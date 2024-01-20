 巴西重申支持「一中原则」 王毅表示赞赏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2024

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时政风云

巴西重申支持「一中原则」 王毅表示赞赏

中国外长王毅周五对于巴西发表声明支持「一个中国」原则表示欢迎。这显示出中国与这个南美最大国家的关系更加紧密。

图为1月19日中国外长王毅在巴西利亚伊塔马拉蒂宫（Itamaraty Palace）会见巴西外长后发表讲话的图片

图为1月19日中国外长王毅在巴西利亚伊塔马拉蒂宫（Itamaraty Palace）会见巴西外长后发表讲话的图片

（德国之声中文网）中国外长王毅周五（1月19日）前往巴西东北部城市福塔莱萨，与巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在空军基地会晤，随后于傍晚启程赴牙买加。这是王毅为期两日巴西访问行程的第二日。

王毅稍早之前在访问巴西时表示，中巴都是金砖国家成员，必须共同努力建设一个以和平与安全为基础的多极世界。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅在与卢拉会晤时「赞赏巴方恪守一个中国原则、支持中方正当立场」，并表示中国始终将中巴关系置于外交优先位置。

王毅周四与巴西外交部长维埃拉（Mauro Vieira）会晤。维埃拉表示，他与王毅讨论了乌克兰和加沙冲突以及如何解决这些问题，王毅则称，中巴两个贸易伙伴需要建立更紧密的信任。

王毅和维埃拉签署了一项签证协议，将两国签证有效期从5年延长至10年，旨在促进商务旅行和旅游业。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

在巴西前总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）领导的极右翼政府执政期间，中巴关系受到冲击，卢拉上台后两国关系有所改善。

巴西外交部曾在去年四月发表有关台湾问题的声明称，该国「坚定奉行一个中国原则」，并表示中华人民共和国「是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分」。

中国是巴西最大的出口市场，主要出口大豆和铁矿石。上周在深圳举行的巴中经济论坛上，企业界人士表示，中国企业正计划增加在巴西的投资，投资领域包括输电、石油和电动汽车。

巴西前驻华大使卡拉穆鲁（Marcos Caramuru）指出，他看到中国公司对在巴西投资电动汽车和基础设施的兴趣日益增加，而且对电力部门和电子商务等中国已投资了一段时间的领域作出新投资。

卡拉穆鲁表示：「卢拉担任总统有助提高巴中关系的互信水平。」

王毅在访问巴西后前往牙买加，牙买加是他此次访问的最后一站。在前往巴西前，王毅访问了非洲四国埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。

（路透社）

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