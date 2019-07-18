 巴西监狱骚乱 50余人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2019

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时政风云

巴西监狱骚乱 50余人丧生

巴西监狱中的敌对团伙之间多次发生血腥打斗。这一次囚犯之间的恶斗发生在巴西北部的一所监狱。肇事囚犯心狠手辣。

Brasilien Gefängnis in Altamira (picture-alliance/dpa/SUPISE)

囚犯纵火。阿尔塔米拉监狱上空升起烟雾。

（德国之声中文网）据当地警方称，在这次监狱发生的骚乱中，有16人被斩首，总共造成57人丧生。先是一个刑事犯罪团伙的几名成员闯入帕拉州的阿尔塔米（Altamira）监狱敌对团伙的牢房区，之后发生激烈打斗。据称，袭击者封锁了牢房的出口并放火。一些囚犯在烟雾中窒息而死。

这场从当地时间早上开始的监狱骚乱持续了整整一个上午。据报道，两名监狱看守被劫持为人质，但之后很快被释放。巴西政府监狱管理部门负责人瓦斯康策洛斯（Jarbas Vasconcelos）说，他们很快释放人质，是为了表明只是在找另一个团伙算账，并不想煽动监狱暴动。 

Brasilien Gefängnis in Altamira (picture-alliance/dpa/SUPISE)

该监狱的建筑设计是容纳200名囚犯 - 但却关押了大约300名囚犯（档案图片）

巴西的许多监狱实际上是由流氓团伙控制，因此经常发生致命的冲突，暴乱或者越狱行动。五月份在亚马逊州一个拘留中心发生的骚乱中，至少有55人丧生。

在南美洲最大的国家巴西，几乎所有监狱都是人满为患，严重超员。目前巴西全国的监狱中至少关押着708000名囚犯，而这些监狱的设计容量仅为416000人。据巴西当局公布的消息称，阿尔塔米拉监狱大约超员一半。右翼总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）宣布，将加强对监狱的控制并建立新的监狱设施。

李京慧/叶宣 (德新社、美联社等)

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