巴西选举之所以重要的5个理由

本周日（9月7日），曾经的景气国家巴西选举新总统。因经济危机和腐败丑闻而激愤的巴西社会有可能继续分裂。
（德国之声中文网）巴西处于十字路口。世界最大腐败丑闻之一使该国深陷危机，暴力现象陡增，杀人事件层出。贾伊尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）这样的自诩的反体制竞选人在民调中领先，正是期盼"强人"治理的众多富裕公民对现状不满的表现。
巴西极具潜力，但目前境况恶劣。以下概要介绍这个全球第5大国面对的大难题：
特朗普阴影：博尔索纳罗被称为"巴西特朗普"。他注重社交媒体，美化巴西1964至1985年的军事独裁。受美国总统特朗普竞选口号的激发，他提出了"巴西优先"之纲领。他若胜选，有可能助推南美的右翼民粹主义。但不少人担心，要是费尔南多·阿达（Fernando Haddad）这样的左翼竞选人获胜，军方便有可能干预。巴西社会深陷分裂，暴力和危机使越来越多的人担心会国家会成为"委内瑞拉第二"。畅销书作者科埃略（Paulo Coelho）在接受德国《世界报》的采访时便有如下表示："国家让我忧心忡忡"。
热带雨林：巴西国会中有一强大农业利益集团。为建造水电站、辟大豆耕地获取满足全球需求增长的饲料，亚马逊热带雨林砍伐速度加快。热带雨林被视为本已趋热的世界气候能否获救的关键所在。2015/16年，森林损失导致更多二氧化碳释放，数量约等于葡萄牙的年度废气排放量。此外，原住民亦遭驱逐。
关键国家：不论是气候谈判、伊朗核争议斡旋，还是领导联合国在海地的使命，-在国际舞台上，巴西长期扮演关键角色。但数年来，该国日渐孤立。因腐败丑闻以及引发争议的对罗塞夫（Dilma Rousseff）总统的免职，多数欧盟国家元首和政府首脑回避会晤现总统特梅尔（Michel Temer）。其实，国际社会需要这个国家，其中也包括作为南美的危机斡旋人。
欧洲抗衡中国：中国在拉丁美洲到处扩建基础设施，获得原料-它也是欧洲长期忽略南美的结果。由于美国总统特朗普的贸易政策，欧盟和南美会否强化双边合作？要与欧盟达成全球最大自贸区之一的协议，巴西在南方共同市场（Mercosur）具有关键地位。目前，约有1600家德国企业在巴西经营。
腐败：名为"洗车行动"的腐败丑闻肇始于卢拉总统（Lula da Silva）任内。很长一段时间里，他一直是下届总统的热门侯选人，但因腐败指控而入狱。多年来，在巴西，百分之几的订单金额流入政界人士和政党乃为通行惯例。起初，事情只涉巴西国家石油公司，但以后不断扩展，建筑公司Odebrecht也涉入其中，并演成一桩波及整个拉丁美洲的丑闻。重罚有可能给经济带来良好后果：可以吸引外国康采恩，不再被迫为获订单而行贿。
凝炼/苗子（德新社）