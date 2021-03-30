巴西疫情面临失控 科兴疫苗或成救星？

（德国之声中文网）据巴西通讯社（Agencia Brasil）4月7日报道，巴西布坦坦研究所（Instituto Butantan）与中国科兴生物（Sinovac）联合研发的新冠疫苗（CoronaVac）对巴西变种病毒P.1的预防有效率为至少50％。这是在接种该疫苗第一剂14天后得出的有效率。

这项研究由巴西亚马逊州、圣保罗州的卫生部门和玛瑙斯市、圣保罗市卫生部门的研究人员共同进行，得到了泛美卫生组织（PAHO）的支持。研究对玛瑙斯市67718名医疗卫生工作者进行了调查。

"令人鼓舞的结果"

目前，该研究尚未评估在接种第二剂后的有效率。研究人员将在未来数周收集该数据。

这份初步研究报告说， "这一结果令人鼓舞。面对P.1变种病毒，科兴疫苗仍然保持了不低于50%的有效率，该结果支持在巴西等国继续使用这一疫苗"。

巴西布坦坦研究所所长科瓦斯（Dimas Covas）说，该初步研究证实了此前临床研究得出的有效率。科瓦斯也表示，"当在接种第一剂后有效率为50%，那么在接种第二剂后，预计其有效率将大大提高"。

疫情肆虐

自二月中下旬以来，巴西新冠感染和死亡人数呈上升趋势。在4月6日一天，巴西因新冠死亡的人数超过4195人。这是疫情开始以来，该国单日死亡人数首次超过4000例。据媒体报道，该国卫生系统已经不堪重负。不过，巴西总统博索纳罗周三（4月7日）对记者表示，不会实行全国停摆这样的防疫措施。

据BBC报道，博索纳罗近期改变了他对疫苗接种的态度，承诺让2021年成为疫苗接种年。批评人士则表示，这位巴西总统在疫苗供应谈判方面进展缓慢，该国只有约8%的人口接种了至少一剂疫苗。

英国《卫报》援引在线研究网站"数据世界"（Our World in Data）数据指出，在巴西的2.1亿人口中，不到只有3%的人接种了两剂疫苗。而路透社报道称，博索纳罗周二与普京通电话，谈论购买和生产俄罗斯"卫星五号"（Sputnik V）疫苗的事宜。

根据巴西卫生部门数字，截至4月6日，巴西全国病亡人数累计达33.7万人，仅次于美国。而仅3月一个月，就有超过6.65万人死于新冠。

智利研究：只打一针缺乏防护性

巴西通讯社报道称，巴西布坦坦研究所所长科瓦斯也提到另一项在智利进行的针对科兴疫苗的研究，指出住院治疗人数和70岁以上病亡者人数都有所下降。

据法新社报道，智利大学（University of Chile）的一项研究发现，在刚接种完两剂科兴疫苗两周内，保护力为27.7%；在接种完两剂疫苗两周后，预防新冠病毒的有效率为56.5%。研究指出，如果只接种单剂疫苗（仅施打第一针后）的28天内，保护力仅为3%。

与此同时，研究人员也表示，预计科兴疫苗在实际生活中的有效率为54%，与此前在巴西进行的临床试验相符。该研究也估测，对于75岁至79岁人群，如果没有施打该疫苗，感染病例会增加80%；对于70岁至74岁人群，感染病例将增加60%。

智利大学校长维瓦尔第（Ennio Vivaldi）特别强调，"接种疫苗能大幅降低感染几率。……因此，你们需要接种疫苗"。

截至4月6日，智利有707万人接种了单剂疫苗，404万人接种了两剂。其中绝大对数接种的是科兴疫苗。在智利被列为施打疫苗对象的总人口约为1520万人。

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