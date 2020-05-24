 巴西疫情全球第二   美国下旅遊禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2020

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时政风云

巴西疫情全球第二   美国下旅遊禁令

有「巴西特朗普」之称的总统博尔索纳罗抗疫不力，导致疫情大爆发。他曾称疫情是「小感冒」，甚至无视病毒与支持者近身接触。美国「真特朗普」决定对巴西封关。

Brasilien | Opfer im Kampf gegen Corona | Maria dos Santos (Reuters/A. Perobelli)

巴西有上百名医护殉职，图为4月23日护士在圣保罗一间医院外悼念病亡的同事。

（德国之声中文网）巴西疫情持续燃烧，是继美国之後确诊人数最多的国家，单日新增超过1.6万宗病例。美国总统特朗普周日（24日）下令对巴西实施旅行禁令，过去14天在巴西停留的非美国公民不得入境，但两国贸易并不受影响。

白宫新闻发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）形容此举是特朗普又一 「保护国家的果断行动」，是为了确保在巴西的外国人不会成为美国的感染源。

根据约翰霍普金斯大学数据，目前美国累计确诊病例突破164万例，逾9万人病逝，高居全球第一。巴西排名第二，有超过36万例病例，死亡人数超过2万人。排名第三的是俄罗斯，感染人数超过34万，超过3500人病亡。

Brasilien Jair Bolsonaro (Getty Images/AFP/E. SA)

博尔索纳罗无视疫情

世卫组织表示，巴西已成为全球疫情「新震央」，其中亚马逊州感染率最高，每10万人就有490人感染。该国多个州的医院已到达崩溃边缘，严重缺乏防护装备，已导致过百名护士染病殉职。

但巴西极右翼总统总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）无视疫情，多次出席支持者举办的大型集会，周日（24日）集会的影片显示他身边的保镖都戴口罩，惟独他本人不戴，还与民衆握手合照，更抱起小孩挥手。

他上周三（20日）无视世卫和卫生专家的警告，批准公立医院使用特朗普力捧的抗疟疾药「羟氯喹」（hydroxychloroquine），治疗新冠重症病人。

一个月内两任卫生部长下台

他3月曾称新冠病毒只是「小感冒」（little flu），反对各州实施的禁足令，要求各大企业重新开门营业。他4月解雇与他意见相左的卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），继任的卫生部长泰克5月15日也宣布辞职。

李澄欣/邹宗翰（美联社/路透社）
 

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