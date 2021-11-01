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巴西

全球人口第五大国，位于南美洲东部。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，为南美洲国家联盟的成员国。

由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。首都巴西利亚。

Brazil's President, Jair Bolsonaro, surrounded by his bodyguards, walks in the center of Rome, Italy, 29 October 2021. Bolsonaro arrived in Rome to attend G20 summit of world leaders to discuss climate change, Covid-19 and the post-pandemic global recovery. ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI

光天化日之下 巴西总统保镖殴打记者 01.11.2021

博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
BRASILIA, BRAZIL - OCTOBER 07: President of Brazil, Jair Bolsonaro, accompanying the Minister of Health of Brazil, Marcelo Queiroga, ceremony for the Modernization of Occupational Health and Safety Regulation, at Planalto Palace in Brasilia, Brazil October 7, 2021. Mateus Bonomi / Anadolu Agency

被指抗疫政策犯错 巴西总统或被控“危害人类罪”  21.10.2021

巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重错误，以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)。博尔索纳罗称该调查是用来损毁他的政治工具。 

发现18颗小行星 全球最年轻的“行星猎人” 05.10.2021

巴西女孩Nicole Oliveira在刚学会走路时就经常伸长双手试图触碰天上的星星。如今八岁的她正一步步迈向天文学家之路。
Demonstrators protest against far-right President Jair Bolsonaro's administration in Rio de Janeiro, Brazil, October 2, 2021. REUTERS/Ricardo Moraes

巴西民众街头抗议 要求弹劾总统 03.10.2021

巴西近200个城市爆发示威，抗议政府处理疫情不力，要求弹劾总统博索纳罗。

蛇毒治新冠?巴西科学家说“且慢” 05.09.2021

巴西矛头蝮蛇毒液中的一种有效成分，被证明可以抑制新冠病毒在猴子细胞内复制。科学家能否基于这一发现开发新药？研发团队表示，这将是一条漫长的道路，并且警告切勿尝试直接用蛇毒治疗新冠。
This GOES-16 East GeoColor satellite image taken Friday, Aug. 27, 2021, at 4:40 p.m. EDT, and provided by NOAA, shows Hurricane Ida crossing western Cuba. Hurricane Ida struck Cuba on Friday and threatened to slam into Louisiana with far greater force over the weekend, prompting New Orleansâ€™ mayor to order everyone outside the protection of the cityâ€™s levees to evacuate. (NOAA via AP)

气候预报：飓风艾达可能变得"极其危险" 28.08.2021

飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
U.S National Security Advisor Jake Sullivan walks before a meeting with Brazil's President Jair Bolsonaro (not pictured) at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, August 5, 2021. REUTERS/Adriano Machado

白宫发出警告 华为会让巴西在5G「孤立无援」 10.08.2021

美国白宫一名官员在周一（8月9日）表示，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上周访问巴西时，针对巴西的5G电信网络使用华为设备提出了担忧。

尽管场内空空荡荡 他依然热爱奥运 05.08.2021

没有观众，场馆内空空荡荡，这意味着像Miguel这样的志愿者没有什么事情可做。但在巴西里约首次体验到奥林匹克精神后，他知道自己必须成为东京团队的一员。现在，他也非常享受这段奥运时光！
19.10.2020, Brasilia, Brasilien, Brazil's President Jair Bolsonaro speaks during the COVID-19 Clinical Study result announcement at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on October 19, 2020. (Photo by Andre Borges/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

得罪中国没疫苗? 巴西议会进行调查 19.05.2021

巴西今年新冠病例激增，在85%疫苗来自中国科兴的情况下，巴西官员「辱华」言论是不是造成疫苗原料短缺的原因?
31.03.2021 March 31, 2021, Argentina: In this photo illustration a box of the Russian Sputnik V vaccine seen on display. Argentina - ZUMAs197 20210331_zab_s197_037 Copyright: xCarolxSmiljanx

俄“卫星V”疫苗质量不过关？ 30.04.2021

巴西已暂停对“卫星V”疫苗的批准审核，原因是发现疫苗所含载体腺病毒仍有活性并可能引起严重病症。俄罗斯方面则称这是“假新闻”。
(FILES) In this file photo taken on March 10, 2021, Brazilian former president (2003-2011) Luiz Inacio Lula da Silva, delivers a press conference at the metalworkers' union building in Sao Bernardo do Campo, in metropolitan Sao Paulo, Brazil. - Brazil's full Supreme Court upheld a ruling on April 15, 2021 annulling former president Luiz Inacio Lula da Silva's corruption convictions, which cleared the way for him to run for a new presidential term next year. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

巴西最高法院推翻对前总统卢拉的贪腐判决 18.04.2021

巴西最高法院表决通过撤销对前总统路卢拉的刑事定罪。恢复自由之身的卢拉可能在2022年再次参加总统竞选。
The region between the states of Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia, known as MATOPIBA in Brazil., is considered the showcase of Brazilian agribusiness, with a high productions of soy and corn for export. However, this predatory model has rushed deforestation in the biome’s region, Cerrado, which is one of the most threatened biomes in Brazil and extremely important for the supply of aquifers throughout Latin America. The agribusiness expansion puts traditional communities and natural resources at risk. A Greenpeace study shows that this sick model of production does not create a balanced wealth, but the opposite. A região entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como MATOPIBA no Brasil, é considerada a vitrine do agronegócio brasileiro, com alto rendimento de grãos para exportação, como soja e milho. Para os produtores, o desmatamento e a aniquilação das comunidades locais é o preço a pagar pelo progresso. Um estudo do Greenpeace explica isso e mostra que esse modelo de produção doente não produz uma riqueza equilibrada, mas o oposto.

WWF：欧盟是全球破坏森林的第二大推手 18.04.2021

环保组织世界自然基金会指责欧盟是造成全球雨林被破坏的最大“肇事者”之一。在WWF的全球森林破坏者排行榜中，中国位居第一，欧盟第二。此外，每年有超过4万公顷的森林因为德国的商品进口遭到砍伐破坏。
TOPSHOT - A grave digger wearing a protective suit walks past graves during the burial of a Covid-19 victim at the Alto de Sao Joao cemetery in Lisbon on February 18, 2021. - In January Portugal suffered the worst rate of coronavirus infections in the world and since January 15 the country has been under a general lockdown. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

全球新冠死亡人数破300万大关 17.04.2021

自新冠疫情爆发以来，全球已有超过1.4亿人染疫，死亡逾300万人。目前确诊人数最多的国家为印度、美国、巴西、土耳其和法国。若以人口比例计算，欧洲一些国家的死亡率比美国更高。
12.04.2021 Naga Sadhus, or Hindu holy men take a dip in the Ganges river during Shahi Snan at Kumbh Mela, or the Pitcher Festival, amidst the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Haridwar, India, April 12, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui

印度疫情再度加重 感染总数已超巴西 14.04.2021

本周三，印度日增新冠病毒新增感染者数量创下历史新高，达到184372例，同日死亡人数超过1000人。印度疫情最严重的马哈拉施特拉邦政府宣布实施更加严格防疫措施。
The Coronavirus mutation. 3D illustration.

新冠变种病毒P.1何以如此危险？ 10.04.2021

新冠P.1变种毒株在巴西迅速蔓延。由于具高度传染性，它十分危险，即使是新冠康复者也有可能再度染疴。现有疫苗接种效果不彰。

Raw material Coronavac. The airplane carrying raw material for the production of vaccines (Coronavac) against the coronavirus disease (COVID-19) from China lands at Guarulhos, São Paulo, Brazil. Datum: 10/02/2021 Copyright: Governo do Estado de São Paulo

巴西疫情面临失控 科兴疫苗或成救星？ 08.04.2021

近日巴西新冠感染和病亡人数激增，4月6日单日病亡人数超过四千。不过，总统博索纳罗并不计划全国停摆防疫，但开始积极倡导疫苗接种。巴西的一项研究显示，在接种第一针两周后，科兴疫苗对巴西变种病毒的保护力已经达到50%。
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