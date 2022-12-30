巴西足球传奇巨星贝利去世，举世哀悼

（德国之声中文网）巴西足球运动员贝利于周四（12月29日）去世，享年82岁。

贝利去世之前一直在与癌症以及肾脏和心脏疾病作斗争。

贝利在2021年9月从结肠中切除了一个肿瘤后，一直在接受医院护理。11月29日，他最后一次住院治疗。

他的女儿凯莉（Kely Nascimento）在社交媒体Instagram上发文证实了他的离世，分享了一张家人握着这位足球巨星的手的照片。

“我们对你的爱永无尽头。安息吧。”她写道。

在贝利的官方Instagram账户上发布的一份声明写道，贝利“以他在体育方面的天才让全世界为之着迷”并帮助传播了爱的信息。

“今天，他的信息成为留给后代的遗产。爱，爱，爱，永远。”帖子写道。

全球哀悼“贝利国王”

贝利的去世引发了世界各地的哀悼浪潮。巴西政府宣布哀悼三天。

巴西当选总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva ）在推特上发表了对贝利的悼念，并写道，他很荣幸能看到这位已故球星的比赛。 卢拉写道：“从来没有像他这样的10号球员。”他指的是贝利在为巴西国家队效力时穿的号码。

巴西足球明星内马尔（Neymar Jr. ）写道：“贝利改变了一切”，他为穷人和黑人发声，提高了巴西的知名度。

巴西的CBF足球联合会说贝利“给了我们一个新的巴西，我们只能感谢他留下的遗产”。

德国足坛老将贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）在推特上说，足球失去了最伟大的球员，他也失去了一位朋友，并说“足球将永远属于你”。

葡萄牙足球运动员罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）在他的Instagram上发表了一篇悼念文章，向巴西人民表示哀悼，称“贝利球王”的去世给整个足球世界带来了巨大的痛苦。

刚刚获得世界杯冠军的阿根廷队队长梅西（Lionel Messi）也在Instagram上发文悼念这位明星。

带领法国队在卡塔尔世界杯决赛中对阵阿根廷队的法国队队长姆巴佩（Kylian Mbappe）在Twitter上发帖表示哀悼。

姆巴佩写道：“足球之王已经离开了我们，但他的遗产将永远不会被遗忘。”

世界各知名足球俱乐部都表达了他们的哀悼，包括切尔西俱乐部、曼联和英格兰国家足球队以及克罗地亚的足球联合会。

德国足球协会（DFB）在推特上写道：“德国足球正处于哀悼之中。我们已经开始想念你了。”

世界各国领导人也对贝利的去世表示哀悼。法国总统马克龙在Twitter上写道：“踢球。王者。永恒。”

足坛传奇巨星

1940年出生于巴西特雷斯科拉松伊斯的一个贫寒家庭的贝利，被普遍认为是足球史上最伟大的球员之一。

他是历史上唯一赢得三次世界杯的球员（1958年、1962年和1970年）。在其中的第一次夺冠中，他成为世界杯决赛有史以来最年轻的射手，在他17岁零249天的时候两次进球。

他曾作为前锋为巴西桑托斯俱乐部及纽约宇宙队效力。 贝利是巴西国家队的历史最佳射手，在92场比赛中打进77球。

告别球员生涯之后，贝利继续为社会效力，包括出任教科文组织亲善大使。

（路透社，法新社）

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