爭議言論遭到抨擊。
在经过新冠疫情的停摆之后，花车和舞者再次登上萨普卡伊侯爵森巴场（Sambodrom）。许多桑巴舞学校用他们的服装向桑巴舞的非洲起源致敬，同时借此机会批评巴西总统博尔索纳罗。
台湾每日新增新冠病例接连数天破千例，疫情指挥中心宣布，鉴于奥密克戎变种的特性，无症状和轻症患者最晚在发病10天后，无需采检便可解除隔离。此外，韩国、巴西等国也回归正常社会生活，澳大利亚的邮轮也终于“回家了”。
今年，“德国小姐”选举活动与往年大不相同：新的评选流程、网络直播，候选人的“使命感”更受关注。最后夺冠的是一位在巴西贫民窟长大的37岁女性。
目前世界各国针对第三剂疫苗保护力的研究持续。巴西是中国科兴疫苗主要的采购国，许多民众施打了两剂。现在最新研究发现，第三剂有更好的选择。
在其总统对新冠瘟疫轻描淡写的巴西，正发生一桩奇迹：染疫人数呈下降趋势。原因之一是疫苗接种率高。首都圣保罗，98% 的成年人至少接种了一剂疫苗。
博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。
巴西女孩Nicole Oliveira在刚学会走路时就经常伸长双手试图触碰天上的星星。如今八岁的她正一步步迈向天文学家之路。
巴西近200个城市爆发示威，抗议政府处理疫情不力，要求弹劾总统博索纳罗。
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