 巴西矿场壩灾罹难人数攀升至58名 | 科技环境 | DW | 28.01.2019

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科技环境

巴西矿场壩灾罹难人数攀升至58名

巴西政府重启水壩崩塌意外的搜救行动，中途一度因为另一座水壩也出现崩塌危险，中断几个小时。

Schlammwelle nach Dammbruch in Eisenerzmine Brasiliens (Agencia Brasil/Divulgação/Corpo de Bombeiros)

图中棕色的部份都是水坝溃决之后，水势蔓延的区域

(德国之声中文网) 上週五位在布鲁马基纽的水壩溃堤之后，至今已经有58人罹难，还有好几百人失踪。

1月27日进行搜救行动的时后，采矿公司听见从B6水壩传来的水位警报。B6水壩是与坍塌水壩同一个区域的另一个水壩。这使搜救团队中断搜救行动，转而疏散民众。大约有3.9万名民众收到通知要前往高处避难。但是在当天下午，官员说那个水坝已经没有崩塌的风险。

1月25日，巴西东南部一处铁矿厂的水坝在当地中午时间溃决，大量污泥与矿渣在米纳斯吉拉斯州 (Minas Gerais)的布鲁马基纽(Brumadinho)一带扩散。这座水坝储存的是制造矿物所产生的废料，水量相当于100万立方公尺。大约有300人因此失踪，其中有100名是采矿公司淡水河谷矿产公司(Vale)的员工。淡水河谷矿产公司(Vale)是世界铁矿龙头，在2015年，也曾经在同个地点爆發水壩溃决的意外。当时有19人因此丧生，上百万顿的有毒物质遍布大地。

巴西环境保护局在週五的意外之后，已经初步判处采矿公司6650万美金的罚锾，并且冻结该公司30亿左右的资产。

罗法/夏立民(路透社、法新社、美联社)

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