巴西面临14年来最严重森林火灾

2024年前九个月，巴西有2238万公顷的土地遭受火灾肆虐，为14年来最严重的情况。除了气候变化之外，利用火灾故意烧林种地的行为也是罪魁祸首。

（德国之声中文网）一份周五（10月11日）发布的最新报告显示，2024年前九个月，巴西有2238万公顷的土地遭受火灾肆虐。这约占巴西土地面积的2.6%，大致相当于白俄罗斯的大小。

这份MapBiomas项目的报告是由大学、非政府组织和科技公司合作、通过分析卫星图像及其他数据编制而成的。MapBiomas 项目是一项多机构倡议，旨在利用卫星图像的自动分类过程生成年度土地覆被和利用地图。

亚马逊地区受灾最为严重

"亚马逊的旱季通常从6月持续到10月，今年尤为严重，进一步加剧了该地区的火灾危机--这反映了气候变化的加剧，最终在这场灾难中发挥了至关重要的作用。"亚马逊环境研究所（IPAM）的科学总监兼、MapBiomas项目协调员阿伦卡尔（Ane Alencar）表示。

超过50%的烧毁区域位于亚马逊雨林，这里也被称为"地球之肺"。

仅在今年9月，就有约550万公顷的土地被烧毁，较去年同期增长了196%。

塞拉多水库是地球上约5%的动植物物种的栖息地，9月的火灾影响了430万公顷的土地，较去年增长了158%。

全球最大的湿地潘塔纳尔湿地的火灾相比去年9月增长了662%。

气候变化并非唯一罪魁祸首

据世界自然基金会巴西分会（WWF Brazil）称，在亚马逊和塞拉多，野火通常是毁林的最后阶段，用来"清理"被破坏的区域。然而，过去两个月的大多数火灾发生在原始森林，而非最近被砍伐的区域。

世界自然基金会巴西分部的玛丽安娜·纳波利塔诺 (Mariana Napolitano) 表示："全球变暖引起的气候变化与环境退化相结合，为利用火灾故意烧林种地创造了条件，这在未来对巴西亚马逊被破坏区域的测绘中可能会被检测到。"

根据巴西国家空间研究所的数据显示，自今年年初以来，巴西经历了14年来最严重的火灾。

（德新社，Mapbiomas 项目巴西分部）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。