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全球人口第五大国，位于南美洲东部。得益于丰厚的自然资源和充足的劳动力，巴西的国内生产总值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，为南美洲国家联盟的成员国。
由于历史上曾为葡萄牙的殖民地，巴西的官方语言为葡萄牙语。首都巴西利亚。
两天前，巴西总统卢拉刚刚表示，只要他是巴西总统，普京来巴西参加明年G20峰会就不会被逮捕。不过，卢拉周一改口了，他对记者说，这将由巴西司法机构定夺。
联合国秘书长古特雷斯在金砖国家峰会的讲话上对该集团扩员表示肯定，也呼吁对不合时宜的国际机构进行改革。不过，金砖国家集团成员无论是在经济或政治方面都存在差异，他们能顺利合作吗？
在南非的金磚國家峰會，伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、阿根廷、埃及和衣索比亞受邀加入這個新興國家俱樂部。在中、俄主張擴員制衡西方的同時，美國則試圖淡化金磚國家的歷史性擴員。
南非金磚峰會8月22日召開，規劃這個發展中國家集團的未來發展方向，同時各國也有自己的算盤。而中國領導人習近平缺席了當天的金磚工商論壇，原因不明，令外界感到意外。
全球南方国家抗衡富裕西方：是否应吸收更多国家加盟，如何应对俄乌战争引发的制裁措施，是本次南非约翰内斯堡金砖峰会上的主要议题。
“金砖五国”早已不是一个停留在纸面的概念，它拥有自己的银行，呈现经济实力，并正在考虑进一步扩大。新一届金砖峰会将在南非首都举行。
委内瑞拉领导人马杜罗在出席于巴西利亚举行的地区峰会之前会见了巴西左翼总统卢拉。此前，卢拉的右翼前任博尔索纳罗禁止马杜罗进入巴西。
德国之声特约评论员Alexander Görlach，刚刚在日本闭幕的七国集团峰会显示，所谓的全球南方不仅希望拥有经济领域的话语权，也希望开展政治层面的平等对话。
美國總統拜登在七國集團峰會閉幕這天與烏克蘭總統澤連斯基會面，並宣布新的軍援計畫。在美國帶領下，這幾個富國除了準備長期支持烏克蘭，還給澤連斯基搭建舞台，爭取巴西和印度等國家的支持，不過巴印買單嗎？
随着既定全球秩序的转变，德国马歇尔基金会敦促欧盟和美国，重新考虑与跨大西洋联盟之外“摇摆国家”的关系，在合作时表现出灵活性，避免迫使地缘政治伙伴做出“非此即彼”的抉择。
俄烏戰爭開打以來，巴西始終沒有加入西方對俄制裁。訪問中國時，巴西總統盧拉呼籲美國「停止煽動戰爭」；俄國外長到訪巴西，也感謝盧拉的表態。面對歐美指責巴西「罔顧事實、鸚鵡學舌」般散播俄中政治宣傳，烏克蘭怎麼說？
巴西总统卢拉希望与中国和阿联酋一道调停乌克兰战争。卢拉本周日访问阿布扎比时透露，他已与这两国国家领导人探讨了这个想法。此前在访问北京期间，他曾向美国发出呼吁，促其停止对乌克兰的军事支持。
巴西总统卢拉周六在北京表示，美国应该停止“鼓励”在乌克兰的战争，“开始谈论和平”，如此，国际社会才能说服普京和泽连斯基“和平符合全世界利益”。
过去三十年来，中国的货物出口量一直远远超过进口量。这使得它积累的外汇储备以约三万亿美元排名全球第一，此数字大致相当于法国的国内生产总值。那么，中国用这些钱做了些什么？
结束对上海的访问后，巴西总统卢拉继续北上，周五在北京同中国国家主席习近平举行会谈。两人盛赞双边经济和外交合作的前景，呼吁通过对话和谈判结束俄乌冲突。
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