全球人口第五大国，位于南美洲东部。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，为南美洲国家联盟的成员国。

由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。首都巴西利亚。