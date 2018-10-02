巴西选举之所以重要的5个理由

（德国之声中文网）巴西处于十字路口。世界最大腐败丑闻之一使该国深陷危机，暴力现象陡增，杀人事件层出。贾伊尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）这样的自诩的反体制竞选人在民调中领先，正是期盼"强人"治理的众多富裕公民对现状不满的表现。

巴西极具潜力，但目前境况恶劣。以下概要介绍这个全球第5大国面对的大难题：

特朗普阴影：博尔索纳罗被称为"巴西特朗普"。他注重社交媒体，美化巴西1964至1985年的军事独裁。受美国总统特朗普竞选口号的激发，他提出了"巴西优先"之纲领。他若胜选，有可能助推南美的右翼民粹主义。但不少人担心，要是费尔南多·阿达（Fernando Haddad）这样的左翼竞选人获胜，军方便有可能干预。巴西社会深陷分裂，暴力和危机使越来越多的人担心会国家会成为"委内瑞拉第二"。畅销书作者科埃略（Paulo Coelho）在接受德国《世界报》的采访时便有如下表示："国家让我忧心忡忡"。

热带雨林：巴西国会中有一强大农业利益集团。为建造水电站、辟大豆耕地获取满足全球需求增长的饲料，亚马逊热带雨林砍伐速度加快。热带雨林被视为本已趋热的世界气候能否获救的关键所在。2015/16年，森林损失导致更多二氧化碳释放，数量约等于葡萄牙的年度废气排放量。此外，原住民亦遭驱逐。

让人眼镜大跌的里约奥运会 “重兵把持”仍失窃 巴西政府派出85000名安全人员保障奥运会安全进行。不过，原本应为极为安全的奥运村里竟然频繁发生盗窃案。而且本届奥运会开幕不久，马术比赛场地的媒体中心就发生过枪击事件。虽然没有任何人员或马匹受伤，但仍令人心惊不已。

让人眼镜大跌的里约奥运会 让人头痛的交通 里约奥运会不但比赛场馆之间的距离远，而且交通还不方便。有时候观众需要坐上几个小时的车才能到达场馆。一个多星期前，甚至还发生过一辆公交车从篮球场开往奥运公园主场时遭到枪击的事件。车窗破碎后四处飞溅，两人因此而受伤。

让人眼镜大跌的里约奥运会 运动员都爱麦当劳 不少运动员抱怨奥运村里提供的饮食种类单一，口味欠佳。结果，大量运动员跑到快餐连锁麦当劳门前排长队买汉堡。麦当劳的新广告词会不会写成：“在里约，至少还有我。”

让人眼镜大跌的里约奥运会 政要寥寥 出席参加里约热内卢奥运会开幕式的各国元首和首脑据统计人数仅为18人，创下历年奥运会最低纪录。巴西方面邀请了国际知名的超模Gisele Bündchen走台参加开幕式。

让人眼镜大跌的里约奥运会 嘘声四起 巴西代总统特梅尔宣布里约奥运正式开幕时，现场出现了很大的嘘声。有报道称，特梅尔代总统将不出席21日的里约奥运闭幕式。分析人士称，这或许是因为代总统特梅尔不得人心，担心在闭幕式上被观众喝倒彩才做出此决定的。

让人眼镜大跌的里约奥运会 山寨国旗 奥运会比赛开始后不久，颁奖典礼上升起的竟然是“山寨版”的中国国旗。经中国奥委会反复强烈交涉，里约奥组委最终同意重新赶制颁奖典礼上的中国国旗。

让人眼镜大跌的里约奥运会 碧池荡漾 奥运会前，里约的水质清洁程度就很令外界担心。不过后来参加帆船帆板比赛的运动员们倒没说湖水海水有多脏，反而是游泳馆里举办跳水比赛的池子莫名其妙地在一夜之间变成了一片“碧池”。

让人眼镜大跌的里约奥运会 空荡荡的看台 官方称，里约奥运会610万张比赛门票售出了85%。但实际上很多比赛举行时，看台上都少有观众。只有巴西运动员参加的比赛项目，看台上才人丁兴旺。不过巴西观众似乎只为本国运动员鼓气加油。

让人眼镜大跌的里约奥运会 兴奋剂丑闻 俄罗斯跳远运动员克里什娜成为本届奥运会上唯一一名俄罗斯田径选手，维持国际田联对于68名俄罗斯田径选手的禁赛令。本周五（8月19日），国际体育仲裁法庭做出裁决，认定中国游泳运动员陈欣怡尿检呈阳性，取消其里约奥运参赛资格。

让人眼镜大跌的里约奥运会 摄像机落地砸人 由于钢索断裂，一架拍摄大全景的摄像机从天而降，砸伤7人。 作者: 洪沙



关键国家：不论是气候谈判、伊朗核争议斡旋，还是领导联合国在海地的使命，-在国际舞台上，巴西长期扮演关键角色。但数年来，该国日渐孤立。因腐败丑闻以及引发争议的对罗塞夫（Dilma Rousseff）总统的免职，多数欧盟国家元首和政府首脑回避会晤现总统特梅尔（Michel Temer）。其实，国际社会需要这个国家，其中也包括作为南美的危机斡旋人。

欧洲抗衡中国：中国在拉丁美洲到处扩建基础设施，获得原料-它也是欧洲长期忽略南美的结果。由于美国总统特朗普的贸易政策，欧盟和南美会否强化双边合作？要与欧盟达成全球最大自贸区之一的协议，巴西在南方共同市场（Mercosur）具有关键地位。目前，约有1600家德国企业在巴西经营。

腐败：名为"洗车行动"的腐败丑闻肇始于卢拉总统（Lula da Silva）任内。很长一段时间里，他一直是下届总统的热门侯选人，但因腐败指控而入狱。多年来，在巴西，百分之几的订单金额流入政界人士和政党乃为通行惯例。起初，事情只涉巴西国家石油公司，但以后不断扩展，建筑公司Odebrecht也涉入其中，并演成一桩波及整个拉丁美洲的丑闻。重罚有可能给经济带来良好后果：可以吸引外国康采恩，不再被迫为获订单而行贿。

凝炼/苗子（德新社）