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全球人口第五大国，位于南美洲东部。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，为南美洲国家联盟的成员国。
由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。首都巴西利亚。
博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。
巴西女孩Nicole Oliveira在刚学会走路时就经常伸长双手试图触碰天上的星星。如今八岁的她正一步步迈向天文学家之路。
巴西近200个城市爆发示威，抗议政府处理疫情不力，要求弹劾总统博索纳罗。
巴西矛头蝮蛇毒液中的一种有效成分，被证明可以抑制新冠病毒在猴子细胞内复制。科学家能否基于这一发现开发新药？研发团队表示，这将是一条漫长的道路，并且警告切勿尝试直接用蛇毒治疗新冠。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
美国白宫一名官员在周一（8月9日）表示，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上周访问巴西时，针对巴西的5G电信网络使用华为设备提出了担忧。
没有观众，场馆内空空荡荡，这意味着像Miguel这样的志愿者没有什么事情可做。但在巴西里约首次体验到奥林匹克精神后，他知道自己必须成为东京团队的一员。现在，他也非常享受这段奥运时光！
巴西今年新冠病例激增，在85%疫苗来自中国科兴的情况下，巴西官员「辱华」言论是不是造成疫苗原料短缺的原因?
巴西已暂停对“卫星V”疫苗的批准审核，原因是发现疫苗所含载体腺病毒仍有活性并可能引起严重病症。俄罗斯方面则称这是“假新闻”。
巴西最高法院表决通过撤销对前总统路卢拉的刑事定罪。恢复自由之身的卢拉可能在2022年再次参加总统竞选。
环保组织世界自然基金会指责欧盟是造成全球雨林被破坏的最大“肇事者”之一。在WWF的全球森林破坏者排行榜中，中国位居第一，欧盟第二。此外，每年有超过4万公顷的森林因为德国的商品进口遭到砍伐破坏。
自新冠疫情爆发以来，全球已有超过1.4亿人染疫，死亡逾300万人。目前确诊人数最多的国家为印度、美国、巴西、土耳其和法国。若以人口比例计算，欧洲一些国家的死亡率比美国更高。
本周三，印度日增新冠病毒新增感染者数量创下历史新高，达到184372例，同日死亡人数超过1000人。印度疫情最严重的马哈拉施特拉邦政府宣布实施更加严格防疫措施。
新冠P.1变种毒株在巴西迅速蔓延。由于具高度传染性，它十分危险，即使是新冠康复者也有可能再度染疴。现有疫苗接种效果不彰。
近日巴西新冠感染和病亡人数激增，4月6日单日病亡人数超过四千。不过，总统博索纳罗并不计划全国停摆防疫，但开始积极倡导疫苗接种。巴西的一项研究显示，在接种第一针两周后，科兴疫苗对巴西变种病毒的保护力已经达到50%。
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